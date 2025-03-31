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棒球迷衝了！開箱超高CP值觀賽體驗 易遊網攜手中信兄弟推VIP尊榮禮遇。

棒球 大巨蛋 VIP席 易遊網 more
2025-03-31 18:31:00 文字：編輯 黃楚甯 採訪報導 攝影：編輯 黃楚甯
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編輯 黃楚甯

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身為旅遊以及棒球愛好者，窩客島編輯本月29日親自開箱一場截然不同的觀賽體驗！易遊網首度攜手中信兄弟，推出「台北大巨蛋球賽特殊包區 易遊網獨家尊榮VIP席」。這次特別開放的特殊包區，不僅座位超舒適，還有專屬服務以及限定贈品，讓觀眾從進場到比賽結束都充滿驚喜，完全顛覆對棒球觀賽的想像。最重要的是，這一切都擁有超高的CP值，讓棒球迷不僅能享受豪華級的體驗，還能以親民價格體驗這場夢幻級的觀賽之旅。想感受這份尊榮，棒球迷真的要趁早卡位，才能搶先享受這場超高CP值的棒球之旅。

延伸閱讀：台北大巨蛋獨家開幕VIP席搶先預購！易遊網攜手中信兄弟打造頂級觀賽席位。

▲易遊網首度攜手中信兄弟，推出「台北大巨蛋球賽特殊包區 易遊網獨家尊榮VIP席」/編輯 黃楚甯攝、WalkerLand窩客島整理

易遊網攜手中信兄弟，首度推出「台北大巨蛋球賽特殊包區 易遊網獨家尊榮VIP席」，該VIP席位可不是普通的好座位，除了能在三壘側的尊榮區域觀賽，還有專屬進場通道，完全不必人擠人，輕鬆入場就能直奔球賽現場。

▲這次特別開放的特殊包區，座位超舒適/編輯 黃楚甯攝、WalkerLand窩客島整理



表演一開場，中信兄弟啦啦隊女孩率先帶來熱力四射的演出，炒熱全場氣氛。正當燈光驟變、大家還在猜測神秘的開幕戰表演嘉賓時，熟悉的嗓音突然響起，竟是風靡全台的男子團體Energy，瞬間點燃現場激情，並表演超經典曲目《現在是星期五》，尤其是引發全台爭相效仿的「16蹲」舞步，更將全場氣氛推向更高，歡呼聲此起彼落。

▲開幕戰表演嘉賓為風靡全台的男子團體Energy，瞬間點燃現場激情/編輯 黃楚甯攝、WalkerLand窩客島整理

同時，也讓不少VIP購票民眾感到興奮的是，與中信兄弟啦啦隊的互動環節，現場還會抽出幸運球迷與啦啦隊合影，這項專屬VIP福利，不僅讓看球變得更加有趣，也讓現場氣氛持續高漲，歡笑聲與歡呼聲交織，為球賽增添更多美好回憶。

另外，每場比賽還有限量球星簽名紀念品等你拿，包含10顆球星簽名球、全隊簽名球衣，甚至啦啦隊簽名大球，全都在第七局抽出，讓VIP票更添收藏價值。當然，入場時還能獲得球團主題日限定贈品，再搭配金車公司贊助的柏克金啤酒與噶瑪蘭威士忌，看球同時也能享受微醺氛圍，超有儀式感。

▲VIP座位區後方也有提供民眾休憩、聊天、飲食的站立區/編輯 黃楚甯攝、WalkerLand窩客島整理

凡購買VIP門票的球迷，除了能享受頂級觀賽體驗，還可獲得球團精心準備的主題日限量紀念品，讓每場比賽都充滿收藏價值。此次贈品包含 「進化」應援短T，讓球迷能穿上戰袍、全力為球隊加油；冠軍戒指，象徵榮耀時刻，見證球隊奪冠風采；以及 球員與啦啦隊女孩手冊，讓粉絲能更近距離了解偶像，珍藏這份專屬回憶。

▲凡購買VIP門票的球迷，除了能享受頂級觀賽體驗，還可獲得球團精心準備的主題日限量紀念品/編輯 黃楚甯攝、WalkerLand窩客島整理

▲凡購買VIP門票的球迷，除了能享受頂級觀賽體驗，還可獲得球團精心準備的主題日限量紀念品/編輯 黃楚甯攝、WalkerLand窩客島整理


這次VIP席共開放4區，包含本月29日、30日的開幕戰在內，總共8場球團主題日。易遊網不僅帶來尊榮級的觀賽體驗，這次更與中信兄弟聯手推出兩大超狂抽獎活動。凡是中信兄弟贏球當天的MVP頒獎儀式，將抽出4名幸運的中信兄弟會員，每人可獲得2,000元易遊網旅遊金，讓球迷不只為勝利歡呼，還能開心計畫下一趟旅程。

▲VIP入場時能獲得球團主題日限定贈品，再搭配金車公司贊助的柏克金啤酒與噶瑪蘭威士忌，看球同時也能享受微醺氛圍/編輯 黃楚甯攝、WalkerLand窩客島整理

此外，3月29日、3月30日、4月19日、4月20日賽事當天，只要在00:00-23:59期間成功登錄易遊網APP並綁定手機，就能參加全壘打集氣抽獎，有機會獲得日本來回機票1張，讓球迷熱血看球的同時，也能開啟夢幻旅程，千萬別錯過這次超值機會。

▲易遊網首度攜手中信兄弟，推出「台北大巨蛋球賽特殊包區 易遊網獨家尊榮VIP席」/編輯 黃楚甯攝、WalkerLand窩客島整理

 


易遊網攜手中信兄弟 獨家尊榮VIP席專屬權益

1、尊榮VIP座位：首度開放三壘側VIP席（共4區），共計8場球團主題日
2、專屬出入通道：設立獨立進場通道
3、啦啦隊互動體驗：啦啦隊成員將親臨易遊網獨家尊榮VIP區，抽出10位球迷合影
4、有機會獲得限量球星簽名紀念品：每場提供10顆球星簽名球（不指定球員）、1件球星全隊簽名球衣以及1顆啦啦隊簽名大球，於第七局時由工作人員現場抽出
5、入場贈品：購票者均可獲得球團提供的主題日限量紀念品
6、現場飲品：由金車公司贊助柏克金啤酒與噶瑪蘭威士忌

 

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