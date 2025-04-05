新手也能輕鬆爬山！台灣豐富的登山資源甚至讓不少外國人慕名而來，不僅有景色優美的爬山步道，還能輕鬆享受大自然、累積登山經驗，像是基隆茶壺山的奇岩怪石、台北軍艦岩的城市美景，還有秋天芒草遍野的草嶺古道，都是適合新手挑戰的熱門路線。這次窩客島就為大家介紹5大新手友善的登山步道，讓你輕鬆踏上山林之旅。



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▲台灣豐富的登山資源甚至讓不少外國人慕名而來，不僅有景色優美的爬山步道，還能輕鬆享受大自然/台北旅遊網提供、WalkerLand窩客島整理



基隆／一覽無遺東北角海岸的茶壺山

瑞芳無耳茶壺山步道因山頂形狀酷似沒有把手的茶壺而得名，又稱「茶壺山」，換個角度看還像猛獅，因此也叫「獅子岩山」或「石獅山」。這條步道高度不高，適合健行與短程登山，沿途視野開闊，可俯瞰水湳洞、金瓜石、基隆山，甚至遠眺太平洋與陰陽海，是欣賞東北角海岸風光的絕佳地點。



▲圖為茶壺山登頂後的視野/編輯 黃楚甯攝、WalkerLand窩客島整理



台北／老少咸宜的登山步道軍艦岩

爬無耳茶壺山的過程中都有不少令人讚嘆的風景，沿途也設置許多涼亭，讓登山者在溫暖的陽光與微涼的山風中，細細品味大自然的寧靜與美好。而每年秋冬，茶壺山步道也成為熱門的賞芒景點，整座山頭被金黃芒花覆蓋，搭配藍黃漸層的陰陽海，景色如詩如畫。▲一路爬上茶壺山可以看見陰陽海/編輯 黃楚甯攝、WalkerLand窩客島整理

軍艦岩步道位於大台北地區，海拔約185公尺，屬於大屯火山系最南端的山嶺，步道平緩好走，適合新手與親子健行。沿途可欣賞珍貴老樹與奇特地質景觀，登頂後視野開闊，可俯瞰士林、北投及威靈頓山莊等地景，還設有地殼變動基準點，作為科學研究用途。此外，山頂的奇岩怪石更是熱門的IG打卡點，不論是登高遠眺或拍美照，都讓軍艦岩成為台北近郊的絕佳健行選擇。



▲台北軍艦岩步道平緩好走，適合新手與親子健行/台北旅遊網提供、WalkerLand窩客島整理



台中／如美國西部荒野及西遊記的火焰山

遠遠地馳騁在高速公路上就可以看到橘紅色火炎山，非常之醒目，火炎山位於大安溪北側，以光禿陡峭的特殊地貌聞名，全區被列為自然保留區。其岩層主要由礫石與砂岩構成，因風化與侵蝕作用劇烈，形成尖銳山峰與深邃峽谷，展現獨特的惡地地形。尤其在夕陽映照下，整座山頭彷彿燃燒般通紅，因此得名「火炎山」。每年3、4月，菲律賓過冬的灰面鷲會隨著西南氣流遷徙至此，成群盤旋於山頭，形成壯觀又生動的畫面，讓火炎山成為賞鳥與自然愛好者的熱門景點。



▲遠遠地馳騁在高速公路上就可以看到橘紅色火炎山/交通部觀光署提供、WalkerLand窩客島整理



除了登山健行，火炎山還有一處隱藏版的草原秘境，不需翻山越嶺便能近距離欣賞峽谷美景。這片草原與壯闊的紅色山壁相映，如同美國西部荒野或西遊記中的火焰山場景，令人驚嘆。許多旅人專程駕車前來，席地而坐，悠閒野餐，靜靜感受這片壯麗大地的獨特魅力。



▲遠遠地馳騁在高速公路上就可以看到橘紅色火炎山/交通部觀光署提供、WalkerLand窩客島整理



高雄／可近距離觀察獼猴的柴山步道

熱愛爬山的山友絕對不能錯過高雄的柴山登山步道。位於鼓山區的柴山，過去曾是軍事管制區，直到1989年才逐步開放，因此保留了完整的原生林相與獨特的珊瑚礁石灰岩地形。步道沿途可聆聽蟲鳴鳥叫，欣賞盤根錯節的老榕樹與茂密的森林，還能近距離觀察台灣獼猴、松鼠等野生動物，沉浸在滿滿的自然芬多精中。柴山步道路線多元，適合各種程度的登山者，主要以木棧道為主，但也有挑戰性較高的路線，如「盤榕道」，需手腳並用攀爬錯落的岩石，穿越熱帶植被與壯觀榕樹叢，適合平時有登山習慣的挑戰者。



▲柴山步道路線多元，適合各種程度的登山者，主要以木棧道為主/高雄旅遊網提供、WalkerLand窩客島整理



新北宜蘭／將龜山島映入眼簾的草嶺古道

草嶺古道串聯新北貢寮與宜蘭大里，是東北角最具代表性的海景步道與歷史人文山徑。這條19世紀淡水廳通往噶瑪蘭廳的官道路段，沿途可見「雄鎮蠻煙」摩碣、「虎」字碑、跌死馬橋、土地公寺與客棧遺址等歷史遺跡，見證先民往來足跡。每年夏季，步道間野薑花盛開，花香瀰漫山林；秋季則化為白色五節芒花海，隨風搖曳，景色如詩如畫。登上埡口後，龜山島壯麗景色映入眼簾，還可循小徑前往桃源谷大草原，讓這趟健行之旅充滿自然與文化交織的魅力。



▲草嶺古道串聯新北貢寮與宜蘭大里，是東北角最具代表性的海景步道與歷史人文山徑/交通部觀光署提供、WalkerLand窩客島整理



茶壺山景點資訊

地址：台灣新北市瑞芳區金瓜石

路徑長度：全長4.5公里

步行時間：約2小時

軍艦岩步道景點資訊

地址：台北市北投區軍艦岩

電話：02 2759 3001

路徑長度：登山步道約3公里，全線約5.7公里

步行時間：約2小時7分鐘

火焰山景點資訊

地址：苗栗縣三義鄉、苑裡鎮交界

電話：03 787 8851

路徑長度：5.5公里

步行時間：約3小時

柴山步道景點資訊

地址：高雄市鼓山區鼓山三路25巷或51巷

路徑長度：5.5-6公里

步行時間：約3小時

草嶺古道景點資訊

地址：新北市貢寮區遠望坑草嶺古道

電話：03 978 0727

路徑長度：全長10公里

步行時間：3至4小時

新手登山步道還有這些地方！輕鬆攻頂、美景一路相伴