EPT台中快閃店懶人包，瑪黑家居獨賣聖水洞限定款SANTOS與滿額贈Nibble地毯攻略。

台中LaLaport變身首爾街頭！EPT快閃店限定牛奶色德訓鞋絕美登場，沉浸式打卡點與超萌滿額禮，讓你拍不停也買不停。

韓國首爾街頭最受矚目的潮流鞋履品牌EPT延續在台北中山區旗艦店引爆的排隊熱潮，於2025年年末正式將這股韓流時尚勢力延伸至中台灣。EPT與瑪黑家居攜手合作，選定台中LaLaport北館開設中南部首間期間限定快閃店。這不僅是一次單純的品牌展售，更是一場結合了裝置藝術、互動體驗與獨家限定商品的完整時尚提案。對於渴望與韓國流行零時差接軌的時尚迷來說，這次快閃店不僅帶來了完整的秋冬新品，更展現了品牌融合加州滑板文化與首爾街頭美學的獨特視野，讓消費者無需出國也能漫步在宛如聖水洞的潮流氛圍中。



▲聖水洞限定系列首次登台中 柔和色調打造韓系復古感





瑪黑家居LaLaport打造沉浸式體驗，Nibble塗鴉兔互動區成打卡熱點

本次快閃店的空間設計延續了EPT品牌一貫的街頭玩味風格，特別將品牌經典的塗鴉角色Nibble實體化，打造出充滿趣味的互動裝置區域。走進瑪黑家居LaLaport店內，消費者可以看見精心設計的鏡面自拍區與限定打卡活動專區，這裡不僅是購物空間，更是一個能夠展現自我風格的社交場域。品牌特別推出了Nibble翻轉two互動任務，只要在現場完成指定挑戰，就能獲得極具收藏價值的限定塗鴉兔貼紙。這種將購物與遊戲結合的策展思維，讓逛街不再只是單純的消費行為，而是一次充滿驚喜的品牌探索之旅。



▲本次快閃店以品牌標誌角色Nibble為核心打造互動空間，從鏡面自拍區到翻牌挑戰的「Nibble翻轉two」活動，都讓消費者在購物之外多了體驗感





聖水洞限定款SANTOS德訓鞋台中獨賣，牛奶色系麂皮演繹溫柔韓系美學

不僅是空間體驗升級，本次快閃店最令鞋迷瘋狂的亮點，莫過於首次獨家引進的聖水洞限定系列SANTOS德訓鞋。這系列鞋款過去往往一鞋難求，如今在台中就能親手觸摸其細膩質感。限定系列以韓國國民飲品為靈感，推出了香蕉牛奶、芝麻牛奶與草莓牛奶三款柔和配色。全麂皮的材質運用，讓經典的德訓鞋型褪去了原本的硬朗軍事感，轉而呈現出一種極具質感的少女氣質與溫潤氛圍。這三款配色不僅呼應了時下流行的Clean Fit穿搭風格，更能為秋冬深色系的服裝搭配中，增添一抹輕盈而高級的亮點。



2025秋冬動物森林系列狂野登場，乳牛紋拼接設計釋放街頭原始能量

除了溫柔的牛奶色系，EPT在2025年秋冬展現了截然不同的設計野心，推出了名為動物森林的全新概念系列。品牌大膽將狂野的乳牛紋路與特殊的動物肌理材質，注入旗下經典暢銷的SANTOS與FAT鞋型之中。這種將自然界的原始紋理融入城市街頭鞋履的設計手法，成功創造出兼具強烈視覺張力與細膩工藝質感的全新樣貌。對於追求個性化穿搭的潮流人士而言，這系列鞋款提供了打破日常沉悶造型的最佳解答，無論是搭配寬鬆的丹寧褲或是簡約的工裝風格，都能展現出不隨波逐流的獨特品味。



▲EPT 2025 秋冬全新概念「動物森林」，注入經典暢銷鞋款 SANTOS 與 FAT 系列，推出乳牛動物花紋與動物肌理材質鞋款

承襲滑板文化基因的舒適科技，Ortholite專利四層緩衝鞋墊的極致腳感

在潮流外型之下，EPT之所以能在韓國競爭激烈的鞋履市場脫穎而出，關鍵在於其深厚的製鞋工藝背景。品牌創辦人擁有研發世界首雙滑板鞋的資深經歷，這使得EPT的每一雙鞋都搭載了與Ortholite聯合開發的DSI專利四層緩衝系統。這項技術利用兩層Ortholite泡棉、乳膠與EVA材質的精密堆疊，為穿著者提供了極具平衡性的支撐力與吸震效果。這意味著即便在長時間的逛街旅遊或日常通勤中，雙腳依然能保持輕盈舒適，完美實現了時尚度與機能性無需妥協的理想狀態。

期間限定滿額好禮與優惠攻略，獨家Nibble植絨地毯與防水購物袋限量送

為了慶祝台中首間快閃店的盛大開幕，EPT祭出了誠意十足的優惠與滿額贈禮活動。快閃期間全系列鞋款享有95折優惠，服飾系列更祭出9折折扣。品牌更精心規劃了兩波段的滿額贈活動，第一波段鎖定實用性極高的品牌防水購物袋，第二波段則拿出了質感極佳的Nibble植絨地毯作為滿額禮。這些贈品皆融入了品牌標誌性的設計元素，數量有限送完為止。這場為期不到一個月的快閃盛會，無疑是中南部潮流愛好者入手韓系神鞋、體驗首爾零時差時尚文化的最佳時機。



▲本次快閃除新品外，也推出兩階段限定贈品，貼紙、防水購物袋





EPT 台中快閃店 POP UP

活動時間：2025年12月12日至2026年1月6日

活動內容：

．販售聖水洞限定鞋款

．釋出2025秋冬「動物森林」系列

．快閃限定互動「Nibble翻轉two」拍照任務送限量貼紙

．鞋款95折（聯名除外）

．服飾9折（部分配件不參與）

．第一波滿額贈：消費不限金額送貼紙；單筆滿4,000元贈防水購物袋

．第二波滿額贈：消費不限金額送貼紙；單筆滿6,000元贈Nibble植絨地毯

瑪 黑家居 LaLaport 台中店

地址：台中市東區進德路600號2F（北館 C-20350）

營業時間：週一至週五11:00-22:00，週六至週日10:30-22:00



