喜相逢孫哥打造新品牌「孫麵店」！蔥油拌麵、炸醬麵與九款小菜展現極致家常味。

喜相逢創辦人孫哥新品牌「孫麵店」進駐新光三越A11，主打極致蔥油拌麵與神級辣椒醬，以320元套餐重現傳奇私廚的初心美味。

在台北美食圈流傳著一個傳奇名字，那就是被譽為「台北最難訂私廚」的「喜相逢麵館」。這間曾經在《500盤》評選中橫掃十一道料理冠軍的餐廳，是無數老饕心中難以忘懷的味蕾殿堂。如今這份傳奇美味不再遙不可及，喜相逢的靈魂人物孫必成（孫哥），帶著他在廚藝界修煉十年的深厚底蘊，創立全新品牌「孫麵店 Sun Bros Noodles」。這家備受矚目的新店已於12月17日正式進駐新光三越信義新天地 A11 館 B2，孫哥選擇放下私廚的光環與繁複，以「回歸初心」為概念，用一碗看似簡單卻極致講究的麵點，在熱鬧的百貨商圈中，為食客們獻上一場純粹動人的味覺饗宴。

▲炸醬麵的靈魂在於醬香與麵香的平衡，搭配紅蘿蔔絲、蛋絲、小黃瓜絲等配料，視覺與味覺皆是享受。

▲蔥油拌麵完美展現了減法料理的最高境界，孫哥堅持選用義大利純橄欖油，搭配新鮮蔥白經過長時間慢火煉製，萃取出香氣純淨且層次輕盈的蔥油

極簡純白空間演繹麵劇場，回歸初心的職人舞台

走進位於新光三越 A11 的「孫麵店」，首先映入眼簾的是與百貨喧囂截然不同的靜謐氛圍。孫哥特地邀請靚白團隊設計師陳顥操刀，打造了一個以純粹淨白為主色調的極簡時髦空間。這裡沒有多餘的裝飾與誇張的擺設，設計團隊大膽減去了不必要的視覺干擾，貫徹了「麵劇場」的設計概念。在這個空間裡，職人專注煮麵的身影與端上桌的精緻麵點成為了唯一的聚光燈焦點。這樣的空間設計不僅呼應了品牌大道至簡的核心精神，更讓每一位踏入店內的顧客，能夠心無旁騖地沉浸在料理的香氣與口感之中，感受那份源自掌廚人對料理最真摯的心意。

▲整體空間由靚白團隊陳顥設計師操刀，以「麵劇場」為概念，純白磁磚與溫暖燈光營造出極簡時髦的視覺感

一碗簡單卻不平凡的蔥油拌麵，義大利橄欖油與手工麵條的純粹對話

翻開「孫麵店」的菜單，會發現這裡僅主打兩款麵食套餐，這種精簡的選擇正是孫哥對品質的絕對自信。其中「蔥油拌麵套餐」完美展現了減法料理的最高境界。孫哥堅持選用義大利純橄欖油，搭配新鮮蔥白經過長時間慢火煉製，萃取出香氣純淨且層次輕盈的蔥油。當這金黃色的蔥油溫柔地包覆在每日手工現做的Q彈麵條上，入口瞬間那股淡雅卻雋永的蔥香在舌尖散開，讓人回味無窮。套餐中更搭配了帶有煙燻香氣的黃金蛋，以及酸香明亮的蝦仁酸辣湯，酸爽的湯頭不僅平衡了拌麵的油潤，更為整套料理增添了豐富的節奏感，將簡單的麵食昇華為精緻的味蕾體驗。

