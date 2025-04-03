日本天王木村拓哉日前旋風造訪台灣，再次掀起粉絲們的高度關注。此次行程相當低調，卻依然引起不少驚喜與話題。4月3日他出席品牌代言記者會之後，沒有選擇直接返回下榻飯店，而是悄悄現身台北天母知名的「天東86牛肉麵」，讓不少用餐民眾直呼幸運，意外成為與國民男神近距離接觸的難得回憶。



▲台北天母知名的「天東86牛肉麵」，讓不少用餐民眾直呼幸運 / 蛋寶趴趴go提供、WalkerLand窩客島整理



▲用完天母在地美食後，木村拓哉的晚餐依舊不馬虎，親自前往鼎泰豐品嚐經典台灣小籠包 / 揚子陵提供、WalkerLand窩客島整理

木村拓哉此行親自走訪的「天東86牛肉麵」，是天母在地人氣老店，鄰近天母運動公園，自麵攤時代一路累積口碑至今，在台北已有多家分店。店家招牌湯頭擁有傳承三十年的獨家秘方，並特別加入花椒增添香麻風味，成為當地饕客們公認的必吃選擇。店內招牌餐點如「麻辣牛魔王雙料冠軍麵」、「麻辣川味牛肉麵」以及「天東爆筋牛肉麵」深受歡迎，木村拓哉當天簡單低調的用餐舉動，意外成為網友們熱議的話題，紛紛猜測這家牛肉麵又將成為下個必朝聖的「木村同款」美食名單。▲木村拓哉此行親自走訪的「天東86牛肉麵」，是天母在地人氣老店 / 蛋寶趴趴go提供、WalkerLand窩客島整理▲店內招牌餐點如「麻辣牛魔王雙料冠軍麵」、「麻辣川味牛肉麵」以及「天東爆筋牛肉麵」深受歡迎 / 蛋寶趴趴go提供、WalkerLand窩客島整理用完天母在地美食後，木村拓哉的晚餐依舊不馬虎，親自前往鼎泰豐品嚐經典台灣小籠包。鼎泰豐的小籠包以職人手藝捏出「黃金18摺」的經典外型，湯汁鮮美多汁，不僅成為國際觀光客來台的必吃清單，更是木村拓哉私下的心頭好。當晚，鼎泰豐董事長楊紀華更親自到場接待，足見這位國民天王的高人氣與重要性。▲鼎泰豐的小籠包以職人手藝捏出「黃金18摺」的經典外型 / 揚子陵提供、WalkerLand窩客島整理其實，木村拓哉對台灣美食情有獨鍾早已不是秘密。過去拍攝台灣觀光宣傳影片時，他就曾在鏡頭前大啖小籠包、芒果冰與烏龍茶等經典台灣滋味，甚至多次在個人社群上分享台灣伴手禮，包括知名的「佳德鳳梨酥」與「王師父餅舖」等特色甜點，展現他對台灣味的喜愛。不只木村拓哉本人喜歡台灣美食，連他的家人也都對台灣料理有著滿滿好感。過去工藤靜香來台演唱時，也曾在社群平台分享到訪鼎泰豐的用餐心得。而木村家小女兒木村光希，更早些時候來台參加品牌活動時，也曾與母親一起到鼎泰豐品嚐美食。從木村一家三口多次在台灣享用在地料理的紀錄來看，不難看出他們對台灣美食的熱愛與肯定，許多網友也因此大讚「木村家根本就是台灣美食的忠實粉絲」。▲過去工藤靜香來台演唱時，也曾在社群平台分享到訪鼎泰豐的用餐心得 / 揚子陵提供、WalkerLand窩客島整理

木村拓哉 鼎泰豐 新生店

地址：台北市信義路二段277號 (捷運東門站6號出口)

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木村拓哉 天東86牛肉麵

地址：台北市士林區天母東路86號

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▲木村拓哉吃完天東86牛肉麵再奔鼎泰豐！最帥老爸木村拓哉難忘台北美食 / 翻攝木村拓哉IG





木村拓哉真的很愛台灣美食 必吃牛肉麵 小籠包 佳德鳳梨酥