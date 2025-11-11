颱風假停班停課快訊！11/12鳳凰颱風全台停止上班、停止上課清單 (不斷更新)。

針對鳳凰颱風，氣象署今(11/11)表示，雖然颱風強度減弱，仍持續發布海上陸上颱風警報，並預計在11/12晚間於西南沿海一帶登陸。即使鳳凰颱風已減弱為輕度颱風陸，但其帶來的風雨威脅已使多地逼近停班停課標準，11/12停班停課資訊、是否有颱風假，窩客島本篇報導不斷更新、持續追蹤。

▲鳳凰颱風風雨預估9縣市逼近停班課門檻

鳳凰颱風預警：暴風圈將延後觸陸，登陸時間南修至週三晚間

根據最新的氣象分析，鳳凰颱風的動態持續受到關注。原先預估的各項時程均有延後，主要原因在於颱風路徑持續向南修正，導致其在台灣東側轉彎的幅度加大，拉長了靠近陸地的時間。鳳凰颱風的暴風圈預計將在明天（11/12）清晨六點接觸台灣陸地，颱風中心點預計將在週三晚間七點左右登陸屏東。登陸後，颱風中心移動速度快，將在週三深夜迅速出海。

東北季風與颱風共伴效應，陣風達13級

除了颱風本身的影響外，與東北季風的共伴效應也導致沿海地區出現強勁的陣風。今天在金門的烏坵已出現13級的強陣風，澎湖西嶼也有12級。台灣西部沿海地區風勢強勁，從雲林以北，一直到基隆、大台北、宜蘭，以及恆春半島、澎湖、馬祖等區域，都已出現10級以上的強陣風，提醒民眾務必加強防範。

鳳凰颱風風雨預估9縣市逼近停班課門檻

儘管鳳凰颱風已減弱為輕度颱風陸，但其帶來的風雨威脅已使多地逼近停班停課標準。根據中央氣象署最新風雨預報，全台已有9縣市部分區域的風力或雨量預估將達停班課門檻。其中，新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣的沿海鄉鎮，以及連江縣與澎湖縣，預計在明（12日）凌晨至清晨的平均風力或陣風可能達到停班停課標準。



此外，台東縣山區的累積雨量，預估在今（11日）下午至明（12日）下午之間，也將達到停班課門檻。氣象署提醒，雖然颱風路徑略有南修，但可能帶來的強風豪雨不容輕忽，是否實際停班停課，仍需以各縣市政府的最終公告為準。







鳳凰颱風各縣市 11 月 12 日停班、停課資訊 ( 最後更新 11/11 20:35)

基隆市：明天照常上班、照常上課。

臺北市：明天照常上班、照常上課。

新北市：明天照常上班、照常上課。

桃園市：明天照常上班、照常上課。

新竹市：明天照常上班、照常上課。

新竹縣：明天照常上班、照常上課。

苗栗縣：明天停止上班、停止上課。

臺中市：明天停止上班、停止上課。

彰化縣：明天停止上班、停止上課。

雲林縣：明天停止上班、停止上課。

南投縣：明天照常上班、照常上課。

嘉義市：明天照常上班、照常上課。

嘉義縣：明天停止上班、停止上課。

臺南市：明天停止上班、停止上課。

高雄市：明天停止上班、停止上課。

屏東縣：明天停止上班、停止上課。

宜蘭縣：尚未公布

花蓮縣：

花蓮縣光復鄉：明天停止上班、停止上課。

花蓮縣萬榮鄉：明天停止上班、停止上課。

花蓮縣鳳林鎮：明天停止上班、停止上課。

花蓮縣其餘地區：明天照常上班、照常上課。

臺東縣：明天照常上班、照常上課。

澎湖縣：明天停止上班、停止上課。

連江縣：尚未公布

金門縣：明天照常上班、照常上課。