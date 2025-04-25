嘉義室內景點推薦5大必去清單！假日來嘉義玩，不只可以到阿里山、茶園步道等戶外自然美景，嘉義也有適合全家旅遊的觀光工廠、特色博物館，像是有免門票的白人牙膏觀光工廠，提供咖啡、汽水通通免費喝到飽；充滿復古氣息的嘉義市內美術館，還有多個木製兒童遊戲區的觀光工廠等，讓小朋友雨天也能玩，窩客島編輯整理5大嘉義室內景點，讓你就算碰上梅雨季、下雨天，也能在室內悠閒的度過。



▲嘉義室內景點推薦5選！免費觀光工廠汽水喝到飽，雨天打卡必訪清單 / WalkerLand窩客島整理



▲下雨天嘉義景點必玩5選推薦！古蹟美術館、花磚博物館打卡全要拍 / WalkerLand窩客島整理



嘉義室內景點推薦：嘉義市立美術館、台灣花磚博物館、愛木村觀光工廠

有著復古外觀的「嘉義市立美術館」，不是只能在戶外打卡，館內除了常設展覽，還有咖啡館及誠品，再加上本館內有大片玻璃窗，古蹟棟也有復古長廊，都是嘉義熱門打卡點；而「台灣花磚博物館」蒐集了千片復古花磚，不僅有超好拍的花磚牆、復古花磚家俱，館內也有販賣花磚杯墊、飾品等精美文創商品，讓人忍不住想全都帶走；以木製工藝為主的「愛木村觀光工廠」，園內有木材體驗遊戲、木製玩具、古早味童玩及DIY課程等，還能能購買木製小物回家紀念。



▲嘉義室內景點推薦：嘉義市立美術館，館內有復古長廊、大面積落地窗等打卡點 /Ann‧榜哥‧生活事務所 提供、WalkerLand窩客島整理



▲嘉義室內景點推薦：台灣花磚博物館，必拍復古花磚牆 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理



嘉義觀光工廠免門票開玩：白人牙膏觀光工廠、旺來山鳳梨文化園區

免門票就能入園的「白人牙膏觀光工廠」，不僅有免費冰棒，還有咖啡、汽水免費喝到飽，園區內有復古將軍府可以打卡，在販賣部裡，還能以低於市價的價格購買牙膏，不少人都會順道掃購一波；同樣免費入場的「旺來山鳳梨文化園區」，可以參觀鳳梨酥生產設備的導覽行程，還能吃到免費招待的土鳳梨酥，搭配阿里山茶一起吃剛好。



▲嘉義觀光工廠免門票開玩：白人牙膏觀光工廠，提供咖啡、汽水全都免費喝到飽 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲嘉義觀光工廠免門票開玩：旺來山鳳梨文化園區，免費招待土鳳梨酥、阿里山茶 /紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理



嘉義市立美術館 位置資訊

地址：嘉義市西區廣寧街101號

電話：05-227-0016

完整介紹由部落客「Ann‧榜哥‧生活事務所」於窩客島分享：嘉義景點/嘉義市立美術館，舊古蹟搖身轉為現代美術館，拍照打卡真的都超美！



台灣花磚博物館 位置資訊

地址：嘉義市西區林森西路282號

電話：0905-012-390

完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【嘉義市-西區】臺灣花磚博物館



愛木村觀光工廠 位置資訊

地址：嘉義市西區文化路909-3號

電話：05-232-2441

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：嘉義市西區愛木村觀光工廠》千歲檜木爺爺、木材體驗遊戲、木製玩具、古早味童玩及DIY課程，採買木製文創小物回家



白人牙膏觀光工廠 位置資訊

地址：嘉義縣水上鄉十一指厝144號

電話：0988-803-303

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：嘉義縣水上鄉白人牙膏觀光工廠｜免費！通通免費！號稱最佛心觀光工廠，不僅免門票，還送你吃冰棒，還有咖啡、汽水通通無限暢飲



旺來山鳳梨文化園區 位置資訊

地址：嘉義縣民雄鄉

電話：05-272-0696

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：嘉義縣民雄鄉旺萊山鳳梨文化園區》免門票觀光工廠，神農獎小金鑽 一顆鳳梨只做四塊高品質的土鳳梨酥



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