海島控一定要知道,台灣飛關島的旅遊體驗即將全面升級,美國聯合航空宣布,自今年4月起正式開通台北至關島的直飛航線,航程僅需約3.5小時,讓旅客無需轉機即可輕鬆抵達這座太平洋上的夢幻海島。新航線每週提供兩班航班,不僅縮短了飛行時間,票價也具競爭力,對於想要追求便捷與舒適的旅客來說,無疑是一大福音。



▲台灣飛關島的旅遊體驗即將全面升級,美國聯合航空宣布,自今年4月起正式開通台北至關島的直飛航線 / The Tsubaki Tower提供、WalkerLand窩客島整理



關島被譽為「西太平洋上的珍珠」,以潔白沙灘、壯麗海景、豐富的水上活動與多元文化聞名。近年來,杜夢灣沿岸的高端度假飯店備受矚目,其中最具代表性的就是2020年開幕的五星級奢華飯店The Tsubaki Tower(關島椿塔飯店)。這座坐落於杜夢灣至高點的飯店,不僅擁有全關島最寬敞的標準客房,還能讓旅客從房內陽台飽覽無邊際海景,享受極致的放鬆時光。



▲五星級奢華飯店The Tsubaki Tower(關島椿塔飯店)這座坐落於杜夢灣至高點的飯店 / The Tsubaki Tower提供、WalkerLand窩客島整理

The Tsubaki Tower的標準客房面積達58平方公尺,搭配13平方公尺的私人陽台,讓旅客能夠徹底沉浸於關島的海島氛圍。此外,飯店內部裝潢融合了日式職人工藝與當地查莫羅文化元素,展現低調奢華的美學風格。館內設施同樣一應俱全,包含無邊際泳池、奢華SPA與健身中心,並提供豐富的免費活動,如查莫羅傳統棕梠葉編織、烏克麗麗體驗、椰子糖製作等,讓旅客能夠深入體驗關島文化。此外,飯店還與當地高爾夫球場合作,讓住客能以優惠價格暢玩高爾夫,享受悠閒的度假時光。▲The Tsubaki Tower的標準客房面積達58平方公尺,搭配13平方公尺的私人陽台 / The Tsubaki Tower提供、WalkerLand窩客島整理美食更是The Tsubaki Tower的一大亮點。館內擁有關島最大規模的自助餐廳Casa Oceano,提供關島當地料理、日式美食與美式經典佳餚,晚餐時段更有各式酒類無限暢飲,這項頂級饗宴連續三年獲選為關島最佳自助餐廳,成為饕客的必訪之地。▲美食更是The Tsubaki Tower的一大亮點。館內擁有關島最大規模的自助餐廳Casa Oceano / The Tsubaki Tower提供、WalkerLand窩客島整理關島一直是亞洲旅客最喜愛的度假勝地之一,特別是對台灣旅客而言,這裡不僅免簽,還能以短時間航程抵達美國領土,享受異國風情。杜夢灣是浮潛、衝浪與海上活動的絕佳地點,戀人岬則以壯闊懸崖與淒美傳說聞名,還有各式購物中心讓旅客享受免稅購物樂趣。無論是親子旅遊、情侶度假還是朋友同行,關島都是完美的選擇。▲關島一直是亞洲旅客最喜愛的度假勝地之一,特別是對台灣旅客而言,這裡不僅免簽,還能以短時間航程抵達美國領土 / The Tsubaki Tower提供、WalkerLand窩客島整理為了迎接台北至關島直飛航線的開通,The Tsubaki Tower特別推出台灣旅客專屬優惠活動。凡於2025年4月1日至9月30日期間,搭乘台北直飛航班前往關島並於飯店連續入住兩晚以上,即可享受「買一送一」的自助晚餐優惠。只需購買一位成人Casa Oceano晚餐,同行的同房成人旅客即可免費享用,讓旅客在享受夢幻海景的同時,也能品味極致美食。此優惠無須事先申請,入住時即可獲得相關優惠券,讓計畫前往關島的旅客能夠輕鬆享受這項福利。▲搭乘台北直飛航班前往關島並於飯店連續入住兩晚以上,即可享受「買一送一」的自助晚餐優惠 / The Tsubaki Tower提供、WalkerLand窩客島整理

台北直飛關島航線開通

美國聯合航空宣布2025年4月起啟航,每週2班

航程僅需約3.5小時,無需轉機,時間與票價具吸引力



頂級度假飯店 The Tsubaki Tower

1、全館340間客房,標準房達58平方公尺,附13平方公尺陽台

2、設施包含無邊際泳池、SPA、高爾夫優惠等

3、免費查莫羅文化體驗活動,如棕梠葉編織、烏克麗麗彈奏等



▲無邊際泳池 / The Tsubaki Tower提供、WalkerLand窩客島整理



關島最大自助餐廳 Casa Oceano

1、提供關島料理、日式、美式佳餚

2、晚餐時段酒類無限暢飲,連續3年獲選關島最佳自助餐廳

台灣旅客專屬優惠

2025年4月1日至9月30日,入住The Tsubaki Tower兩晚以上,購買一位成人自助晚餐,可享同行成人免費優惠,入住時領取優惠券,無須事先申請。



▲ The Tsubaki Tower提供、WalkerLand窩客島整理