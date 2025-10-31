「海底龍宮」限時登場！海尼根聯名太陽龍宮熱炒集點兌換潮流周邊，開瓶再換Uber乘車優惠與代駕抵用金。

台灣特有的熱炒文化，一直是許多年輕上班族下班後聚會的熱門首選場域，啤酒品牌海尼根看準了這股在地社交能量，近期宣布展開一項大型的跨界企劃。海尼根此次目標明確，希望出手重塑台灣的社交文化版圖，將目光鎖定在最接地氣、最具代表性的熱炒店場景。為了實現這個目標，海尼根首次聯手當代藝術潮流品牌「太陽龍宮」，共同推出名為「海底龍宮」的半年跨界企劃，試圖將大眾熟悉的熱炒體驗，注入全新的潮流藝術靈魂。



潮流品牌聯手「海底龍宮」 熱炒文化注入新靈魂

這次合作的核心是「海底龍宮」概念，海尼根與太陽龍宮採用「虛構重塑」的獨特手法，將台灣消費者熟悉的民俗元素，轉譯成新世代的潮流符號。他們希望藉此將熱炒文化中獨特的煙火氣息，拉上當代潮流的廣闊舞台。



「太陽龍宮」是2020年由YORK YEH在台北創立的品牌 ，工作室主力雖然是刺青，但也同時結合插畫與平面設計等多種藝術形式 ，致力於連接藝術與青年次文化 。此次的聯名商品設計便充分體現了雙方特色，以海尼根經典的綠、白、紅配色，結合太陽龍宮標誌性的太陽龍元素，並巧妙融入海底世界的奇趣圖案與代表性圖騰 ，為消費者營造出兼具藝術感與在地特色的沉浸式氛圍 。



海尼根集點攻略 潮流周邊全品項揭露

這次「海底龍宮」企劃最吸引消費者目光的，無疑是多款限定的潮流周邊。這些贈品強調只在指定的街邊熱炒餐廳、零售店等即飲通路，透過開瓶集點的方式限量兌換 。活動自即日起將持續到2026年3月31日 。消費者凡於指定通路購買海尼根經典或海尼根星銀瓶裝系列，每開啟一瓶就能掃描瓶蓋內的QR Code累積1點 。聯名商品非常多元，涵蓋了從餐桌到戶外的所有生活場景 。



餐桌用品包括「四面玲龍餐具組」、「雙龍搶珠杯」 以及多款變色杯如「現撈龍蝦變色杯」、「八爪章魚變色杯」與「龍星大悅變色杯」 。穿搭配件則有「海底龍Tee」、復刻六七年級生共同回憶的「西當普利斯Tee」，還有「龍喜襪」與「銀絲巾」 。戶外單品更是齊全，包含「龍腳傘」、「雙鮮飛盤」、「海底龍宮野餐墊」、「海底龍宮酷凍箱」、「海底龍宮手拉車」 以及「龍來搭帳棚」 。此外，活動期間更會月月加抽「海龍王限量電單車」 ，企圖全面攻佔消費者的生活。





實踐負責任飲酒 Uber與台灣代駕優惠同步推出

海尼根在此次企劃中，除了推出吸引人的潮流單品，也特別強調「負責任飲酒」的重要性 。品牌希望將這個概念升級為聚會的共同語言 ，讓「安全返家」從一開始就納入聚會的計畫中 。為了落實這一點，活動提供了非常實際的交通優惠。



針對Uber App的新用戶，只要輸入優惠序號「SAFEHOME2025」，就能立即獲得一趟最高可折抵200元的乘車優惠 。而在台灣代駕方面，新用戶下載App並完成註冊，也可獲得首用350元的豐厚抵用金 。對於既有用戶，開瓶集點活動也將負責任飲酒列為優先兌換項目。



消費者僅需集滿2點，就可以選擇兌換2次單趟優惠上限新台幣30元的Uber App乘車優惠序號，或是100元的台灣代駕抵用金 。海尼根希望透過這些具體措施，讓每一次的暢快歡聚，都能在安全到家的前提下，劃下完美的句點 。



海尼根×太陽龍宮「海底龍宮」開瓶集點活動

活動時間：即日起至2026年3月底

活動內容：

於全台指定通路（熱炒店、餐廳、零售店等）購買海尼根經典或海尼根星銀系列瓶裝，每開1瓶即可集1點。集點可兌換「海底龍宮」聯名限量周邊、Uber乘車優惠或台灣代駕抵用金。

新用戶於Uber App輸入【SAFEHOME2025】可享最高200元乘車優惠；台灣代駕App新註冊用戶可獲350元首用抵用金。集滿2點可再兌換Uber 30元乘車優惠序號或100元代駕抵用金。

更多詳情請見海尼根台灣活動頁面：https://skyurl.cc/CygI1ai