2025聖誕節交換禮物13款推薦！吉伊卡哇雜誌周邊 史努比手帳，博客來旗艦店邊逛邊買。

2025聖誕交換禮物必買推薦，聖誕節裝飾小物、日雜吉伊卡哇限定周邊、2026史努比手帳本、麵包小偷手帳本，13款必買萌物，直接在博客來旗艦店邊挑邊買。

每年聖誕節跨年，讓人期待又苦惱的就是「聖誕交換禮物」怎麼挑、怎麼買，這次博客來旗艦書店值些讓人線下開逛，特別精選百款實用兼具美感的手帳、聖誕擺飾花圈、水晶球、立體圖書等豐富選物，讓粉絲們買聖誕禮物、買2026手帳都可以實際看到、摸到，還不用等物流，直接入手。



▲博客來旗艦書店精選聖誕禮物與2026手帳，粉絲可現場挑選，體驗線下逛書店樂趣（攝影：張人尹）



博客來旗艦書店 實體逛小物更有感

信義區Dream Plaza的6F博客來旗艦書店，即日起推出「聖誕愛分享．閱禮好書好文具」與「2026手帳．行事曆」雙重活動，提供多款聖誕節裝飾小物、生活用品、實用文具、立體圖書，還有2026年曆等小物，讓粉絲們親自挑選，比線上逛更有感，並且在2026年1月1日前，可享超值優惠最低8折起。



▲博客來旗艦書店提供實體選物體驗，不必等物流即可入手聖誕小物（攝影：張人尹）

博客來聖誕裝飾小物系列推薦

為了讓粉絲們創造聖誕儀式感，博客來特別推薦精緻手工編製的「日本Green House」Xmas聖誕精美裝飾花圈、懷抱童心的「日本Mark’s」木質聖誕節擺飾以及聖誕水晶球系列。如果要手寫卡片傳情，必買「日本Wa-Life」冬限定款、選用日本美濃和紙製作的窗景留言卡片，還有溫暖可愛、迎新年限定的「日本Mark’s」干支招福毛氈造型杯墊，不管是送禮、或是放在家裡當聖誕不只都超可愛。



▲博客來推薦日本Green House花圈與Mark’s木質擺飾，增添居家聖誕氛圍（攝影：張人尹）





博客來聖誕禮物圖書必買推薦

這次博客來最精緻、最特別的聖誕禮物推薦，就是「立體書」系列，包含極具蒐藏價值的「Harry Potter系列機關書」，拉開書頁不只能呈現立體場景，在場景裡還藏有互動機關增加閱讀樂趣，神還原「火盃的考驗」經典場景。此外還有大小朋友都適合的《姆米之家的一年四季》環狀立體書，歡慶姆米Moomin 80 週年推出的限定版立體書，書裡呈現「姆米之家」的傢俱擺設等細節場景，適合送給粉絲們作為聖誕禮物。



▲博客來立體書推薦Harry Potter機關書，呈現經典場景與互動機關（攝影：張人尹）



▲博客來推出姆米之家立體書80週年限定版，細節場景適合作聖誕禮物（攝影：張人尹）





博客來 雜誌附贈周邊小物推薦



如果想要挑選可愛日系周邊小物，可以在博客來挑選到多款日雜附贈周邊小物，迪士尼粉絲必買「三眼怪30週年紀念特刊」獨家附錄造型夜燈超可愛。在「KIRAPICHI 12月號」特別附上吉伊卡哇系列自動筆、收納袋以及2026年手帳的手帳文具組，還有「吉伊卡哇Chiikawa趣味遊戲繪本麵包店特大號」「吉伊卡哇烘焙坊」合作的麵包店扮家家酒套組吊飾，吉伊卡哇鐵粉必買爆。



▲迪士尼粉絲必買「三眼怪30週年紀念特刊」獨家附錄造型夜燈超可愛。（攝影：張人尹）



▲博客來日雜附贈周邊推薦吉伊卡哇自動筆與手帳收納袋，粉絲必買（攝影：張人尹）





博客來2026新年手帳推薦

為了新的一年做準備，2026年手帳也要先買起來，博客來推薦必買可愛實用的「日本Mark’s ✕ OSAMU GOODS」聯名手帳，搶眼色系的MOLESKINE✕ 史努比週記手帳，還有超人氣繪本角色「麵包小偷特製隨身筆記本」內頁充滿可愛幽默的麵包小偷插畫，就像把繪本作為筆記本，2026年1月1日前好入手價最低75折起，讓粉絲天天看到可愛插畫，都有動力寫手帳了。



▲博客來MOLESKINE✕史努比手帳與麵包小偷筆記本，插畫滿版提升書寫樂趣（攝影：張人尹）

▲博客來2026手帳推薦Mark’s✕OSAMU GOODS聯名款，實用又可愛（攝影：張人尹）

博客來旗艦店

地址：臺北市信義區松高路11號（DREAM PLAZA 6樓）







博客來旗艦店 2025聖誕交換禮物必買推薦

日本Green House Xmas聖誕精美裝飾花圈

優惠價：1,392(7折至2026/1/1)



日本Mark’s 干支招福毛氈造型杯墊

優惠價:297元(約85折，活動到2026年2月22日)



日本Wa-Life 冬限定 窗景留言卡片

優惠價：149元 (75折至2026/1/1)



立體書《Harry Potter and the Goblet of Fire》

優惠價：999元 (長期)



立體書《A Year in the Moominhouse: A Carousel Book of the Seasons》

優惠價：5折549元 (長期)



玩具總動員三眼怪可愛單品：造型夜燈

定價：2088



KIRAPICHI 12月號/2025

定價：499元



吉伊卡哇Chiikawa趣味遊戲繪本麵包店特大號：附錄組

定價：579



野貓軍團麵包工坊BOX：附迷你繪本＆娃娃＆手帕

定價：2105



日本Mark’s2026 月記事收納手帳 OSAMU GOODS聯名系列

優惠價：600(75折至2026/1/1)



日本Mark’s 2026 橫式週記事手帳 PAUL&JOE聯名系列

優惠價：769(75折至2026/1/1)



日本Mark’s 2026 月記事收納手帳

優惠價：570(75折至2026/1/1)



麵包小偷特製隨身筆記本 2026

定價：651



2026 MOLESKINE 史努比週記手帳/日記手帳

週記手帳 優惠價：1,097(85折至2025/12/31)

日記手帳 優惠價：1,182(85折至2025/12/31)









▲野貓軍團麵包工坊BOX：附迷你繪本＆娃娃＆手帕，包含超人氣「野貓軍團做麵包」迷你版繪本。（攝影：張人尹)



▲博客來MOLESKINE✕史努比手帳，推出週記手帳、日記手帳兩種規格。（攝影：張人尹）

