亞航飛大阪2千多！AirAsia機票優惠時間 航點整理，豪華平躺座才6,999元。

AirAsia 18歲！為了慶祝AirAsia成立18週年，特別推出「18歲生日慶優惠」，讓旅客以超甜價格飛向世界。從台北出發直飛大阪、吉隆坡單程含稅只要2390元起，想玩更遠的澳洲、馬爾地夫，也能經吉隆坡轉機，單程含稅5997元起。活動即日起開放訂票，出發時間一路延長到2026年11月底，趁早安排明年的海外旅程最划算。





AirAsia新航線開通玩更遠！轉機土耳其更划算

自2007年成立以來，AirAsia X已經載送超過5000萬名旅客，是亞洲領先的長程低成本航空。2025年更一口氣新增多條歐亞、中亞航線，包括伊斯坦堡、喀拉蚩、阿拉木圖、塔什干、利雅德等城市，台灣旅客可從台北或高雄出發，經吉隆坡或曼谷輕鬆轉機抵達。無論想體驗中亞絲路風情，或是歐洲異國城市，都能用超值價格實現「飛得更遠、花得更少」的夢想。





AirAsia週年慶機票優惠！豪華平躺座最低才6999元

除了平價機票，AirAsia X同步推出豪華平躺座位優惠，單程含稅最低只要6999元起，想要升級旅程舒適度也更輕鬆。預訂「Value Pack超值套票」還能再享18%折扣，包含機上餐點與座位選擇。針對轉機旅客更有「Fly-Thru轉機保障優惠」，若因延誤導致錯過班機、需等待超過6小時，即可獲得約1400元台幣補償，讓轉機也無後顧之憂。優惠限時至11月2日止，訂票要快。



AirAsia 機票優惠活動

訂票時間：即日起至2025年11月2日

出發日期：即日起至2026年11月30日



AirAsia 機票優惠亮點

台北直飛大阪、吉隆坡單程含稅2390元起

經吉隆坡轉機飛雪梨、柏斯、馬爾地夫單程含稅5997元起

豪華平躺座單程含稅6999元起

加碼優惠：Value Pack超值套票享18%折扣

轉機保障：若延誤導致轉機超過6小時，補償MYR 200（約NT$1400）

購票方式：airasia.com或AirAsia MOVE App





