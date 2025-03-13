海島控一定要知道，台灣飛關島的旅遊體驗即將全面升級，美國聯合航空宣布，自今年4月起正式開通台北至關島的直飛航線，航程僅需約3.5小時，讓旅客無需轉機即可輕鬆抵達這座太平洋上的夢幻海島。新航線每週提供兩班航班，不僅縮短了飛行時間，票價也具競爭力，對於想要追求便捷與舒適的旅客來說，無疑是一大福音。



▲台灣飛關島的旅遊體驗即將全面升級，美國聯合航空宣布，自今年4月起正式開通台北至關島的直飛航線 / The Tsubaki Tower提供、WalkerLand窩客島整理



關島被譽為「西太平洋上的珍珠」，以潔白沙灘、壯麗海景、豐富的水上活動與多元文化聞名。近年來，杜夢灣沿岸的高端度假飯店備受矚目，其中最具代表性的就是2020年開幕的五星級奢華飯店The Tsubaki Tower（關島椿塔飯店）。這座坐落於杜夢灣至高點的飯店，不僅擁有全關島最寬敞的標準客房，還能讓旅客從房內陽台飽覽無邊際海景，享受極致的放鬆時光。



▲五星級奢華飯店The Tsubaki Tower（關島椿塔飯店）這座坐落於杜夢灣至高點的飯店 / The Tsubaki Tower提供、WalkerLand窩客島整理

The Tsubaki Tower的標準客房面積達58平方公尺，搭配13平方公尺的私人陽台，讓旅客能夠徹底沉浸於關島的海島氛圍。此外，飯店內部裝潢融合了日式職人工藝與當地查莫羅文化元素，展現低調奢華的美學風格。館內設施同樣一應俱全，包含無邊際泳池、奢華SPA與健身中心，並提供豐富的免費活動，如查莫羅傳統棕梠葉編織、烏克麗麗體驗、椰子糖製作等，讓旅客能夠深入體驗關島文化。此外，飯店還與當地高爾夫球場合作，讓住客能以優惠價格暢玩高爾夫，享受悠閒的度假時光。▲The Tsubaki Tower的標準客房面積達58平方公尺，搭配13平方公尺的私人陽台 / The Tsubaki Tower提供、WalkerLand窩客島整理美食更是The Tsubaki Tower的一大亮點。館內擁有關島最大規模的自助餐廳Casa Oceano，提供關島當地料理、日式美食與美式經典佳餚，晚餐時段更有各式酒類無限暢飲，這項頂級饗宴連續三年獲選為關島最佳自助餐廳，成為饕客的必訪之地。▲美食更是The Tsubaki Tower的一大亮點。館內擁有關島最大規模的自助餐廳Casa Oceano / The Tsubaki Tower提供、WalkerLand窩客島整理關島一直是亞洲旅客最喜愛的度假勝地之一，特別是對台灣旅客而言，這裡不僅免簽，還能以短時間航程抵達美國領土，享受異國風情。杜夢灣是浮潛、衝浪與海上活動的絕佳地點，戀人岬則以壯闊懸崖與淒美傳說聞名，還有各式購物中心讓旅客享受免稅購物樂趣。無論是親子旅遊、情侶度假還是朋友同行，關島都是完美的選擇。▲關島一直是亞洲旅客最喜愛的度假勝地之一，特別是對台灣旅客而言，這裡不僅免簽，還能以短時間航程抵達美國領土 / The Tsubaki Tower提供、WalkerLand窩客島整理為了迎接台北至關島直飛航線的開通，The Tsubaki Tower特別推出台灣旅客專屬優惠活動。凡於2025年4月1日至9月30日期間，搭乘台北直飛航班前往關島並於飯店連續入住兩晚以上，即可享受「買一送一」的自助晚餐優惠。只需購買一位成人Casa Oceano晚餐，同行的同房成人旅客即可免費享用，讓旅客在享受夢幻海景的同時，也能品味極致美食。此優惠無須事先申請，入住時即可獲得相關優惠券，讓計畫前往關島的旅客能夠輕鬆享受這項福利。▲搭乘台北直飛航班前往關島並於飯店連續入住兩晚以上，即可享受「買一送一」的自助晚餐優惠 / The Tsubaki Tower提供、WalkerLand窩客島整理

台北直飛關島航線開通

美國聯合航空宣布2025年4月起啟航，每週2班

航程僅需約3.5小時，無需轉機，時間與票價具吸引力



頂級度假飯店 The Tsubaki Tower

1、全館340間客房，標準房達58平方公尺，附13平方公尺陽台

2、設施包含無邊際泳池、SPA、高爾夫優惠等

3、免費查莫羅文化體驗活動，如棕梠葉編織、烏克麗麗彈奏等



▲無邊際泳池 / The Tsubaki Tower提供、WalkerLand窩客島整理



關島最大自助餐廳 Casa Oceano

1、提供關島料理、日式、美式佳餚

2、晚餐時段酒類無限暢飲，連續3年獲選關島最佳自助餐廳

台灣旅客專屬優惠

2025年4月1日至9月30日，入住The Tsubaki Tower兩晚以上，購買一位成人自助晚餐，可享同行成人免費優惠，入住時領取優惠券，無須事先申請。



▲ The Tsubaki Tower提供、WalkerLand窩客島整理