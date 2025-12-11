消波塊耶誕樹也只有台中最對味！台中港酒店用再生紙重塑地景，消波塊變身金色耶誕樹。

台中海線今年很不一樣，金色消波塊堆疊出最潮耶誕樹，結合永續議題與親子住宿抽獎，讓過節也能充滿愛護海洋的溫暖意義。

每年歲末年終，全台各地的聖誕樹爭奇鬥豔，多半以奢華燈飾或高聳松木為主流，但在台中海線，今年出現了一座充滿「海味」與「在地靈魂」的獨特裝置。坐落於海線精華地段的台中港酒店，打破了傳統聖誕節慶的既定印象，不僅將海線居民最熟悉的防波堤景象搬進飯店大廳，更打造出全台首座「消波塊耶誕樹」。這座裝置藝術以強烈的視覺反差，將原本剛硬冰冷的混凝土形象，轉化為充滿金色光芒的溫暖意象，不僅成為今年台中耶誕景點中最具話題性的打卡熱點，更深層地傳遞了對海洋生態的關懷與永續旅遊的實踐。



▲台中港酒店在大廳打造全台首座「消波塊耶誕樹」，運用金色幾何造型與燈光，將海線剛硬的防波堤轉化為充滿溫暖氛圍的節慶地景





顛覆傳統耶誕美學 消波塊耶誕樹展現海線鐵漢柔情

走進台中港酒店大廳，映入眼簾的不再是掛滿鈴鐺的綠色松樹，而是一座座稜角分明、閃耀著金色光澤的消波塊堆疊而成的耶誕主樹。這項設計靈感源自於台中海線最標誌性的地景，過往被人們視為剛硬、守護海岸線的混凝土塊，在這次的節慶策展中被賦予了全新的生命。設計團隊巧妙地運用「鐵漢柔情」的概念，保留了消波塊具份量感與幾何線條的外型，但在材質上選用了可再生的環保紙材進行重構，並佐以細緻的金色星點燈光綴飾。當夜幕低垂燈光亮起，原本給人強悍印象的消波塊，瞬間流露出溫暖柔和的節慶情緒，這種強烈的視覺衝擊與文化重詮，讓旅客在享受節慶氛圍的同時，也能感受到專屬於台中海線的獨特美學。

結合漁網與海廢議題 裝置藝術引領旅客反思永續旅遊

這座「消波塊耶誕樹」不僅僅是為了視覺上的震撼，更隱含著台中港酒店對環境議題的深切呼籲。在金色消波塊的基座周邊，策展團隊特意佈置了象徵海洋意象的藍色波浪，並運用真實的漁網線條纏繞，網中更錯落著一次性備品的回收物件與模擬的海廢垃圾。這些細節將海線面臨的真實環境處境，赤裸卻又不失藝術感地呈現在旅客眼前。不同於一般僅止於裝飾功能的聖誕造景，這裡的每一個元素都在訴說著海洋的故事，期盼讓每一位駐足拍照的旅客，在欣賞美景的過程中，也能開啟對「永續旅遊」的思考，理解守護這片蔚藍海岸的重要性。



▲裝置藝術細節融入了漁網與一次性回收備品，透過視覺化的海廢意象，呼籲旅客在歡度耶誕的同時，關注海洋生態與永續旅遊議題

響應潮汐願望箱活動 許下承諾有機會入住熱門親子住宿

為了將感動化為實際行動，台中港酒店同步推出了極具意義的「潮汐願望箱」活動，邀請旅客從單純的旁觀者轉變為環境的守護者。活動方式相當親民且具互動性，旅客只需在現場與這座全台唯一的消波塊耶誕樹合影，並在社群媒體上分享自己願意的「永續承諾」，例如承諾使用循環餐具、減少使用一次性塑膠製品，或是親身參與海線的淨灘行動。只要完成這些步驟，就有機會獲得台中港酒店最熱門的「親子主題房」免費住宿1晚。值得一提的是，該親子房型不僅深受家庭客群喜愛，飯店更將每筆住房收入的部分金額捐贈給自然保育與環境資訊基金會。透過這樣的正向循環，讓旅客的每一次打卡與入住，都能成為支持台灣環境保育的實質力量。



▲本次活動最大獎項為台中港酒店超人氣的「親子主題房」，該房型不僅設施豐富，更長期結合公益捐款，讓旅客的住宿體驗充滿教育與環保意義

潮汐願望箱 抽獎活動

活動時間： 即日起至耶誕檔期結束（依飯店現場公告為主）

活動內容： 於館內與「消波塊耶誕樹」拍照打卡 。 在社群分享「願意支持的永續承諾」（如使用循環餐具、減少一次性用品等） 。 完成上述步驟即可獲得抽獎資格，最大獎為台中港酒店「親子主題房」住宿乙晚 。

若你喜歡這樣具備深度與美感的節慶提案，不妨繼續往下看，我們還為你整理了更多充滿溫度的旅行靈感

推薦閱讀：漢來大飯店推三麗鷗夢幻假期！2026寒假住二送一超值優惠懶人包搶先看。

推薦閱讀：長榮日本機票下殺6666元、大阪環球影城買一送一！易遊網雙12激戰必搶攻略。

推薦閱讀：沉浸式歐洲聖誕體驗！佐登妮絲城堡冬日飄雪季，999元享新天地火雞Buffet再送千元好禮。