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日本超萌「角落小夥伴咖啡廳～巧克力嘉年華」東京、愛知限定開幕。

2025燈會攻略 角落小夥伴 巧克力 名古屋 more
2025-02-05 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：サンエックス株式会社
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特派員 Trish

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角落小夥伴咖啡廳2025情人節限定企劃來了！獨家「角落小夥伴咖啡館 巧克力祭(みっコぐらしカフェ～喫茶すみっコでチョコレートフェア～)」，自2月1日至3月9日只在東京、愛知兩地限定登場，各位粉絲們準備好了嗎？

「角落小夥伴咖啡館 巧克力祭」甜蜜登場

這波以「巧克力祭」為主題，推出多款與情人節氛圍完美融合的可愛巧克力主題餐點，而且處處都有角落小夥伴相伴。每一道料理都充滿驚喜，快來與角落小夥伴共度浪漫的情人節吧！
 

 

「山起司焗烤飯（やまのチーズドリアプレート）」

馬鈴薯泥偽裝成巧克力，再搭配粉嫩嫩的起司醬淋，直接被山萌到不行！不管是配色、擺盤，拍照都超好看！售價1,690日圓。

 

 

「麵包店長濃湯套餐（パン店長のおすすめシチュー）」

麵包店長親自推薦的粉紅色濃湯也太夢幻了！配上外酥內軟的法國麵包，根本是視覺與味覺的雙重享受！售價1,690日圓。


 

「角落咖啡館蛋糕套餐（喫茶すみっコのケーキセット）」

雙層巧克力蛋糕配上迷你肉丸義大利麵，還能選擇咖啡、紅茶、可樂、柳橙汽水或薑汁汽水當飲料，CP值爆表！  售價2,690日圓。


 

「豆豆店長特製水果塔（まめマスター特製タルトサンデー）」

美到揪心的藝術風巧克力水果塔，還可以選擇北極熊、企鵝？、炸豬排、貓咪、蜥蜴或豆豆店長等角色造型，每一款都超可愛！售價990日圓。


 

「冰巧克力牛奶（アイスチョコミルク）」

角落咖啡館限定特調，上面還會放上你最愛的角色杯蓋！每口都是滿滿的療癒！售價990日圓。

 

 

預約特典&獨家周邊

提前預約（預約費715日圓/人）還送「香氛明信片」乙張（三款隨機）。此外，還有以「巧克力祭」為主題的獨家周邊商品，角落小夥伴們紛紛換上以巧克力為元素的服飾，並拿著不同風味的巧克力，從壓克力吊飾、馬克杯到貼紙等通通都有，這波周邊太值得收藏了！


 


想跟角落小夥伴一起甜蜜過情人節，記得趕快手刀預約！晚了就只能看別人打卡啦！快點揪姊妹淘去朝聖了！
 

■活動資訊

・東京
時間：即日起～3月9日
地點：池袋 BOX cafe&space マツモトキヨシ池袋Part2店
地址：東京都豊島区東池袋1-22-8 マツモトキヨシ 池袋Part2店 4階
・名古屋
時間：即日起～2月24日
地點：名古屋 BOX cafe&space 名古屋ラシック2号店
地址：愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック地下1階
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