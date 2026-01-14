巧克力控天堂！大阪阿倍野HARUKAS情人節巧克力展，限定塔派、現烤生巧克力吐司1月17日登場。

情人節與巧克力密不可分，大阪阿倍野HARUKAS近鐵百貨提早為大家網羅2026年最讓人期待的情人節巧克力。

大阪阿倍野HARUKAS近鐵百貨將於2026年1月17日起舉辦「情人節巧克力精選2026」，這次主打的不是傳統巧克力，而是結合各種創意元素的「巧克力糕點」！精選了多家善用可可風味、又巧妙結合其他食材的創意甜點，從塔派、甜甜圈到銅鑼燒通通有，還有現場烤製的生巧克力吐司和草莓巧克力甜點，每一款都讓人光看就讓人食指大動！

▲情人節巧克力精選2026主打不是傳統巧克力，而是結合各種創意元素的巧克力糕點。





近鐵限定商品搶先看

生巧克力塔：奶油卡士達遇上濃郁可可

來自東京的「The Campanella」在大阪只有近鐵獨賣！他們的「生巧克力塔」把人氣的卡士達奶油和鮮奶油當基底，上面鋪滿濃郁香醇的可可奶油，一口咬下，酥脆塔皮和綿密內餡的對比超級療癒，可可的苦甜和奶油的香濃完美平衡。

▲來自東京的The Campanella的「生巧克力塔」把卡士達奶油和鮮奶油當基底，上面鋪滿可可奶油，酥脆塔皮和綿密內餡的對比超級療癒。





可可銅鑼燒：奈良職人跨界聯名

近鐵限定的「CHOCOBANASHI可可銅鑼燒」是奈良的銅鑼燒專門店「KOTONOWA」跨界合作，在鬆軟的銅鑼燒皮中間夾入講究可可風味的法式蛋糕，日式和菓子遇上西式巧克力，這種創意組合在其他地方根本吃不到。

▲鬆軟的銅鑼燒皮中間夾入講究可可風味的法式蛋糕，就是日式和菓子遇上西式巧克力的美味。





整顆草莓巧克力甜甜圈

「Truffle Donut丸整草莓巧克力」只賣到1月27日，限時10天！巧克力口味的甜甜圈麵團裡包著一整顆新鮮草莓，咬下去草莓汁液和巧克力融合的瞬間，酸甜交織的滋味讓人難忘。這款是新品而且限時販售，想吃要趁早！

▲巧克力口味的甜甜圈麵團裡包著新鮮草莓，酸甜交織的滋味讓人難忘。





發酵奶油法式薄餅夾巧克力

大阪地區只有近鐵有賣的「Butter Queen法式薄餅巧克力」用發酵奶油和巧克力混合製成愛心形狀的薄脆餅皮，中間夾著厚實的方形巧克力，奶油香氣濃郁，巧克力份量扎實，讓人直呼過癮。

▲用發酵奶油和巧克力混合製成愛心形狀的薄脆餅皮，中間夾著厚實的方形巧克力，讓人直呼過癮。





香蕉巧克力餅乾三明治

「MAGIT DE CHOCOLA魔法可可香蕉」是人氣甘納許餅乾系列的新口味！精選產地可可製成的濃郁巧克力，搭配香濃的香蕉風味甘納許，兩片餅乾夾起來，苦甜巧克力遇上香蕉的熱帶甜美，味道層次豐富又不會太甜膩。

▲精選產地可可製成的濃郁巧克力，搭配香濃的香蕉風味甘納許，味道層次豐富又不會太甜膩。





現場製作的新鮮魅力

生巧克力吐司：每日限量的奢華早餐

「BUKKA BAKERY生巧克力吐司」每天限量供應！使用純可可粉和頂級可可巧克力烤成的吐司，質地柔軟到像在吃蛋糕，巧克力香氣優雅不膩，切片塗奶油當早餐超享受，或是直接撕著吃也很過癮。因為是現烤的，最好預約或早點去買，晚了可能就賣光了。

▲每天限量供應！使用純可可粉和頂級可可巧克力烤成的吐司，質地柔軟到像在吃蛋糕。





草莓巧克力醬甜點：法式浪漫上桌

關西地區只有近鐵賣的「MADAME DRULCK草莓巧克力」也是每日限量！香氣十足的巧克力醬淋在酸甜的新鮮草莓上，視覺和味覺都是享受。草莓的季節性加上限量供應，讓這款甜點格外珍貴。

▲香氣十足的巧克力醬淋在酸甜的新鮮草莓上，視覺和味覺都是享受。





草莓帕芙洛娃：澳洲經典遇上日本甜王草莓

「NAKAMURA CHOCOLATE帕芙洛娃甜王草莓」是近鐵限定！帕芙洛娃是澳洲的傳統蛋白霜甜點，外脆內軟的口感搭配酸甜草莓和巧克力，清爽又不失豐富感，特別適合不喜歡太甜膩甜點的人。

▲澳洲的傳統蛋白霜甜點，外脆內軟搭配酸甜草莓和巧克力，清爽又不失豐富感。





活動資訊

活動名稱：情人節巧克力精選2026(バレンタインショコラコレクション 2026)

活動期間：2026年1月17日～2月14日

地點： あべのハルカス近鉄本店 ウイング館9階 催会場 ほか







盤點日本2026年年初最強甜點

推薦閱讀：米其林一星監製！赤坂おぎ乃新春限定甜點，QQ麻糬銅鑼燒搭酒粕義式冰淇淋，為期一個月期間限定販售。

推薦閱讀：祇園辻利2026情人節巧克力登場，抹茶、京都日本酒與柚子共同打造和風奢華風味「CHOCOLAT IVRE」。

推薦閱讀：草莓控天堂就在橫濱！橫濱紅磚倉庫2026年橫濱草莓祭「Yokohama Strawberry Festival 2026」來了，45家店舖草莓甜點大集合。

推薦閱讀：酥脆Ｘ綿密Ｘ滑順三重奏！北海道KINOTOYA冬季限定極上生巧克力費南雪，現烤甜點的極致誘惑。