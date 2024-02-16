每次出遊
總會為自己整理一本筆記本
可以蓋印章 或是 貼上各種門票
回家後就保存來
特別有紀念價值
這次去大阪跟京都
我一樣也買了一本筆記本
專門記錄這是出去玩的種種一切
歡迎追蹤按讚
由於搭得是紅眼班機
一早6:30就要起飛的
所以至少4:00要到機場
換句話說呢
旋轉我3:00就要準備從家裡出發惹呢
怕睡過頭 又加上出去玩的小孩太興奮
所以乾脆起床確認行李
護照 / 日幣 / 信用卡/ 電子機票 等等等有沒有準備好
一早就請我媽載我跟我朋友一起來機場
大半夜的桃園機場其實挺空曠的
平常在這停車卸行李、等人 都會被趕呢
這是旋轉我的行李
去的時後秤是9.7KG
感覺明明就沒有帶很多阿 卻這麼重
這次出遊是我們幾個第一次一起出國去玩
早在半年前我們就討論很久了
而且大家都很期待
雖說是大半夜的紅眼班機
可人其實也挺多的
而且也大部分得人都在機場過夜呢
這是我們準備前往check in 時拍的
拿到機票囉
而且旋轉我後來回家後才知道
原來可以上網登記畫座位呢
再次小小提醒一下各位
如果想要PO機票打卡
記得馬掉條馬唷 那可是有個資
一路出關都無法拍照
不過要記住
如果你隨身攜帶水的話
要先把水倒掉唷
出關後有飲水機可以裝水
雖然我貌似沒有找到XDDD
出關後可以看到很多hello kitty的周邊布置
好像是有跟三麗鷗合作的樣子吧
不過這是2019年得時候的樣子
現在不知道怎麼樣了
我們一路逛 一路拍照
才終於走道我們的登機門B8登機門
到的時候發現
發現已經有超多人在等了
有一大面的玻璃可以看見停機坪
我們要搭得飛機和行李都到了開始在送上飛機了
準備登機了
第一次搭長榮的飛機
這台BR 0178班機其實設備還是挺不錯的
經濟艙採用的是3 3 3的座位
每個座位的有一個個人螢幕
裡頭有許多電影
還有一個USB充電插孔
每個座位都有一個小抱枕 跟 一副拋棄式耳機
雖說是拋棄式的耳機
但如果你想要帶下飛做紀念也是可以的
抱枕抱起來挺舒服的XDDD
抱著睡覺挺好的
耳機因為平常旋轉不是帶這種的
所以戴不太習慣
最後就乾脆不看影片惹
到了送飛機餐的時間拉
飲料有咖啡 柳橙 蔓越莓 汽水 等等等
麵包一人一顆
口感上我覺得有點乾
這趟飛大阪吃得是糖醋魚
糖醋吃起來還是不錯的 不過花椰菜太軟爛了
沙拉裡頭有 雞絲 紅蘿蔔 芹菜 玉米 等等
但是調味吃起來太鹹惹
吃沒幾口就不吃了
水果有 蘋果 跟 柳橙
在飛機上 空姐會詢問是否需要入境卡
在此一定要拿唷
因為下飛機後一路的入關動作如果因為沒填入境卡
就會被卡住
然後在機場填寫
此外 酒店 旅館 的地址要寫仔細唷
不然會一樣會被退回
我們就因為這樣
卡在入關處 卡了10分鐘之久
就為了填寫這個
護照上可以看見上陸許可
一般情況下可以停留90天
接著就是去領行李拉
拿到行李後 機場人員很貼心會幫你核對資料
確保你的行李是你自己的
這點日本是真的做的很貼心
順利入關後
才發現關西機場超級無敵大的
分了很多樓層
第一件事就是要先去買
JR的地鐵票 和 ICOCA
1F 跟 2F 可以看見 JR綠色服務窗口
所有的JR票卷都可以在這邊買到
2F這邊有中文服務 所以可以來這買
人挺多的 不過速度很快 不會耽誤太久
我們買得是
關西機場>>>京都 + ICOCA
單程套票
一共是3600日幣
所有東西準備就續後
我們就出發前往京都拉
第一天的目的地就是在京都呢
大約一個小時的車程
就順利到達京都了
當看到到處招牌都是日文時
才真真切切的感覺到
自己到了日本呢
伏見稻荷大舍
從京都車站轉車往稻荷車站
一下車就能看見伏見的鳥居
不過因為到得時候已經下午1點多了
所以我們就先找飯吃
車站往左走的第一條巷子
可以看見挺多攤販
而我們就挑在這家名為 " 花家 "的店家
地址 : 612-0806 京都府京都市伏見区深草開土町1-7
(圖片截自GOOGLE MAP)
一開始會選這間是因為它店外頭
擺了挺多的模型
看起來就挺好吃的
入座後就先給我們菜單慢慢看
麵類可以選擇 烏龍麵 or 蕎麥麵
雖然我們英文很爛
日文更爛XDDD
不過我們看得懂圖片拉 哈哈
點完餐後
老闆會送上冰的麥茶
在吃飯的時候 茶喝完了 老闆還會繼續來倒
這是我點的麵 820日幣
有 魚板 豆皮 雞肉 香菇 蘑菇 魚漿 玉子燒 等等...
湯頭挺鹹的 不過麵很Q彈 而且料很多
吃飽後我們就去逛稻荷大舍啦
這是稻荷最有名的千鳥居
這裡要注意唷千鳥居是右進左出
整整一大圈走完
至少要2-3小時
不過大部分遊客幾乎都是走完前面的左進右出後
就下山惹
我們也是因為時間的關係沒有走完
走了一小段後
我們就跑去吃午餐的那條街
吃各種小吃
點一份 然後分著吃
章魚燒
有點忘了一份多少錢
因為聽說日本的章魚燒 中間的麵糊是半熟的
這才是正統的 所以就點來吃看看
吃起來其實還挺不錯的
不過有點不太習慣那種糊糊的感覺
紅豆餅
上面有印可愛的小狐狸
外面是那種軟軟的像雞蛋糕一樣
內餡的紅豆不會太甜
而且餡料很多
民宿-京都庵
晚上我們住的地方是
京都庵
地址：600-8831 京都府京都市下京区花畑町88
網路平價還不錯
實際住過確實挺不錯的
價格也很實在
之所以特別把門口圈起來
是因為它們口挺難找的
我們在附近晃惹整整一小時
後來還是遇到當地住戶 一個青年
看我們一群人拿著行李在那
主動向我們詢問是否要幫忙
不得不說 幸好英文還能通xd
所以如果要在這入住的旅客
注意一下唷
入口在 ROOT2 COFFEE 旁邊的小門唷
房間不大
基本上攤開行李後 走路就很不方便
雖然房間不大
但廁所還是有浴缸的
日本人對於泡澡這件事是很熱衷的
晚餐就在對面的小七解決惹
一進到小七
就什麼都想買惹
每樣東西看起來都很好吃
第一天晚上
就在各種聊天 吃甜點和討論隔天行程中渡過了
觀看、點讚、分享
如果喜歡我的分享、且想收到旋轉的獨家分享
歡迎透過信箱電子報訂閱<點我>，Facebook按讚，IG追蹤，
都可以在第一時間收到關於旋轉的分享唷。
合作、業配相關歡迎直接來信：veter8183@yahoo.com.tw
加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf