日本超市LOPIA讓南港人排隊也要逛！LOPIA即日起正式進駐LaLaport南港，也是台北市首家分店，帶來滿滿日本直送食材與限定美食，讓粉絲不必飛日本也能品嚐道地滋味。開幕慶同步推出一系列優惠，包括特價栃木草莓、青森蘋果、A5黑毛和牛、限定日本零食，還有超值現做壽司與烤肉服務，讓南港人搶優惠買起來。



▲日本超市LOPIA南港LaLaport店，開幕優惠、必買美食推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲日本超市LOPIA南港LaLaport店，嚴選來自日本的高品質食材、鮮食及現烤美食 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝







LOPIA南港LaLaport店

LOPIA南港店以「擬似日本」為概念，嚴選來自日本的高品質食材，讓粉絲輕鬆購得正宗日系商品。生鮮區內，主打日本直送的「栃愛果草莓」，優惠價2盒500元，還有青森大顆蘋果單顆59元、兩顆100元，而「鮮魚區」則提供帆立貝、螃蟹及現做壽司。▲日本超市LOPIA南港LaLaport店，青森蘋果開幕優惠 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲日本超市LOPIA南港LaLaport店，鮮魚區提供現做壽司 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝愛吃牛肉的粉絲更不能錯過「精肉區」，不僅有A5黑毛和牛、沙朗牛排，還有現場爐烤牛肉與鐵板煎肉，鮮嫩多汁即刻享用。熟食區推出的「蟹味棒披薩」與「鮭魚披薩」更是獨家亮點，開幕優惠價黑毛和牛100g 88元、還有松葉蟹一盒555元，讓粉絲一次吃遍LOPIA的高品質美味。▲日本超市LOPIA南港LaLaport店，精肉區A5黑毛和牛優惠 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲日本超市LOPIA南港LaLaport店，精肉區優惠推驗 / WalkerLand窩客島 黃楚甯 拍攝開幕慶期間，LOPIA祭出超值促銷活動，讓粉絲買得更划算。首波優惠3月20日至23日登場，包括日本直送的爆漿可頌、北海道鬆餅等商品均有特價，還有海鮮米果、梅酒等人氣零食，讓粉絲把零食櫃補貨。第二波3月28日至30日則推出日本進口糰子串、卡通造型起司等美食，部分醬料更有限定買大送小優惠。此外，3月21日至23日限量販售LOPIA保冷袋，特價100元，讓南港人下班也來逛日超市買爆。▲日本超市LOPIA南港LaLaport店，開幕優惠、必買零食小物推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲日本超市LOPIA南港LaLaport店，開幕優惠、必買經典美食推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

地址：台北市南港區經貿二路105巷1號 B1

