孩子Fun電首選！知名親子兒童樂園「追風奇幻島」，今年初在麗寶樂園渡假區打造了全台最大、項目最齊全的旗艦店「Fun樂星球」，超人氣設施包括將近垂直的魔鬼滑梯、挑戰平衡的高空探索區，成為孩子們的夢想星球。若遊客想簡單吃個潛艇堡，或是直接入住飯店，麗寶樂園渡假區也推出多款套票，讓遊客可以靈活搭配行程，麗寶OUTLET更是推出憑Fun樂星球票根，可享多家餐飲優惠或餐點招待。



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▲知名親子兒童樂園追風奇幻島，今年初在麗寶樂園渡假區打造了全台最大、項目最齊全的旗艦店Fun樂星球/麗寶樂園提供、WalkerLand窩客島整理



Fun樂星球擁有六大區域，包括假日限定的高空探索區，以及獨木橋、梅花樁、飛簷走壁和拳擊闖關等設施，考驗孩子們的膽量與平衡感；還有幾乎垂直的魔鬼滑梯，尖叫指數爆表。另有一片用黃色陶粒沙打造的童趣稻穀場，讓孩子體驗農夫生活。其他設施如網繩迷宮、甜甜圈滑雪、百萬大球池和VR蹦床等，讓小朋友一進去就能玩得不亦樂乎，消耗整天的精力。



▲Fun樂星球擁有六大區域，包括假日限定的高空探索區，以及獨木橋、梅花樁、飛簷走壁和拳擊闖關等設施/麗寶樂園提供、WalkerLand窩客島整理

麗寶樂園渡假區推出優惠套票，其中「追風SUBWAY親子套票」包括Fun樂星球親子票、SUBWAY套餐，原價1,268元，優惠價只要499元，「追風賽車駕照套票」特價700元，含Fun樂星球一大一小親子票、麗寶國際賽車場兒童駕照體驗，讓孩子體驗模擬駕駛、增加交通安全知識，還有「追風摩天輪親子套票」特價899元，含Fun樂星球親子票、天空之夢摩天輪搭乘券乙張、夢幻獨角獸抱枕。▲「追風摩天輪親子套票」特價899元/麗寶樂園提供、WalkerLand窩客島整理此外，麗寶福容大飯店即日起也推出「小腳ㄚ大FUN玩」住房專案，包含平日雙人一泊一食、兩張同樂券，還加贈追風奇幻島Fun樂星球親子套票，價格僅需5,999元。小朋友可以在飯店稍作休息後，繼續在樂園內盡情遊玩，玩到營業結束也不怕累，是最方便的遊玩選擇。▲「追風賽車駕照套票」特價700元/麗寶樂園提供、WalkerLand窩客島整理而麗寶OUTLET則從即日起至5月31日，憑追風奇幻島Fun樂星球票根，可在麗寶OUTLET多家餐飲店享有優惠。像是繼光香香雞套餐贈送小份地瓜球、新米塔炙燒牛排主餐贈酥炸牡蠣、田田茶鋪伯爵紅茶買一送一及消費滿200元送紅豆餅、阿鍋家火鍋送鴨血等多項優惠。追風奇幻島會員還可憑卡享樂園、摩天輪、密室逃脫門票優惠，以及麗寶福容大飯店、麗寶賽車主題旅店住宿特價，還有福粵樓單點95折等折扣。▲幾乎垂直的魔鬼滑梯，尖叫指數爆表/麗寶樂園提供、WalkerLand窩客島整理

麗寶樂園Fun樂星球套票資訊

追風SUBWAY親子套票

內容：Fun樂星球親子票 + SUBWAY套餐

價格：原價1,268元，優惠價499元

追風賽車駕照套票

內容：Fun樂星球一大一小親子票、麗寶國際賽車場兒童駕照體驗

價格：700元

特色：讓孩子體驗模擬駕駛，學習交通安全知識

追風摩天輪親子套票

內容：Fun樂星球親子票、天空之夢摩天輪搭乘券、夢幻獨角獸抱枕

價格：899元

麗寶福容大飯店「小腳ㄚ大FUN玩」住房專案

內容：平日雙人一泊一食、同樂券2張、追風奇幻島Fun樂星球親子套票

價格：5,999元

特色：小朋友可在飯店休息後，繼續在樂園內玩耍

麗寶OUTLET餐飲優惠（即日起至5月31日）

憑追風奇幻島Fun樂星球票根享有以下優惠

繼光香香雞：套餐贈送小份地瓜球

新米塔炙燒牛排：任一主餐贈送酥炸牡蠣

田田茶鋪：伯爵紅茶買一送一 + 消費滿200元送紅豆餅

阿鍋家：火鍋送鴨血

追風奇幻島會員專屬優惠

會員卡可享以下優惠

樂園、摩天輪、密室逃脫：門票特價

麗寶福容大飯店、麗寶賽車主題旅店住宿：特價

福粵樓：單點95折優惠

麗寶樂園Fun樂星球資訊

電話：0900 720 383

營業時間：週一至週日10:30-18:30

地址：台中市后里區福容路88號

Fun樂星球套票資訊

追風奇幻島小孩玩超嗨！這些各式樂園也等親子來體驗