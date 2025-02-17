草莓季大吃草莓！每年春天必須跟上的「草莓季」話題，不論是甜點店的草莓蛋糕、草莓大福，飲料店的草莓手搖杯、草莓冰沙，就連在超商、在量販店都能買到草莓甜點、草莓零食，讓草莓控在家裡的零食櫃、冰箱也都有滿滿的草莓庫存。這次窩客島整理4大超商、6大通路，草莓季必追話題帶你衝。



▲草莓季必買6大超商、量販店草莓季優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



▲草莓季甜點推薦，超商及通路草莓甜點 / WalkerLand窩客島整理提供

全家草莓季推薦：25元午冬草莓千層派

全家草莓季吃不停！粉紅浪潮席捲全家，精選超過100款草莓系列飲料、甜點到零食、日本Famimaru系列等，全方位滿足草莓控的味蕾。今年全家草莓季更攜手多家人氣品牌，包括午冬5.TUNG、妮娜巧克力、PABLO起司塔及臺虎精釀等，推出一系列夢幻草莓新品。此外，FamiPort型錄預購更祭出日本進口草莓花束及提籃，讓情人節氛圍直線升溫。



全文介紹：全家草莓季有100款！25元午冬草莓千層派先搶，草莓花束哄太座開心。



▲全家草莓季攜手妮娜巧克力推出「草莓白巧可可」 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



▲全家草莓季跨界和午冬5.TUNG聯名推「草莓乳酪千層夾心」 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



7-11 草莓季推薦：草莓雙餡泡芙

每年草莓控最開心的時候，就是能在超商24小時都吃得到草甜點！7-11即日起推出2025草莓季，搭配情人節話題，推出超過50款草莓限定商品。其中無論是草莓零食、草莓巧克力，或是療癒系草莓甜點、門市現做草莓飲料，還有超可愛草莓周邊小物，都讓草莓控通通買爆。



全文介紹：7-11草莓季買一送一！小七50款草莓甜點 草莓飲料，再加碼藍莓霜淇淋買一送一。



▲7-11小七草莓季超過50款草莓商品推薦，草莓甜點 草莓零食 草莓飲料 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲7-11小七草莓季超過50款草莓商品推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

萊爾富 草莓季推薦：莓好時刻麵包

萊爾富「莓果購物節」開跑，3/4前全店單筆滿200元送50元購物金，讓粉絲買得更划算。此外，多款莓果風味商品享加價購優惠，最低15元起，推薦奧地利草莓布朗尼口味威化棒、雙層巧莓風味巧克力等，還有優酪乳、優格飲品享折扣。這次萊爾富更推出「莓好時刻」烘焙麵包系列，包含草莓奶酥厚片、草莓號角麵包、草莓乳酪軟歐，單件只要35元就能開吃。



活動期間：即日起至2025/3/4

活動內容：「莓好時刻」烘焙麵包系列，指定品項單件35元。全店單筆滿200元送50元購物金。



▲萊爾富草莓季優惠推薦 / 萊爾富提供、WalkerLand窩客島整理



▲萊爾富草莓季 莓好時刻麵包新品 / 萊爾富提供、WalkerLand窩客島整理

OK 草莓季推薦：草莓商品優惠抽機票

OKmart「草莓熟透了」春日活動開跑，2/6至3/5限定販售粉紅系商品，甜點、飲品到果實酒應有盡有。主打日東紅茶草莓皇家奶茶、新登場的光泉午后時光重乳草莓奶茶等，最低6折起，甜食控必收77草莓巧酥蛋糕乳加、盛香珍草莓巧克力餅乾，享第二件優惠。此外，KIRIN冰結甘王草莓調酒、金色三麥草莓啤酒也推第二件最低5折。期間單筆消費滿百還能抽日本雙人來回機票，春遊、美食一次滿足。



活動期間：2/6至3/5

活動內容：指定草莓商品推出優惠6折起。



▲OK草莓季推薦，草莓商品6折起 / OKmart提供、WalkerLand窩客島整理



▲OK草莓季推薦，草莓商品及抽獎活動 / OKmart提供、WalkerLand窩客島整理

全聯草莓季推薦：法朋草莓可麗餅

全聯甜點草莓季要用搶的！一直是平價甜點天花板的「全聯甜點We Sweet」，以令人驚豔的跨界聯名闖出名號，這次針對一年一度的草莓季，不僅將人氣草莓甜點回歸，更和甜點界香奈兒之稱的「法朋烘焙甜點坊」聯名，推出獨家限定「草莓可麗餅」，80元有找就吃到法朋草莓甜，下班就先衝全聯搶吃。



全文介紹：全聯草莓季是法朋！草莓控搶吃「法朋草莓可麗餅」80元有找。



▲全聯甜點草莓季和法朋聯名 / 全聯提供、WalkerLand窩客島整理



▲全聯甜點草莓季和法朋聯名款「草莓可麗餅」79元就有 / 全聯提供、WalkerLand窩客島整理

家樂福草莓季推薦：草莓千層蛋糕

家樂福草莓季買起來！看準草莓季、搭上情人節氛圍，家樂福這次特別推出「莓好情人節」活動，集結超過百款草莓限定商品、以及超過20款新品，不論是草莓零食、草莓咖啡、草莓啤酒，或是草莓烘焙糕點，草莓控通通能吃到。在2/18前，家樂福還推出指定草莓商品買1送1、第二件5折等優惠，草莓控現在就推著購物車去掃貨。



全文介紹：家樂福草莓季買一送一！家樂福草莓飲料 草莓甜點20款新品，草莓季優惠攻略。



▲家樂福2025草莓季「莓好情人節」草莓甜點推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



▲家樂福草莓季，草莓甜點推薦 / 家樂福提供、WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