來自巴拿馬、橫掃全球精品咖啡界的品牌Ninety Plus,正式於2025年春季在NOKE忠泰樂生活開設「Ninety Plus旗艦店」,這是品牌全球首間實體旗艦據點,也是台北咖啡新店話題焦點。走進這座以火山地形與自然紋理為靈感打造的空間,即可親身感受咖啡風味與文化的交織,Ninety Plus以「土地到杯緣」為核心精神,透過現場客製烘豆服務與全預約制的微批次咖啡品飲體驗,重新定義人們對精品咖啡的感知與想像。



▲由築內國際操刀的空間設計成功轉譯 Ninety Plus 位於巴拿馬莊園的珍稀風土 / NOKE、Ninety Plus提供、WalkerLand窩客島整理



作為精品咖啡愛好者心中的聖地,這間位於台北NOKE的Ninety Plus旗艦店不只是銷售咖啡,更是一處沉浸式的風味場域。室內設計由築內國際操刀,以巴拿馬巴魯火山地貌轉譯成等高線立體結構,搭配自然石材、金屬鏽蝕與綠植裝置,營造出彷彿置身火山咖啡莊園的感官氛圍。品牌理念中的自然共生與土地記憶,在空間中具象呈現,讓每一次品飲都成為風土的延伸。



▲Ninety Plus全球首間旗艦店位於台北NOKE忠泰樂生活+

最吸睛的設計,莫過於六支高雅聞香瓶與亞麻布環繞的品飲區。從花果香氣濃郁的藝伎咖啡,到一次能體驗四款風味的限定組合,包括黑色系與金色系的「Special Combo」,都讓Ninety Plus旗艦店成為不可錯過的台北咖啡新店。每一款咖啡不僅以專屬陶杯沖煮呈現,更由咖啡師進行逐杯說明與手沖,將精品咖啡的精神透過細節落實。▲Ninety Plus 聯手 La Vie by Thomas Bühner激盪出Fine dining與珍稀傳奇咖啡之間的細膩對話 / NOKE、Ninety Plus提供、WalkerLand窩客島整理Ninety Plus旗艦店最大的亮點之一,莫過於其全球獨創的「客製烘豆」服務。從風味偏好、沖煮習慣到生活情境,顧問將根據個人條件輸入大數據系統,配合ROEST專業烘豆設備,短短十分鐘即可完成專屬咖啡豆。這樣的量身訂製,不僅展現品牌的技術實力,更讓精品咖啡走向個人化、儀式化的新層次。▲Ninety Plus獨家烘豆曲線與專業烘焙能現場量身烘豆 / NOKE、Ninety Plus提供、WalkerLand窩客島整理而每位嚮往風味極致的收藏家,絕不能錯過限量登場的微批次咖啡「Estate Reserve系列」。其中「Private 227」與「Pink Blossom」分別取材自品牌經典批次與拍賣紀錄傳奇,以白桃、紫丁香、玫瑰與薄荷等多層次香氣,開啟一場感官之旅。每款產量皆僅30公斤,更證明Ninety Plus旗艦店不只是販售咖啡,而是引領收藏級精品咖啡的場域。▲Special combo (Black) 黑色系4杯組 / NOKE、Ninety Plus提供、WalkerLand窩客島整理不僅如此,Ninety Plus也跨界與米其林餐廳La Vie by Thomas Bühner合作,將「Tigre虎」咖啡與「烏魚子馬卡龍」甜點精準搭配,於Fine Dining世界中掀起味蕾對話。這場橫跨料理與精品咖啡的創作,讓品味不只留在舌尖,更深植記憶。當咖啡不再只是日常,Ninety Plus旗艦店為精品咖啡文化開啟嶄新維度。台北咖啡新店之中,它以獨特設計、專業烘焙與極限量微批次作品,樹立出無與倫比的標竿地位。這不僅是一杯咖啡,更是通往土地、時間與人之間深層連結的入口。▲當咖啡不再只是日常,Ninety Plus旗艦店為精品咖啡文化開啟嶄新維度 / NOKE、Ninety Plus提供、WalkerLand窩客島整理

Ninety Plus全球首間旗艦店

座落於NOKE忠泰樂生活一樓

開幕亮點

1、全球首見「現挑現烘」客製烘豆服務

2、聞香瓶互動體驗+雙系列限量品飲組合

3、限量Estate Reserve微批次咖啡首度公開

4、與米其林餐廳La Vie by Thomas Bühner聯名搭餐

推薦必買Ninety Plus

Special Combo黑色系(四杯組):Lycello大荔琴、Juliette茱麗葉、Yuzo柚子、Sillvia席維亞

Special Combo金色系(四杯組):Perci展望、Carmo卡爾慕、Tigre虎、Ruby紅玉

Estate Reserve限量微批次豆(僅限店內販售):Private 227:白桃香氣、紫丁香花香與草本辛香

Pink Blossom:葡萄柚、玫瑰天竺葵、薄荷清香

(包裝單位與定價:2入1980元、7入6930元、30入28215元)



Ninety Plus專屬陶杯系列

Sharing Cup四入組(曜石黑/玄武灰):1680元

Savour Cup單入(曜石黑/玄武灰):880元

Serving Pitcher玻璃壺:1080元

Ninety Plus訂位與品飲服務資訊

體驗方式:全預約制,2025年4月1日起開放預訂

預訂專線:02-8501-5090

價格資訊:每組品飲組合1200元/人(最低消費一組)

店內優惠:完成品飲體驗後,現場購物即可折抵300元

從風味到空間,Ninety Plus只是開端,更多咖啡風格體驗正等著你深入發掘