全聯有買一送一、有新品!春風徐徐吹起,就是適合出遊野餐的好時機,全聯這次推出多款春日限定美食,首推屏東小農玫瑰製作的We Sweet甜點系列,還針對輕食麵包祭出超涮嘴的「莿桐大蒜條、鹹奶油芝麻歐包」,均一價35元銅板價錢當早餐也很剛好。更貼心精選人氣茶飲推出買一送一等優惠,揪大家來場春日午後下午茶饗宴。



▲全聯買一送一!新品玫瑰甜點 鹹奶油歐包開賣,春茶賞買一送一整組吃 / 全聯 提供、WalkerLand窩客島整理



▲全聯甜點新品開賣/ 全聯 提供、WalkerLand窩客島整理

全聯We Sweet甜點玫瑰甜點

全聯甜點新品這次嚴選屏東小農優質的有機玫瑰花瓣製作,帶有淡淡玫瑰香氣的甜點,不含香精、人工色素讓大家吃得安心。推薦必吃「We Sweet玫瑰草莓慕斯蛋糕」是玫瑰花瓣醬和覆盆子果泥相互交織,香氣風味。「玫瑰雙餡銅鑼燒」則是玫瑰花瓣醬搭上鮮奶油呈現最純粹的滋味。「草莓玫瑰長條蛋糕」則是加了草莓玫瑰香緹,是款小家庭分食也方便的份量。「繽紛馬卡龍」5顆才99元超平價法式甜點選擇。▲全聯甜點玫瑰系列新品嚴選屏東小農優質的有機玫瑰花瓣製作/ 全聯 提供、WalkerLand窩客島整理▲全聯甜點「玫瑰草莓慕斯蛋糕」玫瑰花瓣醬和覆盆子果泥相互交織/ 全聯 提供、WalkerLand窩客島整理除了全聯甜點有新品之外,阪急麵包也推出兩款鹹麵包,使用台灣在地莿桐蒜頭和紐西蘭奶油、新鮮巴西里葉、荷蘭高達乳酪乾酪粉特製的「莿桐大蒜條」,香氣四溢、超涮嘴。而「鹹奶油芝麻歐包」則是麵包體帶有Q彈綿密口感,低糖低油脂還拌入黑芝麻增加營養成分,外層沾滿帕瑪森起司絲、內餡擠滿特選有鹽發酵奶油,讓人忍不住一口接著一口吃。兩款均一價只要35元,趁嚐鮮優惠價先吃起來。▲全聯阪急新品「鹹奶油芝麻歐包」鹹香涮嘴/ 全聯 提供、WalkerLand窩客島整理▲全聯阪急新品「莿桐大蒜條」只要35元 全聯 提供、WalkerLand窩客島整理除了美味的甜點與麵包,茶飲更是賞花、踏青不可或缺的搭配。全聯這次針對多款精選春茶推出超值優惠,如指定品項買一送一等,有東爵緋紅莊園紅茶茶包、伯爵紅茶茶包、3點1刻鮮萃冷韻蜜香烏龍,以更優惠的價格享受春季好茶,無論是搭配野餐點心或是在家靜享午茶時光,都十分合適。推薦閱讀: 本週3大買一送一!星巴克 全家霜淇淋 先喝道飲料買一送一,連4天吃優惠。 ▲全聯春茶賞買一送一等優惠 / 全聯 提供、WalkerLand窩客島整理▲全聯春茶賞指定品項有買一送一,可以先囤貨 / 全聯 提供、WalkerLand窩客島整理

販售時間:2025/3/7~4/3

品項、售價:

We Sweet玫瑰草莓慕斯蛋糕 99元

We Sweet玫瑰雙餡銅鑼燒 79元

We Sweet草莓玫瑰長條蛋糕 89元

We Sweet香橙櫻花布蕾 149元

We Sweet繽紛馬卡龍 99元

READ BREAD玫瑰奶霜鬆餅 32元



全聯阪急麵包 新品

莿桐大蒜條 35元(3/7~3/20)

鹹奶油芝麻歐包 35元 (3/7~5/1)



全聯春茶賞優惠推薦商品

優惠期間:3/7~3/20

優惠品項:

茉莉茶園-香檸琥珀紅500ml 28元、2瓶49元

爽健美茶535ml 25元、4瓶78元

生活日式無糖綠茶300mlx6入 45元、2組88元

生活日月潭無糖紅茶300mlx6入 60元、2組89元

東爵緋紅莊園紅茶茶包/伯爵紅茶茶包 2gx20入 188元,任選買1送1

金品茗茶極品高山茶三角立體茶包 4gx10包 169元,買1送1

立頓茗閒情-蜜香紅茶/活綠茶/玄米綠茶 2.8gx18入 159元、2袋298元

3點1刻鮮萃冷韻四季春/冷韻蜜香烏龍3gx10入 105元、任選買1送1

T世家 抹茶粉200g 145元、2袋269元

天仁茗茶 台灣高山烏龍茶 單罐500元、第2件5折