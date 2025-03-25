五迷們注意！想一邊看五月天演唱會，又想順便來場香港之旅？這次易遊網攜手五月天，推出超值的演唱會旅遊套裝，不僅能輕鬆訂到機票和住宿，還附上演唱會門票和香港八達通卡，無憂享受這場音樂與旅行的雙重盛宴，相關活動最低含稅價15,300元起。而這次的香港站演唱會將在全新的啟德主場館舉行，帶來頂尖的舞台技術和視聽效果，絕對不容錯過。
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▲除了五月天演唱會，歌迷也可透過易遊網旅遊套票，體驗香港的獨特魅力/易遊網提供、WalkerLand窩客島整理
這次限量販售的的套裝行程分為兩種，一種是「機票套裝行程」，最低價15,300元起，包含5月8日台北直飛香港、演唱會門票與一張八達通卡；另一種是「機加酒套裝」，提供2天1夜的機票與住宿組合，可選擇入住香港夢卓恩酒店、帝京酒店、灣仔帝盛酒店或其他飯店，最低含稅價16,419元起，也含演唱會門票與一張八達通卡。
若是樂迷也是影迷，來到香港不妨來一趟「追星朝聖之旅」，可以前往《瘋狂亞洲富豪》拍攝地點中環，體驗繁華街區，或是到大館The Magistracy Dining Room享受美食與歷史的完美結合。如果是夜晚的香港，別忘了來Iron Fairies酒吧小酌，享受復古的氛圍，感受香港夜生活的獨特魅力。
另香港最近也推出可愛指數破表的「熊貓之旅」，來到海洋公園與大熊貓「安安」和「可可」見面，並一睹剛出生的龍鳳胎熊貓寶寶萌樣。也特別推出多項大熊貓主題活動，包括遍布全港的49座大熊貓家族立體郵筒，讓旅人收集紀念美照，打卡留下足跡。
此外，香港也有不少精彩的藝術展覽，從「畢卡索：與亞洲對話」展，到「戲夜尋謎」光影藝術展，欣賞透過AI動畫重現張國榮、梅艷芳等巨星的經典場景，讓你沉浸於香港豐富的藝術氛圍。這些展覽為喜歡藝術的朋友提供了超多驚艷的選擇，別忘了在行程中加入，享受一場視覺的饗宴。
▲到了香港，絕不能錯過連五月天都喜愛的道地港式美食/易遊網提供、WalkerLand窩客島整理
五月天25周年演唱會旅遊套票資訊
機票套裝行程：最低15,300元起（含機票、演唱會門票及八達通卡）
機加酒套裝行程：最低16,419元起（含機票、住宿、演唱會門票及八達通卡）
五月天演唱會套票開賣資訊