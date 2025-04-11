為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 親子Fun電首選！麗寶追風奇幻島魔鬼滑梯、平衡挑戰樂翻孩童 憑票根嚐美味。

親子Fun電首選！麗寶追風奇幻島魔鬼滑梯、平衡挑戰樂翻孩童 憑票根嚐美味。

Fun樂星球 親子樂園 兒童樂園 麗寶樂園 more
2025-04-11 09:26:00 文字：編輯 黃楚甯 即時報導 圖片：麗寶樂園
share
編輯 黃楚甯

編輯 黃楚甯

孩子Fun電首選！知名親子兒童樂園「追風奇幻島」，今年初在麗寶樂園渡假區打造了全台最大、項目最齊全的旗艦店「Fun樂星球」，超人氣設施包括將近垂直的魔鬼滑梯、挑戰平衡的高空探索區，成為孩子們的夢想星球。若遊客想簡單吃個潛艇堡，或是直接入住飯店，麗寶樂園渡假區也推出多款套票，讓遊客可以靈活搭配行程，麗寶OUTLET更是推出憑Fun樂星球票根，可享多家餐飲優惠或餐點招待。

延伸閱讀：美人魚嘉年華來襲！遠雄海洋公園推人魚賽 限量美人魚悠遊卡、親子營等你體驗。

▲知名親子兒童樂園追風奇幻島，今年初在麗寶樂園渡假區打造了全台最大、項目最齊全的旗艦店Fun樂星球/麗寶樂園提供、WalkerLand窩客島整理

Fun樂星球擁有六大區域，包括假日限定的高空探索區，以及獨木橋、梅花樁、飛簷走壁和拳擊闖關等設施，考驗孩子們的膽量與平衡感；還有幾乎垂直的魔鬼滑梯，尖叫指數爆表。另有一片用黃色陶粒沙打造的童趣稻穀場，讓孩子體驗農夫生活。其他設施如網繩迷宮、甜甜圈滑雪、百萬大球池和VR蹦床等，讓小朋友一進去就能玩得不亦樂乎，消耗整天的精力。

▲Fun樂星球擁有六大區域，包括假日限定的高空探索區，以及獨木橋、梅花樁、飛簷走壁和拳擊闖關等設施/麗寶樂園提供、WalkerLand窩客島整理



麗寶樂園渡假區推出優惠套票，其中「追風SUBWAY親子套票」包括Fun樂星球親子票、SUBWAY套餐，原價1,268元，優惠價只要499元，「追風賽車駕照套票」特價700元，含Fun樂星球一大一小親子票、麗寶國際賽車場兒童駕照體驗，讓孩子體驗模擬駕駛、增加交通安全知識，還有「追風摩天輪親子套票」特價899元，含Fun樂星球親子票、天空之夢摩天輪搭乘券乙張、夢幻獨角獸抱枕。

▲「追風摩天輪親子套票」特價899元/麗寶樂園提供、WalkerLand窩客島整理

此外，麗寶福容大飯店即日起也推出「小腳ㄚ大FUN玩」住房專案，包含平日雙人一泊一食、兩張同樂券，還加贈追風奇幻島Fun樂星球親子套票，價格僅需5,999元。小朋友可以在飯店稍作休息後，繼續在樂園內盡情遊玩，玩到營業結束也不怕累，是最方便的遊玩選擇。

▲「追風賽車駕照套票」特價700元/麗寶樂園提供、WalkerLand窩客島整理


而麗寶OUTLET則從即日起至5月31日，憑追風奇幻島Fun樂星球票根，可在麗寶OUTLET多家餐飲店享有優惠。像是繼光香香雞套餐贈送小份地瓜球、新米塔炙燒牛排主餐贈酥炸牡蠣、田田茶鋪伯爵紅茶買一送一及消費滿200元送紅豆餅、阿鍋家火鍋送鴨血等多項優惠。追風奇幻島會員還可憑卡享樂園、摩天輪、密室逃脫門票優惠，以及麗寶福容大飯店、麗寶賽車主題旅店住宿特價，還有福粵樓單點95折等折扣。

