嘉義名店林聰明沙鍋魚頭正式插旗台北！首間台北分店「林聰明沙鍋魚頭」進駐南港LaLaport，不只完整重現嘉義本店的經典滋味，更推出台北限定套餐與冷凍人氣商品，讓大家輕鬆外帶回家享用。為歡慶開幕，林聰明還攜手Roots推出限量聯名活動，消費滿額即贈Roots購物金與購物袋，打卡還能拿環保杯套。



▲林聰明泡麵台北開賣！南港LaLaport 推獨家限定湯餃3大新品/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



首次來台北展店，林聰明沙鍋魚頭由品牌團隊親自操刀，堅持每日直送新鮮食材，湯底更以獨家秘方熬煮超過十小時，呈現道地嘉義味。為呼應永續理念，特別推出「沙鍋香酥魚排套餐」，選用無魚刺鬼頭刀魚排，吃起來口感細緻又無負擔，搭配濃厚湯頭一喝難忘。同場還有南港限定的「沙鍋鮭魚頭套餐」與「沙鍋水餃套餐」等豐富選擇，人氣火雞肉飯更是網友激推必吃，一口米飯一口火雞肉，讓離鄉遊子也能在台北品嚐熟悉家鄉味。



▲林聰明沙鍋魚頭台北首店就在南港LaLaport，首推必吃「沙鍋水餃」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

林聰明沙鍋魚頭 南港LaLaport

除了內用餐點，店內同步設有展售區，推出五款冷凍人氣商品。像是「獨享沙鍋菜＋鮭魚頭」、「沙鍋豬肉水餃」、「魚薯薯」等，輕鬆加熱就能享用。凡購買兩組以上冷凍商品，還送品牌專屬不織布藍袋。此外，熱銷超過30萬碗的「沙鍋魚頭風味杯麵」，以及來自東京食品展的「魚鬆爆米花」也限量登場，杯麵每人限購2杯要搶要快。從家庭聚餐到送禮自用，全都能把嘉義味一次打包回家，滿足吃貨的所有期待。▲林聰明杯麵台北南港LaLaport限量開賣/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝林聰明更與Roots攜手聯名，推出兩大開幕限定活動。即日起，單筆消費滿888元，就送Roots購物金200元及專屬購物袋乙份；來店拍照打卡並標記指定Hashtag，即可免費獲得Roots x 林聰明聯名杯套，數量有限送完為止。每人每帳號限兌一次，詳情依店內公告為準。▲林聰明Roots南港LaLaport限量開賣/ WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

地址：台北市南港區經貿二路105巷1號B1，

營業時間：11:00～21:30；週五六 （例假日前一天）11:00～22:00



林聰明沙鍋魚頭風味杯麵

開賣地點：林聰明沙鍋魚頭 南港LaLaport店

限購：每人限購2杯。



林聰明沙鍋魚頭、Roots聯名優惠

1、單筆消費滿888元，送Roots購物金200元＋Roots購物袋乙份。

2、拍照打卡並標記指定Hashtag，送聯名環保杯套乙份。

兌換皆為限量，送完為止。每人每帳號限兌一次，詳細辦法依現場公告為主。



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