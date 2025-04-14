恆隆行串連關係企業格威跨足居家淨水市場逾十年，看準淨水市場分眾化趨勢，正式啟動全台第一間以淨水為定位的體驗館，推動格威GOOD+「家淨化美進化」的品牌理念，不僅斥資千萬邀請知名室內設計團隊工一設計操刀，打造宛如精品藝廊的室內空間，更結合客服與維修中心，將耕耘逾十年領先業界的格威服務管家概念融入到體驗中，一站式滿足消費者居家淨水的全方位需求。

格威 Good+體驗館新品上市發表，恆隆行董事長也出席共襄盛舉，尤顯恆隆行對居家淨水市場的重視，恆隆行董事長陳政鴻表示 : 未來除了持續深化居家淨水領域以外，格威GOOD+將以消費者為中心引入更多樣化的品牌與商品，也期許格威以GOOD+淨水體驗館能持續引領消費者未來居家生活想像!



家淨化美進化，體現格威 Good+」品牌價值

洞察居家飲水趨勢，提出家的三大進化

因應消費者對居家生活品質要求的標準不斷提升,格威 Good+以居家淨化新潮流的引領者為己任,串連旗下代理品牌 Coway、Culligan、Oasis 提供一站式最齊全的淨水商品選擇,以「家的三大進化」為目標,期許為重視生活品質的客群創造完美的居家淨水體驗。

家「淨」化 : 創造健康無憂的飲水體驗

格威Good+以最嚴格的濾淨標準審視居家飲水的純淨安全，旗下代理品牌Coway、Culligan、Oasis 在全球淨水領域佔領導地位，所有商品皆對標海內外高標認證。



格威Good+將美學視為品牌精神，代理淨水商品榮獲德國IF設計獎等多項國際設計獎肯定，無論是桌上型或櫥下式淨水設備，都能完美融入空間，成為居家美學的一部分。因應現代人淨水分眾化趨勢，格威Good+旗下代理品牌，持續以當前最新技術升級商品功能，包括聲控出水、瞬冰溫熱智慧調控、智能感應隱匿龍頭、氣泡水等多元創新功能都領跑市場!

創新帶入領先業界的專業服務管家配套「格威服務管家」

格威Good+以「家淨化美進化」的品牌理念，致力為消費者打造美好家庭的概念，除了環境淨化,更注重售前到售後的商品及服務體驗。跳脫傳統代理商角色,格威為淨水業界當中第一個推出消費者專屬的售後服務「格威服務管家」,包含客服、到府維修、安裝及保養團隊,光是顧客服務團隊就逾 40 人,且服務涵蓋全台,2024 一年售後服務派件次數高達 3 萬次,每年服務件數更以 30% 幅度快速成長,顯示格威服務管家受到消費者信賴。體驗館作為格威 GOOD+品牌價值的重要一環,將集結商品體驗與售後服務為一體,館內將設有專門的客服中心與維修團隊,及時處理消費者問題,展現格威擴大滿足合作夥伴與消費者的使命。