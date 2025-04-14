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麗寶樂園6至60歲優惠！第2人只要250元 親子挑戰12元開玩密室逃脫。

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2025-04-14 16:42:00 文字：編輯 黃楚甯 即時報導 圖片：麗寶樂園度假村
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編輯 黃楚甯

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麗寶樂園推出專屬「大寶寶」的最新童趣優惠！針對72到720個月之間（6歲到60歲），兩人同行就能享第二人250元的超值票價，雙園可擇一使用，加價400元就能升級雙園暢玩，保證玩好玩滿！小朋友也別錯過密室逃脫，現推出搭配一名原價購票者，12歲以下只要12元的實境遊戲體驗，不只能動腦破關，還能親子同樂一起挑戰任務。

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▲麗寶樂園現推出搭配一名原價購票者，12歲以下只要12元的實境遊戲體驗/麗寶樂園度假村提供、WalkerLand窩客島整理

麗寶樂園即日起至5月29日，針對72至720個月（6歲到60歲）的「大寶寶」推出「雙園擇一」門票優惠，凡現場購買一張全票899元，第二位大寶寶就可享250元優惠票價，雙寶同行僅需1,149元，加價400元，即可升等暢玩水陸雙園，盼勾起大家對童年的美好回憶，邀請親朋好友一起來樂園當個快樂的大寶寶。

▲麗寶樂園推出72到720個月之間（6歲到60歲），兩人同行就能享第二人250元的超值票價/麗寶樂園度假村提供、WalkerLand窩客島整理



除了上述活動，麗寶福容大飯店及麗寶賽車主題旅店也推出超值住房專案，麗寶福容大飯店於5月1日至6月30日推出「Ready Go!打開夏天」住房專案，雙人一泊二食8,999元起，四人一泊一食9,999元起，再送雙園雙日門票等好康。麗寶賽車主題旅店推出「飛馳今夏」專案，雙人入住超能客房一泊一食僅需4,999元起，讓遊客在賽車奔馳的引擎聲中擁抱夏日的專屬魅力。

▲麗寶福容大飯店及麗寶賽車主題旅店也推出超值住房專案/麗寶樂園度假村提供、WalkerLand窩客島整理

此外，麗寶樂園除了有多項水陸設施，還有豐富表演可以欣賞，其中由阿根廷舞團帶來充滿熱情的花車遊行、劇場表演「高喬」，還有充滿趣味的小丑派對秀，大球小球互動橋段讓每位大小朋友的玩得超嗨。這次推出的新活動就是要讓大寶寶們玩樂園、闖密室、住飯店、逛OUTLET一次搞定。

▲麗寶樂園推出72到720個月之間（6歲到60歲），兩人同行就能享第二人250元的超值票價/麗寶樂園度假村提供、WalkerLand窩客島整理

 

麗寶樂園大寶寶優惠活動資訊

活動時間：即日起至5月29日
適用對象：72至720個月（6歲至60歲）
門票優惠：現場購買全票899元，第二位只要250元，加價400元可升級 水陸雙園暢玩

 

麗寶樂園密室逃脫優惠資訊

活動優惠：12歲以下孩童只要12元（需搭配一名原價購票者）

 

飯店住房專案活動資訊

麗寶福容大飯店

活動時間：5月1日至6月30日
雙人一泊二食 $8,999 起
四人一泊一食 $9,999 起
附贈雙園雙日門票

 

賽車主題旅店「飛馳今夏」

活動時間：5月1日至6月30日
雙人入住一泊一食 $4,999 起
享受賽車主題與雙日門票優惠

 

麗寶樂園資訊

電話：04 2558 2459
營業時間：週一至週日9:30-17:00
地址：台中市后里區福容路8號

 

麗寶樂園刺激又好玩！這些樂園也超值得衝一波

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麗寶樂園

phone04-2558-2459
place台中市后里區福容路8號
4.15 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
4.20
服務
3.90
交通便利
3.85
CP值
4.25
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福容大飯店 麗寶樂園 (臺中市旅館296號) Fullon Hotel LIHPAO RESORT

phone04-2559-2888
place台中市后里區福容路88號
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