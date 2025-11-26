日本秘境！紅葉、瀑布、夢幻燈光秀只在三重赤目四十八滝，即日起～1月都能玩。

來點有挑戰性的賞楓之旅吧！三重縣的賞楓秘境「赤目四十八滝」會是今年的新選擇，有美麗的瀑布和楓葉，夜間還有燈光秀喔。

想去賞楓但不想去人擠人的地方嗎？位於三重縣名張市的「赤目四十八滝」絕對是你的首選！可以同時拍到瀑布和漸層紅葉的美景，晚上也有夜楓喔。赤目四十八滝更曾經入選「平成名水百選」，2026年1月前都看得到。

漸層式紅葉

赤目四十八滝位於伊賀與大和的交界，沿著滝川上游綿延約4公里的溪谷中，大小瀑布錯落分布，景色壯闊。這裡不僅是特別天然紀念物「大山椒魚」的棲息地，更有著日本瀑布百選、森林浴百選等殊榮。與其他紅葉的名勝不同，赤目四十八滝的紅葉並非一夕轉紅，而是呈現出獨特的漸層。楓葉、槭樹、山櫻花將逐步交織成紅、橙、金黃的層次。從長坂山健行步道遠眺，更能將整片染紅的山巒盡收眼底。

▲赤目四十八滝景色壯闊，是大山椒魚的棲息地，也擁有日本瀑布百選、森林浴百選等殊榮。





漸層紅葉近景

溪谷中最具代表性的就是「赤目五瀑」——不動瀑布、千手瀑布、布曳瀑布、荷担瀑布和琵琶瀑布，各自展現著不同的姿態與氣勢。2025年的最佳觀賞期落在11月中旬至下旬，紅葉美景將持續至12月上旬。

▲赤目五瀑各自展現著不同的姿態與氣勢。





夜間限定燈光秀

即日起赤目四十八滝推出了夜間限定的燈光秀。特別受到女性旅客與情侶的歡迎，溪谷內設置了多處適合拍照的打卡點，活動將持續至2026年1月25日，其中11月底前每天開放，12月至1月則限定週末及日本的國定假日舉行，聖誕節期間更有特別場次。夜間燈光秀的開放時間為17：00至20：00（12月至1月期間為17：00至19：30），白天已購買溪谷入山券（1,000日圓）的遊客可直接參觀，單獨購買夜間門票則為成人700日圓、兒童400日圓。

▲燈光秀特別受到女性與情侶遊客喜愛，溪谷內設置多處適合拍照的打卡點。





一日遊行程

在瀑布入口處有一座小巧的「赤目滝水族館」，展示著日本特別天然紀念物大山椒魚及棲息在赤目溪流中的各種魚類。瀑布周邊還有溫泉景點，建議可以安排兩天一夜的行程，第一天悠閒地探索渓谷、欣賞紅葉，晚上參加燈光秀，第二天再前往附近的溫泉區放鬆身心。

▲這裡可以安排完整的一日遊行程，若想玩得在深度點建議直接兩天一夜吧。





活動資訊

地點： 三重縣名張市赤目町長坂671-1

夜間燈光秀日期：

即日起～11月30日 每日17：00～20：00、2025年12月6日～2026年1月25日週末及國定假日17：00～19:30

聖誕特別場：12月22日～25日

休館日：12月29日～1月3日

門票價格：溪谷入山費：1,000日圓（白天與夜間通用）、夜間燈光秀單獨門票：成人700日圓、兒童（國中小學生）400日圓

交通方式： 從近鐵赤目口站搭乘巴士約10分鐘

日本賞楓新選擇

