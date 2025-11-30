配合萬元普發！理想大地三天兩夜專案抽奢華套房，落羽松季限定優惠熱搜中。

初冬花蓮迎來落羽松轉色美景，理想大地渡假飯店推出乘船體驗與多款住房優惠方案，結合自然景觀、住宿與湖畔旅遊，以高 CP 值打造冬日慢活行程。

初冬的東台灣，陽光褪去了夏日的炙熱刺眼，轉化為一種溫潤而清爽的金黃色調，這正是花蓮一年之中最適合放慢腳步的季節。當北國的寒意尚未完全籠罩，位於花壽豐鄉的理想大地渡假飯店，已悄悄迎來了一場視覺盛宴，園區內的落羽松林隨著氣溫變化，正由蒼翠的深綠逐漸轉為濃郁的橘紅，彷彿大自然親手揮灑的一幅油畫，為這片縱谷間的歐風莊園披上了暖色系的冬衣。這不僅是一次視覺的轉換，更是一場關於生活風格的重新提案，邀請旅人在歲末年終之際，將繁忙的日常按下暫停鍵，走入這片彷彿置身歐洲湖畔的靜謐風景中。



▲為了讓旅人更近距離感受落羽松的魅力，園區推出「落羽松鏡湖乘船體驗」





落羽松季節限定登場 絕美水岸倒影宛如歐洲明信片

每年的11月底至12月中旬，是理想大地園區內落羽松最為迷人的時刻。與一般山林間的景致不同，這裡的落羽松是沿著蜿蜒的河道與開闊的鏡湖種植，當樹梢染上橘紅色彩，層層疊疊的色階便會毫不保留地倒映在平靜的湖面上，形成天地一色的絕美畫面。為了讓旅人能以獨特的視角親近這份季節限定的美景，園區特別推出了落羽松鏡湖乘船體驗，這項活動不僅開放給住宿房客，即使是路過的自由行旅人或在地居民，也能以親民的價格搭乘遊船，隨著船身輕輕劃破水面，穿梭在染紅的林蔭水道間。陽光穿透樹梢灑落在波光粼粼的水面上，光影交織出的氛圍既夢幻又真實，無論是情侶相伴的浪漫時刻，或是親子家庭的溫馨午後，都能在這片如同歐洲電影場景般的畫面中，找到屬於這個冬天的深刻記憶。



▲理想大地知名美景落羽松進入轉色期，橘紅倒影映在湖面，景緻如畫。





漫遊湖畔生活聚落 品味在地食光與設計選物

旅行的意義不僅止於風景的欣賞，更在於生活質感的體驗與延伸。理想大地近年來致力於將單純的住宿空間，升級為一座結合自然與人文的慢活聚落。沿著鏡湖漫步，旅人會發現旅程的驚喜往往藏在細節裡，位於湖畔的理想食光餐廳，堅持選用花蓮在地的風土食材，將縱谷的滋味轉化為一道道精緻的簡餐與甜點，坐在戶外用餐區，眼前是落羽松的橘紅倒影，口中是土地的鮮甜滋味，這便是最奢侈的午後時光。此外，對於喜愛生活風格的旅人來說，園區內的神農生活選品空間更是不可錯過的角落，這裡匯集了融合地方農作特色的商品，以及充滿設計感的生活器皿，讓旅行不再只是短暫的過客心態，而是能將這份在花蓮感受到的溫度與質感，透過一件件精挑細選的物件，打包帶回原本的日常生活之中。



▲入住「全民樂遊祭｜萬元住房專案」專案還可參加「月月抽獎」，有機會抽中蜜月套房

▲理想食光選用在地食材，提供簡餐、甜點與飲品





萬元三天兩夜深度遊 把握洄遊趣最後倒數機會

為了回應現代人對於高質感與高CP值旅遊的雙重期待，理想大地在這個冬季推出了極具誠意的住宿方案。全新的全民樂遊祭萬元住房專案，主打三天兩夜的深度假期，以新台幣10000元的價格，一次包辦了主題客房住宿、每日晨光早餐、迎賓點心，以及最受歡迎的園區遊船與運河導覽體驗。這項專案不僅讓旅客有充裕的時間，可以真正沉浸在花蓮的慢活步調中，無需匆忙趕行程，入住期間還能參加月月抽獎活動，有機會獲得蜜月套房升等或自助晚餐券等驚喜好禮。



另一方面，年度熱銷的洄遊趣住房專案也將在12月31日畫下句點，這個主打全包式體驗的經典方案，包含了主題遊程與手作DIY活動，非常適合想要把握最後機會體驗深度生態導覽的旅客。無論是選擇全新的萬元專案，或是趕上經典方案的末班車，這個冬天在理想大地，都能找到一種最適合自己與家人朋友的旅行方式，在山海與落羽松的擁抱下，好好款待辛苦了一整年的自己。



▲年度熱銷的「洄遊趣住房專案」即將於12月31日結束，進入最後倒數階段













落羽松鏡湖乘船體驗

活動時間： 每年 11 月底至 12 月中旬落羽松轉色期間

活動內容：

．以園區湖面視角欣賞橘紅落羽松與山景倒影

．不限住宿旅客，在地居民與自由行旅人皆可參加

．每人 NT$350，可於指定時間至園區乘船登記櫃台報名

．搭乘行程依現場規劃安排



可現場報名或於住房專案預約時提出需求

洽詢電話 03-86-56789

全民樂遊祭 萬元住房專案 （三天兩夜）

活動時間： 即日起至飯店公告截止日前（建議於訂房時確認）

活動內容：

．NT$10,000 可入住三天兩夜主題客房

．含每日早餐與迎賓點心

．包含園區遊船體驗與應許運河遊艇導覽

．提供定點接駁服務

．入住可參加「月月抽獎」，獎項包含蜜月套房、自助晚餐券與園區抵用券

電話 03-86-56789

台北專線 02-2658-8181

官方網站 pse.is/89ll9z

洄遊趣住房專案

活動時間： 至 12 月 31 日止，最後倒數階段

活動內容：

．全包式設計住宿方案

．包含住宿優惠與迎賓禮

．內含「森活的呼喚」主題遊程：自然導覽、手作 DIY、湖畔漫步活動

．適合親子旅遊與慢活旅行風格旅人

．最後預訂建議於 12 月底前

電話 03-86-56789 ．網站 https://pse.is/89ll9z

若想延長旅程節奏，不妨加入在地美食與山海景點作為下一段旅程起點

推薦閱讀：花蓮巷弄人氣甜點｜找到了可頌小売所，每日限量排隊美食，超隱密隱藏版可頌!

推薦閱讀：【花蓮食記】豐春冰菓店 - 在地古早味甘蔗冰，只在夏天才吃得到

推薦閱讀：歲月揉進麵糰的家常味！969餡餅韭菜盒佛心價，在地人從小吃到大的老味道。