▲蔥油拌麵採用義大利純橄欖油與新鮮蔥白慢煉而成，香氣乾淨、尾韻柔和，搭配每日手工現作麵條，以最直白的方式呈現麵香與油香的平衡

濃厚炸醬麵重現家常記憶，五種配料與鮮甜蛤蠣湯的豐盛協奏

若說蔥油拌麵是清新的小品，那麼另一款「炸醬麵套餐」則是濃墨重彩的經典之作。這款麵點承載了孫哥對於家常風味的深刻理解與升級詮釋。濃郁的肉醬經過精心熬煮，將醬香與肉脂完美融合，搭配五種色彩繽紛的經典配料，每一口都能感受到紮實飽滿的厚實魅力。拌勻後的麵條吸附了滿滿醬汁，鹹香適中且層次分明，彷彿是記憶中那碗最溫暖的家常麵經過了職人手藝的細膩打磨。為了平衡炸醬的濃厚口感，套餐特別附上了一碗鮮甜的蛤蠣湯，海味的清爽與肉醬的濃郁相互輝映，320元的價格卻蘊含了超乎期待的細膩滋味，讓人在繁忙的信義區也能找到一份實在的飽足感。

▲炸醬麵濃烈香醬與麵條緊扣，搭配黃瓜、蛋絲、木耳等五款經典配料，使整體風味更富立體感

九款功夫小菜驚艷味蕾，從涼拌白玉苦瓜到紹興醉雞腿的細膩層次

除了兩款主食，「孫麵店」的九款風味小菜更是老饕們鎖定的目標。這些曾經在私廚時期就讓無數食客讚不絕口的拿手好菜，如今也能輕鬆品嚐。為了慶祝新店開幕，孫哥特別推出了「涼拌秋木耳」與「涼拌白玉苦瓜」兩款新品。木耳爽脆的口感佐以乾淨明亮的酸度，瞬間喚醒味蕾。而白玉苦瓜則展現了孫哥對食材風味的精準掌控，溫和的微苦與回甘的柔甜在口中交錯，優雅而迷人。當然還有經典的「紹興醉雞腿」，酒香溫雅入魂，肉質細嫩多汁。或是吸滿滷汁的「麻辣素雞」與口感爽脆的「上海醬蘿蔔」，每一碟小菜都承載著孫哥十年廚藝修煉的精華，是餐桌上不可或缺的最佳配角。

▲喜相逢大受好評的經典小菜也全面回歸，包括麻辣素雞、紹興醉雞腿、涼拌秋木耳、上海醬蘿蔔、麻醬小黃瓜等，每一道都延續孫哥對風味比例的精准掌握

神級伴手禮孫辣椒醬重磅登場，三種辣椒與高粱酒融鍊的靈魂辣韻

提到喜相逢麵館，許多美食家最念念不忘的還有一味，那就是傳說中的特製辣椒醬。隨著「孫麵店」的開幕，這款被老客人封為「台北最好吃辣椒醬」的夢幻逸品，終於化身為可以帶回家的神級伴手禮「孫辣椒醬」。這款辣椒醬的迷人風味源於三種辣椒的黃金比例：大辣椒提供了柔和的基底與椒香，朝天椒貢獻了鮮辣與明亮感，而魔鬼椒則帶來了震懾靈魂的深度辣韻。孫哥更巧妙地加入高粱酒進行融鍊，讓香氣與辣度在尾韻中優雅舒展。無論是佐餐還是入菜，僅需一滴就能畫龍點睛。對於熱愛喜相逢風味的饕客而言，這不僅是一罐調味料，更是能隨時重溫那份私廚美味的珍貴記憶。

▲喜相逢麵館孫必成全新力作「孫麵店」開幕！信義區美食新地標，320元嚐遍十年職人功夫麵點

孫麵店 Sun Bros Noodles 全新開幕

活動時間： 2024年12月17日正式開幕

活動內容：

推出兩款主打套餐：蔥油拌麵套餐、炸醬麵套餐（售價皆為 320 元）

慶祝開幕推出新品小菜：涼拌秋木耳、涼拌白玉苦瓜

獨家販售神級伴手禮：「孫辣椒醬」

孫麵店 Sun Bros Noodles

地址： 台北市信義區松壽路 11 號（新光三越信義新天地 A11 館 B2）

一碗麵道盡了十年真功夫

