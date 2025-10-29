LINE貼圖免費下載！易遊網好友限定「挺你一直玩」系列登場，搞笑旅伴造型實用必收。

喜愛旅行與聊天的民眾注意了，國內知名旅遊平台易遊網宣布，與LINE上的人氣搞笑角色「醜白兔」攜手合作，推出「易遊網×醜白兔-挺你一直玩」免費LINE貼圖，讓民眾在規劃旅程或日常對話時，都能增添無限樂趣。



醜白兔化身最佳旅伴，貼圖實用性滿分

此次聯名貼圖主角「醜白兔」，以其招牌的逗趣表情深受網友喜愛。在這次的合作中，醜白兔特別揹起行囊，化身為最佳旅伴，完美詮釋「挺你一直玩」的主題。全套貼圖設計涵蓋了多種日常聊天場景，無論是揪團出遊，或是日常問候，都能一套搞定，讓對話氛圍更加活潑有趣。

易遊網LINE好友限定，把握免費下載期限

這款「易遊網×醜白兔-挺你一直玩」貼圖為免費提供，民眾最關心的就是如何下載。根據易遊網官方資訊，下載條件非常簡單，民眾只需要在LINE應用程式中，將「ezTravel易遊網」官方帳號加入好友，即可立即免費下載這套可愛又實用的貼圖。

貼圖下載倒數，使用效期長達180天

需要注意的是，這款免費貼圖有下載期限限制。根據公告，下載期限自即日起開放，一直到2025年11月27日為止。成功下載後，這套貼圖的使用期限長達180天，足夠陪伴使用者度過許多歡樂的聊天時光，提醒喜愛醜白兔的粉絲千萬不要錯過。

貼圖下載期限：即日起至2025年11月27日

使用期限：180天

貼圖價格：免費

下載條件：將ezTravel易遊網官方帳號加入好友，即可免費下載貼圖

LINE貼圖下載位置：點我前往

