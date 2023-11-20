2023 台中花毯節 (展期11/11-12/3) 將近一個月的時間，這次花海的地址照舊，依樣是在台中新社，主題眼前這個 漂浮系城堡，是全台首座漂浮花都！周邊則圍繞的各種花卉，面積２公頃，還有農產品市集，各種小吃！
2023 台中花毯節現場花況
2023 台中國際花毯節
- 展期: 11/11~12/3 日(共23天)
- 地址：臺中市新社區協興街30號＜點開google地圖輸入花海>就能抵達
- 官方資訊: 按這裡 官方粉絲團: 按這裡
- 展場開放時間: 8:30~16:30
- 「漂浮花都」主花毯秀: 每日上午９時至下午16時。整點就進行展演。
主角:漂浮花都，開放期間每個整點都會有主題秀，PA沒有等整點!!有興趣的朋友可以等待整點觀賞!!
PA特地在11/11開展前跑來拍照，太早抵達…內場管制中！XD
其他比較大型的裝置花卉還有這個些
外圍花卉區照舊也有佈置各種花苗，原本預期滿滿的向日葵花海目前只”開2成左右”靠近馬路這邊的通通沒開，不過後方有盛開可自行繞道取景
每年都會出現在大家眼前的這棵大榕樹周邊的花卉狀況如下
白色馬車後方預期也是盛開花海…目前是翠綠草原！
台灣人辦活動就免不了吃吃喝喝，周邊都有指標安排移動式公共廁所！假日期間各種小吃炸物菇菇農產品則集中在主題區對面！白色帳篷那區
花毯節－交通管制資訊
花毯節－大眾運輸指南:
搭乘高鐵的朋友台中轉捷運松竹站 或轉台鐵車站在松竹/豐原站下車 轉乘接駁公車前往
豐原線、太原線、松竹線、東勢線及會場環線(展區巡迴路線)5條免費接駁路線，平假日皆有接駁車提供服務，前往花海會場服務時間自上午8時至下午2時30分；參觀完花海後，回程的接駁車服務時間自上午10時至下午5時，其中東勢線及會場環線為假日特別加開的接駁線!
自行開車前往哪裡停車!!
根據以往經驗主展旁的免費停車場都能找到免費車位，提醒新社道路偏小，假日難免雍塞！
展場周邊私人停車場-收費$100 (11/10當天PA跑去現場的價格)
主展覽場旁有免費停車場(花毯專用停車場)，包括豐原轉運中心停車場、社會住宅停車場(豐原轉運中心旁)、太原(祥和)停車場、中興嶺營區停車場(郵局旁)、東勢河濱公園停車場、新社高中、新社區公所及新社環保公園等停車空間，各停車場旁皆有設置接駁站提供接駁服務。
以上為本次台中2023 台中花毯節/新社花海活動資訊，新社周邊還有哪些好吃好玩的…請看
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