免費玩宜蘭景點一日遊！假日放假就來玩宜蘭，不僅距離北部不遠，宜蘭景點還能看山、看海景、走步道，當地也有不少農場、觀光工廠等可以參觀，一直是北部人假日放假出遊的熱門去處之一，這次窩客島幫你整理7個免門票就能玩的「宜蘭免費景點」，包括宜蘭最壯觀的海濱步道、季節限定的茶園櫻花，以及宜蘭親子景點等，放假就帶小孩、親友來宜蘭免費玩個夠。



▲宜蘭景點免費玩推薦7選，海濱步道、百年古蹟全都免門票開玩 / WalkerLand窩客島整理



▲免費玩宜蘭景點7大推薦，228連假宜蘭一日遊景點推薦 / WalkerLand窩客島整理



免費玩宜蘭自然景點園區：北關海潮公園、龍潭湖風景區、玉蘭茶園

來到好山好水的宜蘭，推薦必到「北關海潮公園」走走，作為東北角沿岸的海濱公園，有著許多壯觀的奇形岩壁以及一線天，還能一邊走步道一邊觀賞山海美景；湖面將近20公頃大的「龍潭湖風景區」，則有平坦好走的環湖景觀步道，假日帶小孩、長輩出遊都很適合；「玉蘭茶園」整片廣大的茶園，還能看到遠方壯闊的山嵐景色，櫻花季時期園區內也有櫻花盛開，茶園櫻花搭配山嵐美景超好打卡。



▲免費玩宜蘭自然景點園區：北關海潮公園 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理



▲免費玩宜蘭自然景點園區：玉蘭茶園 /撒野樂活小村婦 提供、WalkerLand窩客島整理



宜蘭百年古蹟景點免費拍：津梅磚瓦

已經有百年歷史的紅磚磚窯「津梅磚瓦」，早期利用燒窯的餘溫來烘乾衣物，在宜蘭有20多作分布各地，這裡的燒窯是保存較完整的，目前已被列為縣定古蹟，一整排紅磚瓦牆就算不清楚民俗背景，作為打卡景點也很具特色十分好拍，網美、文青們玩宜蘭，不妨就來「津梅磚瓦」朝聖打卡一翻。



▲宜蘭百年古蹟景點免費拍：津梅磚瓦 /紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理



▲宜蘭百年古蹟景點免費拍：津梅磚瓦 /紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理



免門票宜蘭親子景點推薦：劉鐙徽宜蘭餅發明館、奇麗灣珍奶文化館、益得畑の菓

帶小孩玩宜蘭景點推薦「劉鐙徽宜蘭餅發明館」，不僅有超巨大餅模等各種打卡點，園區內也有賣宜蘭餅、牛舌餅等點心，還能報名參加牛舌餅DIY活動；「奇麗灣珍奶文化館」介紹了珍珠、茶文化等相關演變，也有巨型珍奶燈泡、珍珠鏡子區等打卡點，珍奶控一定要來過；觀光工廠「益得畑の菓」則有許多3D彩繪牆，很適合帶小孩、親友來這利用視覺效果，拍出趣味性十足的打卡照，3個宜蘭親子景點通通都不需要門票就能進入。



▲免門票宜蘭親子景點推薦：劉鐙徽宜蘭餅發明館 /跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 提供、WalkerLand窩客島整理



▲免門票宜蘭親子景點推薦：益得畑の菓 /紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理



北關海潮公園 位置資訊

地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路四段10號

電話：03-978-0727

完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【宜蘭-頭城鎮】蘭陽八景之一｜北關海潮公園



龍潭湖風景區 位置資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉環湖道路1號

電話：03-928-0141

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：宜蘭龍潭湖風景區一日遊！環湖步道美景 大碗公溜滑梯 免費觀光工廠一次滿足。



玉蘭茶園 位置資訊

地址：宜蘭縣大同鄉松羅村玉蘭路80號

電話：03-932-3896

完整介紹由部落客「撒野樂活小村婦」於窩客島分享：宜蘭大同【玉蘭茶園】初春櫻花相伴，漫步穿梭茶園小徑，遠眺蘭陽平原和溪谷風光｜宜蘭免費景點推薦



津梅磚瓦 位置資訊

地址：宜蘭縣宜蘭市津梅路75巷13號

電話：0937-535-180

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：宜蘭縣宜蘭市宜蘭磚窯》津梅磚瓦百年歷史縣定古跡，宜蘭市免門票景點



劉鐙徽宜蘭餅發明館 位置資訊

地址：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路369號

電話：03-990-5999

完整介紹由部落客「跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活」於窩客島分享：有趣好吃好玩絕對推薦再訪的 宜蘭餅發明館，全世界最薄的牛舌餅、DIY宜蘭餅、免費親子景點推薦、宜蘭景點 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活



奇麗灣珍奶文化館 位置資訊

地址：宜蘭縣蘇澳鎮頂強路23號

電話：03-990-9966

完整介紹由部落客「潔絲蜜」於窩客島分享：宜蘭縣蘇澳鎮奇麗灣珍奶文化館-宜蘭蘇澳/看珍奶喝珍奶還能做珍奶~免門票室內景點



益得畑の菓 位置資訊

地址：宜蘭縣三星鄉上將路三段376巷25號

電話：03-989-8467

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：宜蘭縣三星鄉益得畑の菓》免門票觀光工廠3D彩繪牆、酥皮老爹、上將梨冰淇淋、甜點必買伴手禮推薦