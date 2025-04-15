衝桃園龍岡米干節，怎麼能沒吃桃園米干！作為桃園代表性美食的米干，其實是曾駐守雲南地區的國民政府軍人們，在桃園龍岡眷村「忠貞新村」落腳後，所帶來的滇緬風美食之一，現在的桃園龍岡地區，尤其是忠貞新村周邊，就聚集了不少道地的人氣米干店，這次窩客島編輯特別整理7間超人氣桃園米干店，讓你趁桃園龍岡米干節，順道來朝聖像是國旗屋米干、阿美米干等桃園人氣米干店。



▲桃園龍岡米干節吃米干！桃園米干人氣7選大公開，必衝忠貞新村國旗屋米干、阿美米干 / WalkerLand窩客島整理



來吃桃園米干，當然要先到龍岡忠貞市場朝聖，其中最吸睛的就是店外店內都掛滿國旗的「國旗屋米干店」，濃郁湯頭搭上Q彈米干，可以選擇加豬肝、豬肉片或半熟蛋，選擇困難就選綜合米干，3種配料一次吃到；另外龍岡忠貞市場還有「阿秀米干」、「忠貞眷村口米干」等，推薦必搭超入味的滷味一起吃；而桃園人氣米干還有「阿美米干」，近年將創始店衝新裝潢成復古懷舊風，吸引不少人來打卡、吃米干。



▲桃園龍岡米干7間人氣推薦，忠貞新村米干街名店一次吃 / WalkerLand窩客島整理



桃園龍岡忠貞市場米干必吃推薦：忠貞眷村口米干 麻辣滷味

部落客 大口 造訪 忠貞眷村口米干 麻辣滷味 說：

不管是內用或外帶都很熱門~他們家有提供超過40種的滷味食材，吃起來香氣十足又入味，不管是麻辣或不辣都可以盡情享用，再來碗綜合米干剛剛好，吃起來飽足又滿足!



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忠貞眷村口米干 麻辣滷味

地址：桃園市中壢區龍平路217號

電話：03-466-1009

完整介紹由部落客「大口」於窩客島分享：【桃園龍岡】忠貞眷村口麻辣滷味 雲南米干．人氣超旺美食推薦!



▲桃園龍岡忠貞市場米干必吃推薦：忠貞眷村口米干 麻辣滷味，店內座位區充滿充滿眷村風情 /大口 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園龍岡忠貞市場米干必吃推薦：忠貞眷村口米干 麻辣滷味，超過40種的滷味任你選擇 /大口 提供、WalkerLand窩客島整理



桃園龍岡忠貞市場米干必吃推薦：國旗屋米干店

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 國旗屋米干店 說：

國旗屋米干旁邊有收費停車場，停車方便，但假日可能也是一位難求，店內外都是滿滿的青天白日滿地紅，這真的路過都不可能沒看到的一間店，超級醒目！！！



國旗屋米干店

地址：桃園市中壢區龍平路215號

電話：03-466-6879

完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【桃園市中壢區】旗海飛揚的國旗屋米干



▲桃園龍岡忠貞市場米干必吃推薦：國旗屋米干店，店外店內都掛滿國旗 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園龍岡忠貞市場米干必吃推薦：國旗屋米干店，超壯觀國旗景象網美也來打卡 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理



桃園龍岡忠貞市場米干必吃推薦：阿秀米干

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 阿秀米干 說：

大碗的乾拌綜合米干，有肉、蛋、豬肝，還有碎花生、芝麻及一些肉燥調味，這些料口感都很好，該軟嫩的軟嫩、該酥脆的酥脆，拌勻後整體很融合，覺得味道不夠的話可以自行加調料增添風味！



阿秀米干

地址：桃園市中壢區龍平路209號

電話：03-466-1457

完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【桃園市中壢區】湯頭清爽的阿秀米干｜雲鄉米干旁｜附近有收費停車場



