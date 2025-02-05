角落小夥伴咖啡廳2025情人節限定企劃來了！獨家「角落小夥伴咖啡館 巧克力祭(みっコぐらしカフェ～喫茶すみっコでチョコレートフェア～)」，自2月1日至3月9日只在東京、愛知兩地限定登場，各位粉絲們準備好了嗎？

「角落小夥伴咖啡館 巧克力祭」甜蜜登場

這波以「巧克力祭」為主題，推出多款與情人節氛圍完美融合的可愛巧克力主題餐點，而且處處都有角落小夥伴相伴。每一道料理都充滿驚喜，快來與角落小夥伴共度浪漫的情人節吧！







「山起司焗烤飯（やまのチーズドリアプレート）」

馬鈴薯泥偽裝成巧克力，再搭配粉嫩嫩的起司醬淋，直接被山萌到不行！不管是配色、擺盤，拍照都超好看！售價1,690日圓。



「麵包店長濃湯套餐（パン店長のおすすめシチュー）」

麵包店長親自推薦的粉紅色濃湯也太夢幻了！配上外酥內軟的法國麵包，根本是視覺與味覺的雙重享受！售價1,690日圓。







「角落咖啡館蛋糕套餐（喫茶すみっコのケーキセット）」

雙層巧克力蛋糕配上迷你肉丸義大利麵，還能選擇咖啡、紅茶、可樂、柳橙汽水或薑汁汽水當飲料，CP值爆表！ 售價2,690日圓。







「豆豆店長特製水果塔（まめマスター特製タルトサンデー）」

美到揪心的藝術風巧克力水果塔，還可以選擇北極熊、企鵝？、炸豬排、貓咪、蜥蜴或豆豆店長等角色造型，每一款都超可愛！售價990日圓。







「冰巧克力牛奶（アイスチョコミルク）」

角落咖啡館限定特調，上面還會放上你最愛的角色杯蓋！每口都是滿滿的療癒！售價990日圓。



預約特典&獨家周邊

提前預約（預約費715日圓/人）還送「香氛明信片」乙張（三款隨機）。此外，還有以「巧克力祭」為主題的獨家周邊商品，角落小夥伴們紛紛換上以巧克力為元素的服飾，並拿著不同風味的巧克力，從壓克力吊飾、馬克杯到貼紙等通通都有，這波周邊太值得收藏了！





■活動資訊

想跟角落小夥伴一起甜蜜過情人節，記得趕快手刀預約！晚了就只能看別人打卡啦！快點揪姊妹淘去朝聖了！

・東京

時間：即日起～3月9日

地點：池袋 BOX cafe&space マツモトキヨシ池袋Part2店

地址：東京都豊島区東池袋1-22-8 マツモトキヨシ 池袋Part2店 4階

・名古屋

時間：即日起～2月24日

地點：名古屋 BOX cafe&space 名古屋ラシック2号店

地址：愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック地下1階

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