誰說台中燒肉只有屋馬、茶六等大品牌？在地人才知道的隱藏版台中燒肉也不少，其中「好運燒肉」是一間藏在國美館附近巷弄、以牛肉為主的台中平價燒肉，且全程專人代烤，沒有低消限制，即便一個人也能依照自己的預算來盡情享受美味燒肉。



▲台中燒肉推薦好運燒肉，如居酒屋般進駐國美館巷弄/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲好運燒肉僅有十席吧檯座位/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

主打牛肉燒肉的「好運燒肉」進駐五權西六街巷弄，如低調的居酒屋般等待有緣人走進，且空間僅有十席吧檯座、全程專人代烤，每個人都能享有最佳的燒肉體驗；「好運燒肉」主打冷藏牛肉現點現切，堅持不用冷凍牛肉，為的就是讓牛肉風味更加美味與鮮甜，希望藉由新鮮食材為饕客帶來好運。



▲好運燒肉採用冷藏牛肉、現點現切/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲好運燒肉的全盛牛肉套餐/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「好運燒肉」以單點為主，加上沒有低消限制，因此人人都能依照自身預算來享用燒肉。若有選擇困難，不妨可以直接點牛盛合套餐，台幣1000塊有找便能品嚐澳洲穀飼牛舌、Prime牛小排、安格斯板腱，牛肋條與每日精選部位以及一杯飲品；雖然「好運燒肉」以牛肉為主，但顧及到部分不吃牛肉的饕客，也有提供幾樣豬肉、雞肉和海鮮品項，讓每個人都能來吃燒肉、增添好運。



▲好運燒肉全程都有專人代烤/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲好運燒肉的份量一個人也能輕鬆吃/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

好運燒肉店家資訊

地址：台中市西區五權西六街20巷15號

電話： 0989 241 988

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