▲桃園龍岡忠貞市場米干必吃推薦：阿秀米干，麵條有米干、米線、粑粑絲、黃麵可以選擇 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園龍岡忠貞市場米干必吃推薦：阿秀米干，也有提供各式滷味 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理



桃園龍岡忠貞市場米干必吃推薦：阿美米干1981

部落客 游小熊 造訪 阿美米干1981 說：

一般常吃的米干是招牌阿美，就是有肉、有蛋、有豬肝，但若是不想吃豬肝的，也可以這三種食材互相搭配的選擇，另外還有家常、紹子（乾/湯）、炸醬、涼拌麵類和牛肉蛋的選項。



阿美米干1981

地址：桃園市平鎮區中山路62號

電話：03-456-0765

完整介紹由部落客「游小熊」於窩客島分享：【平鎮】「阿美米干1981．忠貞新村文化園區裡，老宅改建的復古懷舊眷村風格米干店」



▲桃園龍岡忠貞市場米干必吃推薦：阿美米干1981，創始店已重新裝潢成復古風格 /游小熊 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園龍岡忠貞市場米干必吃推薦：阿美米干1981，小菜推薦必點豌豆粉 /游小熊 提供、WalkerLand窩客島整理



桃園龍岡米干必吃推薦：唐記雲南米干

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 唐記雲南米干 說：

餐點口味選擇多，其實一般份量已經蠻夠吃的，無法想像特大碗有多大碗，米干、粑粑絲有炒的，還有打拋肉飯跟炒飯，椒麻雞、月亮蝦餅、椒鹽排骨也都有供應喔。



唐記雲南米干

地址：桃園市中壢區龍東路214號

電話：03-416-2203

完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【桃園市中壢區】唐記雲南米干總店｜斜對面有收費停車場



▲桃園龍岡米干必吃推薦：唐記雲南米干，就在龍岡忠貞市場附近 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園中壢米干必吃推薦：唐記雲南米干，菜單還提供月亮蝦餅、泰奶等 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理



桃園龍岡米干必吃推薦：向記雲緬小館

部落客 阿發的簡單幸福 造訪 向記雲緬小館 說：

在龍岡吃過了十多家的米干店，有賣牛雜（牛肉）米干的，目前只遇到三家。這的牛雜，放的是牛肉片與牛肚。



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向記雲緬小館

地址：桃園市中壢區龍東路8號

電話：03-437-3772

完整介紹由部落客「阿發的簡單幸福」於窩客島分享：﹝桃園市中壢﹞向記雲緬小館 桃園特色料理得獎常客的18年米干店 ／牛雜米干／炸甩餅／龍岡米干推薦



▲桃園龍岡米干必吃推薦：向記雲緬小館，除了經典豬肝搭配米干，也有牛雜米干可以選擇 /阿發的簡單幸福 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園龍岡米干必吃推薦：向記雲緬小館，炸甩餅也很有人氣 /阿發的簡單幸福 提供、WalkerLand窩客島整理



桃園龍岡忠貞市場米干推薦： 大理米干

部落客 阿發的簡單幸福 造訪 大理米干 說：

這家的店齡不老，知名度相較也不高，但卻有著不少的在地人客群。其湯頭，肉燥與酸菜風味較濃郁；乾拌的紹子醬，則是蕃茄較多，花生碎粒也不少...個人覺得「大理米干」的口味，相對偏台味些。



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大理米干

地址： 桃園市中壢區前龍街33號

電話：03-416-3956

完整介紹由部落客「阿發的簡單幸福」於窩客島分享：以在地客群為主，低調高CP值的人氣米干店 ／大理米干／龍岡米干／乾拌米干／乾拌米線／綜合米干



▲桃園龍岡忠貞市場米干推薦：大理米干 /阿發的簡單幸福 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園龍岡忠貞市場米干推薦：大理米干，在地人才知道的市場在地米干 /阿發的簡單幸福 提供、WalkerLand窩客島整理



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