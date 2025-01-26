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北北基5間「草莓蛋糕推薦」誰最浮誇！草莓多到看不見蛋糕，「這家」開賣前要排隊。

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2025-01-26 10:10:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳 圖片：錦賢蛋糕、果汁媽粉條爸、鎧樂餅舖、郃嘉烘焙坊
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

北北基5間草莓蛋糕推薦！草莓多到看不見蛋糕，每個果實的份量都相當驚人，絕對讓草莓控們過癮。這次推薦的店面，從新北汐止的浮誇草莓蛋糕，到基隆車站的巨型草莓塔，每個都相當浮誇，吸引大批草莓控朝聖。部分店家還需提前預訂，晚到更可能撲空，趕緊計畫行程，踏上這場草莓美味之旅吧。
▲▼北北基5間草莓蛋糕推薦！草莓多到看不見蛋糕，每個果實的份量都相當驚人 / 果汁媽粉條爸、鎧樂餅舖提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​
▲▼北北基5間草莓蛋糕推薦！草莓多到看不見蛋糕，每個果實的份量都相當驚人 / 果汁媽粉條爸、鎧樂餅舖提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​
▲▼北北基5間草莓蛋糕推薦！草莓多到看不見蛋糕，每個果實的份量都相當驚人 / 果汁媽粉條爸、鎧樂餅舖提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​


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01. 新北汐止 錦賢蛋糕

冬天就是要吃草莓蛋糕！汐止必吃草莓蛋糕「錦賢蛋糕」每年都以浮誇的草莓創作吸引無數饕客朝聖，而現在他們家的草莓季也正式登場；如果希望購買「浮誇草莓蛋糕」必須先預訂，而現場也可以買到「草莓大福」、「草莓蛋糕」等品項，堅持使用大顆台灣草莓，讓大家每口都超過癮。

完整文章：汐止草莓蛋糕「錦賢蛋糕」饕客都來這！超巨草莓大福必吃，浮誇草莓蛋糕再等等。
▲▼汐止必吃草莓蛋糕「錦賢蛋糕」每年都以浮誇的草莓創作吸引無數饕客朝聖 / 錦賢蛋糕提供、WalkerLand窩客島整理
▲▼ 汐止必吃草莓蛋糕「錦賢蛋糕」每年都以浮誇的草莓創作吸引無數饕客朝聖 / 錦賢蛋糕提供、WalkerLand窩客島整理
▲▼汐止必吃草莓蛋糕「錦賢蛋糕」地點靠近五堵車站，隱身於安靜的巷弄中 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
 

02. 新北板橋 果汁媽粉條爸

晚點到就賣完了，板橋必吃草莓蛋糕「果汁媽粉條爸」菜單一次看！隨著冬季草莓季的到來，這家低調的甜點店憑藉爆量草莓蛋糕、草莓大福等多款經典草莓甜點爆紅，絕對要一起分享給大家。他們家每到下午三點開門營業，門口總是大排長龍，甚至連周邊巷弄都擠滿人潮，常常營業時間還沒結束，就幾乎已經都賣完了。

完整文章：板橋必吃草莓蛋糕「果汁媽粉條爸」菜單一次看！晚點到就賣完了。▲ 晚點到就賣完了，板橋必吃草莓蛋糕「果汁媽粉條爸」菜單一次看/ 果汁媽粉條爸提供、WalkerLand窩客島整理
▲▼ 晚點到就賣完了，板橋必吃草莓蛋糕「果汁媽粉條爸」菜單一次看/ 果汁媽粉條爸提供、WalkerLand窩客島整理
▲ 板橋必吃草莓蛋糕「果汁媽粉條爸」每到下午三點開門營業，門口總是大排長龍/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝


 

03. 新北新莊 鎧樂餅舖

超高人氣的草莓蛋糕正式開賣！新北新莊人氣甜點店「鎧樂餅舖」也是不少草莓控的口袋名單。店面鄰近機捷新莊副都心站與宏匯廣場，步行約16分鐘即可抵達。老闆堅持使用​​​​​​​產地直送的新鮮草莓，清爽不膩口的鮮奶油搭配草莓的酸甜，一口吃下十分過癮；不過因為每日數量有限，建議大家可以先行預約。

地址：新北市新莊區中榮街11號
營業時間：10:00–20:00
▲▼新北新莊人氣甜點店「鎧樂餅舖」也是不少草莓控的口袋名單 / 鎧樂餅舖提供、WalkerLand窩客島整理
▲▼新北新莊人氣甜點店「鎧樂餅舖」也是不少草莓控的口袋名單 / 鎧樂餅舖提供、WalkerLand窩客島整理
▲▼新北新莊人氣甜點店「鎧樂餅舖」也是不少草莓控的口袋名單 / 鎧樂餅舖提供、WalkerLand窩客島整理


 

04. 基隆七堵 郃嘉烘焙坊

說到團購草莓蛋糕，可不能錯過這家！基隆七堵人氣團購名店「郃嘉烘焙坊」每到草莓季登場，都有不少人特地前往購買。他們家以手工製作、用料實在聞名，不只是超狂「雙層草莓蛋糕」，還有「草莓三明治」、「草莓大福」等，草莓控絕對要來朝聖。

完整文章：基隆必吃草莓蛋糕！七堵團購美食「郃嘉烘焙坊」草莓蛋糕必買，超狂草莓季要收藏。
▲七堵美食推薦「郃嘉烘焙坊」鄰近百福社區，雖然店面外觀樸素，不過草莓甜點仍不少人推薦 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼ 基隆七堵團購名店「郃嘉烘焙坊」推薦菜單：北海道雙層草莓蛋糕 $420 / 郃嘉烘焙坊提供、WalkerLand窩客島整理
▲基隆七堵團購名店「郃嘉烘焙坊」推薦菜單：北海道雙層草莓蛋糕 $420 / 郃嘉烘焙坊提供、WalkerLand窩客島整理


 

05. 基隆車站 立嘉糕餅

基隆必吃甜點「立嘉糕餅」草莓季來了！不只有上面鋪滿26顆草莓的超浮誇「巨型草莓塔」，還有相當節慶感的「草莓聖誕樹」可以多人分享；那當然，個人份也能吃過癮！店家推出了迷你的「個人草莓塔」，上面直接買了7顆新鮮草莓，絕對讓草莓控大滿足。

完整文章：基隆必吃甜點「立嘉糕餅」草莓季來了！26顆草莓塔超滿足，個人份也能吃過癮。
▲▼基隆必吃蛋塔「立嘉糕餅」草莓季來了，草莓控來這大滿足 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼位於基隆廟口夜市附近的「立嘉糕餅」，雖是小巧的店面，卻充滿溫馨氛圍 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼位於基隆廟口夜市附近的「立嘉糕餅」，雖是小巧的店面，卻充滿溫馨氛圍 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

 

 

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相關商家

錦賢蛋糕

phone02-26439800
place新北市汐止區鄉友街26號
3.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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立嘉糕餅

phone
place基隆市仁愛區愛二路9號1樓
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
0.00
服務品質
0.00
裝潢氣氛
0.00
CP值
0.00
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郃嘉烘焙坊

phone
place基隆市七堵區百福社區福五街98號
4.07 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.22
服務品質
3.78
裝潢氣氛
3.56
CP值
4.00
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鎧樂餅舖

phone
place新北市新莊區中榮街11號
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
0.00
服務品質
0.00
裝潢氣氛
0.00
CP值
0.00
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果汁媽粉條爸

phone
place新北市板橋區民生路二段230-1號
4.40 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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