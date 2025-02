角落小夥伴咖啡廳2025情人節限定企劃來了!獨家「角落小夥伴咖啡館 巧克力祭(みっコぐらしカフェ~喫茶すみっコでチョコレートフェア~)」,自2月1日至3月9日只在東京、愛知兩地限定登場,各位粉絲們準備好了嗎?

「角落小夥伴咖啡館 巧克力祭」甜蜜登場

這波以「巧克力祭」為主題,推出多款與情人節氛圍完美融合的可愛巧克力主題餐點,而且處處都有角落小夥伴相伴。每一道料理都充滿驚喜,快來與角落小夥伴共度浪漫的情人節吧!







「山起司焗烤飯(やまのチーズドリアプレート)」

馬鈴薯泥偽裝成巧克力,再搭配粉嫩嫩的起司醬淋,直接被山萌到不行!不管是配色、擺盤,拍照都超好看!售價1,690日圓。



「麵包店長濃湯套餐(パン店長のおすすめシチュー)」

麵包店長親自推薦的粉紅色濃湯也太夢幻了!配上外酥內軟的法國麵包,根本是視覺與味覺的雙重享受!售價1,690日圓。







「角落咖啡館蛋糕套餐(喫茶すみっコのケーキセット)」

雙層巧克力蛋糕配上迷你肉丸義大利麵,還能選擇咖啡、紅茶、可樂、柳橙汽水或薑汁汽水當飲料,CP值爆表! 售價2,690日圓。







「豆豆店長特製水果塔(まめマスター特製タルトサンデー)」

美到揪心的藝術風巧克力水果塔,還可以選擇北極熊、企鵝?、炸豬排、貓咪、蜥蜴或豆豆店長等角色造型,每一款都超可愛!售價990日圓。







「冰巧克力牛奶(アイスチョコミルク)」

角落咖啡館限定特調,上面還會放上你最愛的角色杯蓋!每口都是滿滿的療癒!售價990日圓。



預約特典&獨家周邊

提前預約(預約費715日圓/人)還送「香氛明信片」乙張(三款隨機)。此外,還有以「巧克力祭」為主題的獨家周邊商品,角落小夥伴們紛紛換上以巧克力為元素的服飾,並拿著不同風味的巧克力,從壓克力吊飾、馬克杯到貼紙等通通都有,這波周邊太值得收藏了!





■活動資訊

想跟角落小夥伴一起甜蜜過情人節,記得趕快手刀預約!晚了就只能看別人打卡啦!快點揪姊妹淘去朝聖了!

・東京

時間:即日起~3月9日

地點:池袋 BOX cafe&space マツモトキヨシ池袋Part2店

地址:東京都豊島区東池袋1-22-8 マツモトキヨシ 池袋Part2店 4階

・名古屋

時間:即日起~2月24日

地點:名古屋 BOX cafe&space 名古屋ラシック2号店

地址:愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック地下1階

©2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.