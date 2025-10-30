JR品川車站「ecute品川」舉辦秋季水果地瓜祭，西洋梨蘋果、地瓜杯裝甜點、蘋果地瓜焙茶布丁蒙布朗、蘋果地瓜麻糬等應有盡有。 

秋季甜點大賞在「ecute品川」展開，吃得到當季的特色水果結合地瓜的各種獨家甜點，地瓜控和秋季美食控快把握機會喔。

食慾之秋來囉，說到秋天的代表美食，絕對少不了地瓜，同時秋季也是蘋果等當季水果的盛產期，這次JR東日本的車站商場「ecute品川」首度舉辦「秋季水果與地瓜」美食節，特別以「秋季水果」與「地瓜」的組合為主題，推出一系列的獨家限定甜點，即日起至11月9日登場。這個季節才有的特別滋味千萬別錯過。





#推薦01：地瓜奶油與水果千層杯 999日圓／京橋千疋屋

結合「西洋梨、蘋果」與「地瓜」的杯裝甜點。地瓜奶油柔軟地包裹著草莓、西洋梨、蘋果三種水果和海綿蛋糕。滑順的奶油搭配酥鬆的奶酥粒和酸甜的水果，創造出絕妙的味覺平衡，視覺呈現也相當精彩。



#推薦02：紅屋秋季美味蒙布朗 864日圓／和樂紅屋

結合「蘋果」、「地瓜」與焙茶布丁的蒙布朗。蘋果的溫和風味搭配地瓜餡的蒙布朗造型，還能品嚐到焙茶滑順布丁的秋季新作。焙茶布丁上層鋪著不使用小麥的米粉海綿蛋糕、自製穀麥片和日本國產蘋果糖煮，再堆疊國產蘋果泥慕斯。最後擠上地瓜餡做成蒙布朗造型，點綴甘露煮裝飾。





#推薦03：鳴門金時與蘋果蒙布朗 740日圓／Patisserie QBG

結合「蘋果」與「鳴門金時」的蒙布朗。帶有楓糖香氣、鬆軟香甜的「鳴門金時」奶油是這款蒙布朗的主角。內餡使用北海道產椴樹蜂蜜製作的香草慕斯，搭配焦糖化蘋果，創造出層次豐富的深度風味。



#推薦04：地瓜蒙布朗糯米糰子 540日圓／空色

結合「蘋果」與「地瓜」的糯米糰子。糯米糰子上裝飾著乾燥蘋果，宛如蒙布朗般的秋季正統和風甜點。空色引以為傲的「紅豆粒餡」包裹著糯米糰子，上方擠上濃郁的地瓜泥餡，華麗呈現。限定販售日：週二至週三、週五至週日。





#推薦05：蘋果地瓜奶油鮮奶油三明治 691日圓／三明治屋童話

結合「蘋果」與「地瓜」的特製三明治。地瓜泥和鮮奶油夾著酸甜的蘋果糖煮，做成秋季甜點三明治，蘋果汁和奶油的濃郁完美搭配，充滿季節感。每日限量20份。



#推薦06：秋季生馬卡龍組合（5入） 1,836日圓／Dalloyau

地瓜泥奶油和蘋果泥夾入的生馬卡龍組合。「生馬卡龍」在馬卡龍餅皮中夾入水果泥和入口即化的奶油，比一般馬卡龍更柔軟，能享受融化般的口感是其魅力所在。秋季組合加入季節限定口味，包含地瓜、蘋果、中山栗、融化草莓和巴黎馬卡龍五種風味。





#推薦07：茨城縣產糖醋地瓜 佐香草冰淇淋 700日圓／常陸野Brewing品川 Beer&Cafe

季節限定的內用限定新品，使用鬆軟的茨城縣產地瓜製作的糖醋地瓜，加入奶油和杏仁的香氣。帶著懷舊風味的糖醋地瓜與香草冰淇淋創造出絕妙和諧。



#推薦08：焦糖布蕾地瓜羊羹 800日圓／SAZA COFFEE

奢侈使用茨城縣鉾田市產「栗Kaguya」品種製作的地瓜羊羹，特色是如栗子般高雅的甜味和香氣。表面香脆焦糖化，融合了和菓子羊羹與西式甜點布蕾的魅力，與咖啡的搭配也非常完美的新感覺甜點。只有內用才能吃得到！





這次美食節不僅展現了秋季食材的豐富多樣性，更透過創新的組合方式，讓傳統的地瓜甜點有了全新面貌。無論是外帶品嚐還是在店內悠閒享用，都能充分感受到秋天的美好滋味。



ecute品川資訊

地址：東京都港区高輪3-26-27 JR東日本品川駅構内

營業時間：08：00〜22：00

官方網站





食慾之秋的季節美味

推薦閱讀：生奶油罐頭甜點生栗 栗子焙茶期間限定登場，香濃烘焙茶香與溫潤甜蜜栗子，秋天獨家風味不容錯過。

推薦閱讀：明治天皇御膳所吃懐石，東京明治記念館推出秋季限定御膳，秋刀魚壽司+銀鮭平日只要8470日圓包廂免費。