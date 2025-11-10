12縣市達「停班停課」標準！鳳凰颱風 全台停止上班、停止上課一覽 (不斷更新)。

鳳凰颱風強度持續增強並逼近台灣，中央氣象署於今（10）日晚間5時30分正式發布海上颱風警報，颱風外圍環流與東北季風已開始產生共伴效應，氣象署同時發布豪雨特報，提醒民眾嚴加戒備。根據氣象署最新「風雨預報」資料顯示，明日（11）日包含「新北」、「台北」、「桃園」、「苗栗」、「台中」、「彰化」、「宜蘭」、「花蓮」、「台東」、「連江」、「金門」、「澎湖」等12個縣市，其風雨預測數據已觸及停班停課標準門檻，不過最終是否放颱風假，仍由各地方政府晚間宣布為準。



豪雨特報即刻生效，嚴防致災性降雨

中央氣象署指出，受到鳳凰颱風外圍環流及東北季風的雙重影響，今日（10）下午至明日（11）上午，全台水氣將顯著增強。氣象署在下午4時40分已發布最新「豪雨特報」，影響範圍包含「臺北市山區」與「宜蘭縣」已列為豪雨等級，而「基隆北海岸」、「新北市」、「花蓮縣」、「恆春半島」、「蘭嶼綠島」等地亦有局部大雨發生機率。氣象署專業預估，今晚到明早，宜蘭、花蓮及大台北地區將有局部豪雨等級以上降雨的可能，民眾應特別注意瞬間大雨、雷擊與強陣風。

12縣市風雨預測，明日影響最為劇烈

根據氣象署提供的未來24小時定量降水預測，「宜蘭」山區預估總雨量高達400至600毫米，平地也有300至450毫米。「台北山區」與「新北山區」預估250至400毫米。「花蓮」山區300至490毫米，平地250至400毫米。「桃園山區」150至250毫米，「台東」山區200至400毫米，平地200至340毫米，雨勢皆相當驚人且具有致災風險。風力預報方面，明日上午6時至中午12時，「桃園市濱海鄉鎮」與「澎湖縣」平均風力7至8級，最大陣風高達10至11級。「苗栗縣濱海鄉鎮」、「台中市濱海鄉鎮」、「彰化縣濱海鄉鎮」、「連江縣」及「金門縣」平均風6至7級，最大陣風亦達9至10級，均達到停班課的風力參考標準。

颱風假標準解密，風力或雨量擇一達標

究竟「停班停課標準」是如何決定的，許多民眾仍不清楚。依據權威機構發布的「天然災害停止上班及上課作業辦法規定」，只要氣象預報颱風暴風半徑在4小時內可能經過的地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，即達標準。在雨量方面，未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米」或「平地350毫米」（各縣市標準不一），並且已致災或有致災之虞時，地方政府即可依據專業判斷宣布停班停課。此次12縣市即是因為風力或雨量至少一項符合上述參考值，因此民眾應密切關注地方政府的最新消息。

鳳凰颱風路徑趨勢，強度恐略微減弱

關於鳳凰颱風的最新動態與未來路徑，中央氣象署表示，颱風中心在通過菲律賓後，受到當地地形破壞，導致其結構強度略有減弱。目前颱風進入南海正在重整，強度仍有稍增強的趨勢。氣象署預估，鳳凰颱風將於明日（11）逐漸朝北、轉向北北東方向接近台灣，12日、13日將是颱風最接近的時刻。不過當颱風接近台灣時，整體的環境條件並不利於其發展，強度預計將逐漸減弱，接近台灣期間應會維持在輕度颱風等級，但其挾帶的豐沛水氣與強勁風勢仍不容小覷，提醒全台民眾務必做好防颱準備。





鳳凰颱風 各縣市11月11日停班、停課資訊(最後更新11/10 20:09)

基隆市：11/11 正常上班、正常上課

台北市：士林區永福里、新安里、陽明里、公館里、菁山里、平等里、溪山里、翠山里及北投區湖田里、湖山里、大屯里、泉源里停止上班、停止上課，其餘各機關學校正常上班、正常上課。

新北市：瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區及烏來區停止上班停止上課，其餘各機關學校照常上班、上課

桃園市：11/11 停止上班、停止上課

新竹市：11/11 正常上班、正常上課

新竹縣：11/11 正常上班、正常上課

苗栗縣：11/11 正常上班、正常上課

台中市：11/11 正常上班、正常上課

彰化縣：尚未宣布

雲林縣：尚未宣布

南投縣：尚未宣布

嘉義市：尚未宣布

嘉義縣：尚未宣布

台南市：11/11 正常上班、正常上課

高雄市：尚未宣布

屏東縣：尚未宣布

宜蘭縣：11/11 停止上班、停止上課

花蓮縣：11/11 停止上班、停止上課

台東縣：尚未宣布

澎湖縣：11/11 停止上班、停止上課

連江縣：尚未宣布

金門縣：尚未宣布



