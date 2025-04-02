大甲鎮瀾宮美食推薦！大甲銅板小吃超級豐富，光大甲鎮瀾宮附近的蔣公路就吃不完，而適逢大甲媽祖遶境在即，特別整理大甲美食懶人包、精選6家鎮瀾宮附近美食，包括芋泥球、地瓜球、肉圓、米糕、炸粿、綠豆沙等美食小吃一篇俱全。大家來追大甲媽祖、療癒心靈的同時也滿足口腹之慾，來大甲一日遊跟著窩客島吃就對了！



▲大甲鎮瀾宮美食推薦！芋泥球、地瓜球、肉圓、米糕、綠豆沙通通有/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲每年都有無數信眾前來大甲鎮瀾宮追媽祖、順道品嚐大甲美食/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

大甲美食必吃「大甲芋泥包」

鄰近大甲鎮瀾宮的「大甲芋香包」一開攤，排隊搶購大奶香芋球的芋頭控便瞬間蜂擁而上，外皮金黃酥脆、內餡扎實，芋頭香氣濃郁，全台許多芋頭控都為之瘋狂！此外，大超濃起司芋泥球和大蛋黃肉鬆芋泥球等口味也各有擁護者。



完整文章：大甲鎮瀾宮美食推薦！大甲追媽祖必吃大甲芋香包，5元芋泥球、拳頭大的蛋黃肉鬆芋泥球吃爆。



▲大甲鎮瀾宮美食推薦大甲芋香包，一顆5元起/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲大甲芋香包必點大奶香芋泥球，芋頭香氣濃郁/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



地瓜球女神坐鎮「大甲手工地瓜球」

大甲美食推薦不只芋泥球，大甲地瓜球同樣遠近馳名！有些人來大甲是為了追海上女神（媽祖），有些人則是為了來「大甲手工地瓜球」朝聖地瓜球女神；天使臉孔、魔鬼身材的「大甲手工地瓜球」老闆娘Bella近年時常成為網路話題焦點，自信大方的她，讓大家等待地瓜球的同時也能大飽眼福。

完整文章：大甲地瓜球超有料！大甲美食兼美景「大甲手工地瓜球」，地瓜球女神在鎮瀾宮附近。



▲許多人為了大甲手工地瓜球一睹老闆娘Bella專程來大甲一日遊/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲大甲手工地瓜球的地瓜球料好實在，是大甲人熱愛的小吃/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

傳承四代的大甲美食老店「阿在筒仔米糕」

阿在筒仔米糕為老字號大甲小吃店至今已傳承四代，距離鎮瀾宮步行僅三分鐘，招牌的筒仔米糕、阿在麵、芋頭排骨湯、紅燒肉皮以及大甲粉腸等都有許多老顧客推崇。而且不少人在現場飽餐一頓後，還會外帶好幾顆米糕回家與親友分享。



完整文章：傳承四代大甲美食！鎮瀾宮附近小吃老店 阿在筒仔米糕，推薦米糕配芋頭排骨湯。



▲鎮瀾宮美食推薦阿在筒仔米糕，必點招牌米糕/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲阿在筒仔米糕的芋頭排骨湯深受芋頭控歡迎/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

脆皮肉圓包整塊豬排「嘉家樂肉丸」

「嘉家樂肉丸」無疑是大甲美食代表！陪伴大甲人超過50年的「嘉家樂肉丸」，供應兩種款式肉圓，並以脆皮肉圓廣最為人知，內餡直接給一整塊豬排超豪氣，由絡繹不絕的排隊人潮可見受歡迎程度。來大甲鎮瀾宮追媽祖的同時，也別忘了來一嚐大甲知名肉圓老店。

完整文章：大甲美食50年老店！嘉家樂肉丸的脆皮肉圓必點，直接包整塊豬排讓你爽吃。



▲大甲美食推薦嘉家樂肉圓，陪伴大甲人超過50年/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲嘉家樂肉圓必點脆皮肉圓，內餡直接給一整塊豬肉排/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

蚵仔粿和茄子餡肉必點「王元吉炸粿」

「王元吉炸粿」是在地人推薦的大甲銅板小吃，店面位於鎮瀾宮附近，但由於沒有招牌，稍不留意、容易錯過。「王元吉炸粿」各種口味的炸粿均為銅板價，必吃蚵仔粿和茄子餡肉。而且營業時間從早上8點半至下午5點，不管是想來大甲吃早餐，亦或參拜完大甲媽祖想找個銅板小吃解饞配下午茶，傳統炸粿都是好選擇。



完整文章：鎮瀾宮隱藏版美食！王元吉炸粿 在地人推薦的大甲小吃，蚵仔粿、茄子餡肉粿必吃。



▲大甲鎮瀾宮美食推薦王元吉炸粿，傳統炸粿從早餐就開賣/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲王元吉炸粿的茄子餡肉和蚵仔粿都是必點/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

大甲街上人手一杯「一路發綠豆沙」

大甲鎮瀾宮美食不勝枚舉，光芋泥球、地瓜球、肉圓等就各有所好，但大甲飲料店則是「一路發綠豆沙」一家獨秀！創立於1974年的大甲飲料攤位，不論是在地人還是觀光客，大甲路上幾乎人手一杯綠豆沙。尤其在假日或炎炎夏日，「一路發綠豆沙」總是排滿了購買綠豆沙或綠豆沙牛奶消暑的人潮。

完整文章：一路發綠豆沙！大甲飲料店王者，人手一杯綠豆沙牛奶，飽足感不輸銅板小吃。



▲大甲鎮瀾宮美食推薦名單多元，飲品則是一路發綠豆沙稱霸/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲走在大甲街上，幾乎人手一杯一路發綠豆沙/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

2025大甲媽祖遶境不能不知道的活及美食

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