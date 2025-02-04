咖哩飯到底要不要拌？這個曾經掀起戰爭的問題，兩派互酸邪教，至今還是未解之謎。無論你是哪一派，真正重要的其實是找到一間讓你吃了會心動的咖哩店！台北的咖哩選擇超豐富，日式風味、充滿香料的印度風、濃郁口感的歐陸風，或是主打創意的特色咖哩，台北通通都找得到。窩客島這次特別搜羅7家超人氣「台北咖哩」，咖哩散策從這篇開始，快收藏準備開吃。



▲7家台北人氣咖哩，各式風味選擇超豐富 / WalkerLand窩客島整理



吃膩了傳統咖哩飯，「朱雀SUZAKU CURRY SHOP」的香菜酪梨咖哩與「咖一味」的蝦膏紅咖哩都值得挑戰，千萬別錯過偶爾期間限定的特色創意咖哩；如果你是大食客，晴光市場的「十巷咖哩」超推薦！除了大份量之外，白飯跟咖哩醬通通免費續，CP值超高不怕你吃！最後是超人氣「富士咖哩」大人味濃郁咖哩，經典不敗的味道，還有超強布丁加分，咖哩控沒吃過說不過去。在這裡偷偷說，小編吃咖哩飯不拌。



▲7家台北人氣咖哩，拌不拌都美味 / WalkerLand窩客島整理



台北超狂香菜酪梨咖哩：朱雀SUZAKU CURRY SHOP

部落客 小虎食夢網 造訪 朱雀SUZAKU CURRY SHOP 說：

老實說比之正常版本的，我更好這一味，香菜/堅果/酪梨/咖哩的組合怎可以這麼妙，尤其是酪梨和咖啡非常的搭。



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朱雀SUZAKU CURRY SHOP

地址：台北市中正區武昌街一段16巷2號

電話：0989-981-639

完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：台北車站咖哩推薦！「朱雀SUZAKU CURRY SHOP」夢幻酪梨湯咖哩與雪花布丁必點。



▲▼台北超狂香菜酪梨咖哩，免費續飯加醬：朱雀 / 小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理



台北清真認證印度咖哩：Mouna Restaurant 暮娜餐館

部落客 小珊珊 造訪 Mouna Restaurant 暮娜餐館 說：

這間餐廳顛覆你對印度料理的刻板印象！這天吃完小編直呼好吃，而且本身香料使用上不會太過度重鹹，非常容易入口，老人小孩開心吃，喜歡印度料理的朋友，一定要試試看！



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Mouna Restaurant 暮娜餐館

地址：台北市中正區延平南路252號

電話：02-2389-6093

完整介紹由部落客「小珊珊」於窩客島分享：延平南路美食必吃推薦！暮娜餐館，清真認證6/25新開幕的摩洛哥&印度餐廳，印度主廚香料炒飯、香料雞肉咖哩，秒飛印度吃！



▲▼台北清真認證印度咖哩，道地秒飛到印度：暮娜餐館 / 小珊珊 提供、WalkerLand窩客島整理



台北創新日式香料咖哩：咖一味咖哩

部落客 金亮亮部落客吃喝玩樂趣 造訪 咖一味咖哩 說：

澎湃綜合海鮮咖哩以大量蝦殼熬製成法式蝦高湯，加入香茅獨特氣味，融合多種蔬果提升整體甜味，滿滿海味在口中噴發，味道超級「蝦」！用這滿是精華的醬汁配飯吃真是大滿足，榮獲人氣第一名實至名歸啦～



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咖一味咖哩

地址：台北市大安區延吉街137巷25號

電話：02-2721-2526

完整介紹由部落客「金亮亮部落客吃喝玩樂趣」於窩客島分享：【咖一味】香料高手在民間！「牛骨黑咖哩」「蝦膏紅咖哩」「酸菜魚花椒咖哩」你絕對沒吃過的特色創意咖哩！台北東區延吉街美食推薦！



▲▼台北創新日式香料咖哩，香料高手：咖一味咖哩 / 金亮亮部落客吃喝玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



台北大人味濃郁咖哩：富士咖哩Fuji Curry

部落客 youping's diary 造訪 富士咖哩Fuji Curry 說：

豬排厚度我覺得適中，沒有特別薄，但又不會厚到不好入口，肉質不是走很軟嫩路線，是比較有硬度，但不是難咬，我喜歡它的麵衣，不知道為什麼吃起來好香，然後脆脆的跟肉的質地很搭。



富士咖哩Fuji Curry

地址：台北市大安區臥龍街153號

電話：02-2737-2903

完整介紹由部落客「youping's diary」於窩客島分享：台北市大安區台北大安區｜富士咖哩 Fuji Curry，份量夠且是偏大人味的濃郁咖哩，連布丁都必吃，餐期來一定是大排長龍(附



▲▼台北大人味濃郁咖哩，搭配最強布丁：富士咖哩 / youping's diary 提供、WalkerLand窩客島整理



台北超人氣咖哩醬免費續：十巷咖哩

部落客 D&W黑白雙搭 造訪 十巷咖哩 說：

真的覺得這間十巷咖哩超級推欸，白飯、咖哩醬吃到飽真的超爽，而且他們提供的主餐品質也不錯，難怪每天都大牌長龍，用餐時間人潮不斷，非常推薦喜歡吃咖哩的朋友來吃看看喔。



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十巷咖哩

地址：台北市中山區雙城街10巷25-1號

電話：0970-218-755

完整介紹由部落客「D&W黑白雙搭」於窩客島分享：台北市中山區晴光市場必吃咖哩飯-十巷咖哩 咖哩口味多層次，還可以無限量加白飯跟咖哩醬



▲▼台北超人氣咖哩醬免費續，不怕你吃：十巷咖哩 / D&W黑白雙搭 提供、WalkerLand窩客島整理



台北親子友善樹懶主題餐廳：OTIS Cafe樹懶咖哩

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 OTIS Cafe樹懶咖哩 說：

風味口味的咖哩醬吃起來有著水果香甜的氣味，咖哩味道溫和，加上辣醬後帶點辣勁相當好吃，最特別的是加入帶皮馬鈴薯，熬煮入味又保有本身的甜味。



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OTIS Cafe樹懶咖哩

地址：台北市士林區美德街104號

電話：02-2831-9191

完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：台北市士林區【士林美食】OTIS Cafe樹懶咖哩，捷運士林站輕食義大利麵推薦



▲▼台北親子友善主題餐廳，平日免費加飯加醬：樹懶咖哩 / 陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理



台北職人香料咖哩專門：笑貓咖哩

部落客 foodtinne 造訪 笑貓咖哩 說：

近期吃過最滿意的咖哩就是這家了，餐點全無雷！咖哩都是運用不同香料製成 不定期推出各國風味限定咖哩～這家認真算是台北前幾！



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笑貓咖哩

地址：台北市松山區八德路二段346巷1弄9號

電話：02-8771-0448

完整介紹由部落客「foodtinne」於窩客島分享：【笑貓咖哩 香料咖哩專門店｜松山區美食】一吃就上癮 台北必吃香料咖哩 近台安醫院、台北小巨蛋 不定期推出限定口味咖哩 台北私房咖哩 附菜單



▲▼台北職人香料咖哩專門，不定期推出限定口味：笑貓咖哩 / foodtinne 提供、WalkerLand窩客島整理