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2025桃園龍岡米干節！水花火舞3大活動亮點看這 再加碼長街宴品異域美食。

桃園龍岡米干節 火把節 潑水節 桃園景點 more
2025-04-09 11:21:00 文字：編輯 黃楚甯 即時報導 圖片：樂遊桃園臉書、龍岡米干節臉書
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編輯 黃楚甯

編輯 黃楚甯

一年一度的「桃園龍岡米干節」邁入第15年！今年的活動更盛大，4月19日正式開跑，水花火舞、異國美食等你來嗨，超級國際級盛會不容錯過。這也是舉辦以來首度加碼三場長街宴，邀大家一起走進龍岡，認識異域文化、品嚐金三角美食，一同參與這場視覺與味覺的雙重饗宴。

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▲令許多人引頸期盼的龍岡米干節今年熱鬧回歸/樂遊桃園提供、WalkerLand窩客島整理

活動首週將以緬泰傳統的「潑水祈福」儀式拉開序幕，三寶寺的高僧會在現場為大家點水祈福，並邀請民眾一起以聖水洗滌身心，祈求平安。今年的潑水祈福不僅象徵著洗去過去一年的不順，迎接全新的一年，以及3月28日緬甸發生強烈地震，這場儀式也將成為為台灣和全球祈求平安的時刻。

在4月26、27日，節慶活動將延續，除了雲南民族的踩街表演，4月27日晚上，忠貞新村文化園區將點燃篝火，象徵著驅除邪氣與不祥，並將有雲南少數民族的打歌表演，歡迎大家一起來圍繞篝火，開心共度這個充滿祝福和希望的夜晚。

▲在4月26、27日，節慶活動將有雲南民族的踩街表演/樂遊桃園提供、WalkerLand窩客島整理



此外，活動期間還有各式的特色攤位和豐富多元的體驗互動，如踩街、打歌、服飾體驗等，更可以大啖在地小吃及異國美食，藉由這些多樣的文化體驗與美食，龍岡地區將深厚的故事、濃厚的文化底蘊，以及獨具特色的美食融合在一起，讓每一位來賓都能在這場盛會中找到自己的樂趣，體驗不同的節慶氛圍。

▲潑水節活動中將有踩街表演/龍岡米干節提供、WalkerLand窩客島整理

今年最受矚目的長街宴將首次擴大舉辦，共有4月19、20日和26日三場次，讓民眾能全身心體驗濃濃的異域風情。長街宴源自哈尼族的傳統節慶，是族人彼此感恩、分享豐收的時刻，飯菜以「簸箕飯」呈現，裡面包括雙色飯、酥炸豌豆粉、喃噼野菜等雲南特色美食，當然，菜色會根據當日忠貞市場的當季食材做調整，強調「食當季、食在地」。長街宴將於4月19、20、26日的下午5點30分至晚上8點在忠貞新村文化園區舉行，報名將從4月1日下午2點起在B-class網站開放，報名者可參與體驗，每桌價位為新台幣3000元（每桌六人），數量有限，額滿為止。

▲令許多人引頸期盼的龍岡米干節今年熱鬧回歸/樂遊桃園提供、WalkerLand窩客島整理

 

2025龍岡米干節3大活動亮點

潑水祈福：4/19-4/20

活動中大家會互相潑水，藉此洗去過去的厄運和不順心的事

火把狂歡：4/26-４/27

少數民族相信火能燒除邪氣，透過點燃火焰來祈求平安順利

金三角文化體驗：4/23-4/25

了解異域金三角，品味東南亞風情美食，探索當地傳統文化

 

2025桃園龍岡米干節資訊

日期：4/19-20潑水祈福、4/26-27火把同歡
地點：主會場 忠貞新村文化園區（桃園市平鎮區中山路70號）
副會場 雲南文化公園（桃園市平鎮區忠貞一街）
備註：現場免費接駁車 龍岡大操場（中正市民活動中心對面）
2025桃園龍岡米干節官網

 

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