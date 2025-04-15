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大阪必吃新美食，關西近海直送，中之島豪華海鮮盛宴，吃完直接升天。

大阪 海鮮 生魚片 壽司 more
2025-04-15 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：biid株式会社
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特派員 Trish

特派員 Trish

關西大阪中之島GATE南碼頭的美食街「漁人碼頭中之島GATE」開幕啦！大家可能知道海鮮餐廳UGEN，而主打握壽司的「壽司左舷」（Sushi Sagen）也是很知名的餐廳之一，如果你愛吃壽司、生魚片，這家店絕對要加入你的美食清單。

附魚骨湯的海鮮左舷丼

「壽司左舷」憑藉其毗鄰大阪中央批發市場的絕佳地理位置，每天直接從市場採購最新鮮的海鮮，並於當日製成精緻壽司及豐盛海鮮。餐廳內還設有水族箱，顧客可欣賞師傅現場處理活魚的精湛表演。不可錯過的招牌料理就是附魚骨湯的海鮮左舷丼，將豐富海鮮豪邁地盛裝在方形木盒中，呈現出令人驚豔的視覺效果，同時完美展現了新鮮魚類的鮮甜風味。使用的食材包含但不限於鰤魚、鯛魚、鮪魚、鮭魚和鮭魚卵！是不是很豪華？
 
▲大阪新開店壽司左舷提供大片生魚片和滿出來的鮭魚卵，讓愛吃海鮮的朋友食指大動。

 

大片壽司

使用市場直送的新鮮本鮪製作的「大片壽司本鮪垂涎」，其大片魚肉幾乎遮蓋了底下的壽司飯。從油脂豐富的經典食材到時令特產，每一貫都由壽司師傅精心挑選，為顧客獻上極致的口感。
 
▲大片魚肉幾乎遮蓋了底下的壽司飯，愛吃生魚片的饕客絕對不能錯過。



 

三色手捲壽司

「手捲壽司」以三種組合套餐呈現海洋的恩賜。從清爽的赤身到濃郁的大脂鮪，或是融化口中的鮭魚、香氣四溢的鰻魚、口感絕佳的鯛魚組合，每一口都能體驗到食材與壽司飯交織出的奢華風味。套餐形式讓你能夠一次品嚐多種不同的口味！
 
▲以三種組合套餐呈現海洋的恩賜。

從中之島到萬博會場也不遠，如果你有計畫要去大阪萬博，其中一天觀光行程可以安排在壽司左舷大啖新鮮的海味喔！
 

壽司左舷（Sushi Sagen）

地址：大阪市西區川口2-9-2（中之島GATE 南碼頭內）
營業時間：09：00〜22：00（最後點餐時間21：00）
網址

 

到大阪除了吃海鮮，還有更多美食可以選擇喔

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