▲幾乎垂直的魔鬼滑梯，尖叫指數爆表/麗寶樂園提供、WalkerLand窩客島整理

 

麗寶樂園Fun樂星球套票資訊

追風SUBWAY親子套票

內容：Fun樂星球親子票 + SUBWAY套餐
價格：原價1,268元，優惠價499元

 

追風賽車駕照套票

內容：Fun樂星球一大一小親子票、麗寶國際賽車場兒童駕照體驗
價格：700元
特色：讓孩子體驗模擬駕駛，學習交通安全知識

 

追風摩天輪親子套票

內容：Fun樂星球親子票、天空之夢摩天輪搭乘券、夢幻獨角獸抱枕
價格：899元

 

麗寶福容大飯店「小腳ㄚ大FUN玩」住房專案

內容：平日雙人一泊一食、同樂券2張、追風奇幻島Fun樂星球親子套票
價格：5,999元
特色：小朋友可在飯店休息後，繼續在樂園內玩耍

 

麗寶OUTLET餐飲優惠（即日起至5月31日）

憑追風奇幻島Fun樂星球票根享有以下優惠

繼光香香雞：套餐贈送小份地瓜球
新米塔炙燒牛排：任一主餐贈送酥炸牡蠣
田田茶鋪：伯爵紅茶買一送一 + 消費滿200元送紅豆餅
阿鍋家：火鍋送鴨血

 

追風奇幻島會員專屬優惠

會員卡可享以下優惠

樂園、摩天輪、密室逃脫：門票特價
麗寶福容大飯店、麗寶賽車主題旅店住宿：特價
福粵樓：單點95折優惠

 

麗寶樂園Fun樂星球資訊

電話：0900 720 383
營業時間：週一至週日10:30-18:30
地址：台中市后里區福容路88號
Fun樂星球套票資訊

 

追風奇幻島小孩玩超嗨！這些各式樂園也等親子來體驗

推薦閱讀：竹北擼貓天堂！Queena Cat布偶貓樂園超過20隻親人布偶貓，咖啡飲料喝到飽。

推薦閱讀：高雄市前金區天使與惡魔園區開幕！高雄最療癒的寵物互動樂園！

推薦閱讀：台北市士林區[ 親子樂園 ] INSECT PARK昆蟲島互動樂園3月22日至年5月11日就在士林科學教育館 | 期間限定親子樂園 | 日本

推薦閱讀：日本2025沖繩最新景點！侏羅紀主題樂園「JUNGLIA」7/25盛大開幕

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

麗寶樂園

phone04-2558-2459
place台中市后里區福容路8號
4.15 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
4.20
服務
3.90
交通便利
3.85
CP值
4.25
share place

麗寶OUTLET MALL

phone04-3702-2888
place台中市后里區福容路201號
4.39 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
4.39
服務
4.31
交通便利
4.53
CP值
4.36
share place
延伸閱讀
美人魚嘉年華來襲！遠雄海洋公園推人魚賽 限量美人魚悠遊卡、親子營等你體驗。
 編輯 黃楚甯
【桃園親子館】追風奇幻島中壢旗艦店 奇幻城堡，美規設計，200多坪大空間，超大球池、旋轉溜滑梯、陶粒沙池讓孩子玩到瘋掉-桃園環球A19｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)
 Ruby說美食享受旅行
【台中親子館】台中麗寶Fun樂星球-占地超大，超高溜滑梯衝進球池海，刺激度爆表，超多關卡絕對玩掉走不出來-麗寶樂園福容大飯店｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)
 Ruby說美食享受旅行
台東紅葉谷免費入園！2025兒童節首推水上樂園、創意手作與布農市集玩不停。
 編輯 黃楚甯
台北親子餐廳連假必去7選！兒童節衝火車主題餐廳 兒童遊戲區，遛小孩開玩。
 編輯 鄭亦庭
推薦商品
keyboard_arrow_up