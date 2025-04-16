台北東區早午餐推薦！「Cafe Jia Song 咖央」裝潢如韓系風格咖啡廳，並以豐富又獨特的餐點、可以從早午餐一路吃到晚餐，深受眾多饕客與網美推崇；「Cafe Jia Song 咖央」藏在捷運忠孝復興站巷弄的2樓，猶如隱藏於都市叢林的一片綠洲，讓人們得以暫時遠離塵囂，好好放鬆、品嚐頗具創意的早午餐。



▲台北東區早午餐推薦！Cafe Jia Song 咖央早午餐多元，深受居民喜愛/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲Cafe Jia Song 咖央藏在台北東區巷弄二樓，稍不注意容易錯過/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「Cafe Jia Song 咖央」進駐大安路一段51巷的老房裡，位置十分隱密，稍不留意容易錯過出入口。上到二樓，映入眼簾的竟是明亮又寬廣的韓系空間，自然光自落地窗落入，增添了空間的通透感；此外，「Cafe Jia Song 咖央」亦是台北寵物友善咖啡廳之一，歡迎帶毛小孩一起來度過早午餐時光。▲Cafe Jia Song 咖央用餐空間明亮舒心/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲Cafe Jia Song 咖央從早餐營業至晚餐，全天候都能來用餐/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「Cafe Jia Song 咖央」菜單豐富，主打健康早午餐與創意料理，漢堡等部分品項採全天候供應，想從早餐一吃到晚餐也沒問題。特別推薦中西風味融合的「剝皮辣椒燉飯」，每一口燉飯都感受得到剝皮辣椒的香氣，且雞肉香酥多汁，是不少熟客的心頭好。▲Cafe Jia Song 咖央有許多早午餐可以選擇/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲剝皮辣椒燉飯為Cafe Jia Song 咖央人氣料理/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

Cafe Jia Song 咖央店家資訊

地址：台北市大安區大安路一段51巷2號2樓

電話：02 2776 5077

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