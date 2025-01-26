北北基5間草莓蛋糕推薦！草莓多到看不見蛋糕，每個果實的份量都相當驚人，絕對讓草莓控們過癮。這次推薦的店面，從新北汐止的浮誇草莓蛋糕，到基隆車站的巨型草莓塔，每個都相當浮誇，吸引大批草莓控朝聖。部分店家還需提前預訂，晚到更可能撲空，趕緊計畫行程，踏上這場草莓美味之旅吧。



▲▼北北基5間草莓蛋糕推薦！草莓多到看不見蛋糕，每個果實的份量都相當驚人 / 果汁媽粉條爸、鎧樂餅舖提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​



01. 新北汐止 錦賢蛋糕

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冬天就是要吃草莓蛋糕！汐止必吃草莓蛋糕「錦賢蛋糕」每年都以浮誇的草莓創作吸引無數饕客朝聖，而現在他們家的草莓季也正式登場；如果希望購買「浮誇草莓蛋糕」必須先預訂，而現場也可以買到「草莓大福」、「草莓蛋糕」等品項，堅持使用大顆台灣草莓，讓大家每口都超過癮。



完整文章：汐止草莓蛋糕「錦賢蛋糕」饕客都來這！超巨草莓大福必吃，浮誇草莓蛋糕再等等。



▲▼ 汐止必吃草莓蛋糕「錦賢蛋糕」每年都以浮誇的草莓創作吸引無數饕客朝聖 / 錦賢蛋糕提供、WalkerLand窩客島整理





02. 新北板橋 果汁媽粉條爸

晚點到就賣完了，板橋必吃草莓蛋糕「果汁媽粉條爸」菜單一次看！隨著冬季草莓季的到來，這家低調的甜點店憑藉爆量草莓蛋糕、草莓大福等多款經典草莓甜點爆紅，絕對要一起分享給大家。他們家每到下午三點開門營業，門口總是大排長龍，甚至連周邊巷弄都擠滿人潮，常常營業時間還沒結束，就幾乎已經都賣完了。



完整文章：板橋必吃草莓蛋糕「果汁媽粉條爸」菜單一次看！晚點到就賣完了。

▲▼ 晚點到就賣完了，板橋必吃草莓蛋糕「果汁媽粉條爸」菜單一次看/ 果汁媽粉條爸提供、WalkerLand窩客島整理



03. 新北新莊 鎧樂餅舖

超高人氣的草莓蛋糕正式開賣！新北新莊人氣甜點店「鎧樂餅舖」也是不少草莓控的口袋名單。店面鄰近機捷新莊副都心站與宏匯廣場，步行約16分鐘即可抵達。老闆堅持使用​​​​​​​產地直送的新鮮草莓，清爽不膩口的鮮奶油搭配草莓的酸甜，一口吃下十分過癮；不過因為每日數量有限，建議大家可以先行預約。



地址：新北市新莊區中榮街11號

營業時間：10:00–20:00



▲▼新北新莊人氣甜點店「鎧樂餅舖」也是不少草莓控的口袋名單 / 鎧樂餅舖提供、WalkerLand窩客島整理



04. 基隆七堵 郃嘉烘焙坊

說到團購草莓蛋糕，可不能錯過這家！基隆七堵人氣團購名店「郃嘉烘焙坊」每到草莓季登場，都有不少人特地前往購買。他們家以手工製作、用料實在聞名，不只是超狂「雙層草莓蛋糕」，還有「草莓三明治」、「草莓大福」等，草莓控絕對要來朝聖。



完整文章：基隆必吃草莓蛋糕！七堵團購美食「郃嘉烘焙坊」草莓蛋糕必買，超狂草莓季要收藏。



▲▼ 基隆七堵團購名店「郃嘉烘焙坊」推薦菜單：北海道雙層草莓蛋糕 $420 / 郃嘉烘焙坊提供、WalkerLand窩客島整理



05. 基隆車站 立嘉糕餅

基隆必吃甜點「立嘉糕餅」草莓季來了！不只有上面鋪滿26顆草莓的超浮誇「巨型草莓塔」，還有相當節慶感的「草莓聖誕樹」可以多人分享；那當然，個人份也能吃過癮！店家推出了迷你的「個人草莓塔」，上面直接買了7顆新鮮草莓，絕對讓草莓控大滿足。



完整文章：基隆必吃甜點「立嘉糕餅」草莓季來了！26顆草莓塔超滿足，個人份也能吃過癮。



▲▼位於基隆廟口夜市附近的「立嘉糕餅」，雖是小巧的店面，卻充滿溫馨氛圍 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

