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【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

2024-02-16 16:08:14 旋轉 人氣：103
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窩客好文

旋轉

發表篇數：71篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

每次出遊
總會為自己整理一本筆記本
可以蓋印章 或是 貼上各種門票
回家後就保存來
​特別有紀念價值

這次去大阪跟京都
我一樣也買了一本筆記本
專門記錄這是出去玩的種種一切

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【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1


【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

由於搭得是紅眼班機
一早6:30就要起飛的
所以至少4:00要到機場
換句話說呢
旋轉我3:00就要準備從家裡出發惹呢
怕睡過頭 又加上出去玩的小孩太興奮
所以乾脆起床確認行李
護照 / 日幣 / 信用卡/ 電子機票 等等等有沒有準備好

【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

一早就請我媽載我跟我朋友一起來機場
大半夜的桃園機場其實挺空曠的
平常在這停車卸行李、等人 都會被趕呢

【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

這是旋轉我的行李
去的時後秤是9.7KG
感覺明明就沒有帶很多阿 卻這麼重​

【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

這次出遊是我們幾個第一次一起出國去玩
早在半年前我們就討論很久了
而且大家都很期待

【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

雖說是大半夜的紅眼班機
可人其實也挺多的
而且也大部分得人都在機場過夜呢
這是我們準備前往check in 時拍的

【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

拿到機票囉
而且旋轉我後來回家後才知道
原來可以上網登記畫座位呢
再次小小提醒一下各位
如果想要PO機票打卡
記得馬掉條馬唷 那可是有個資

一路出關都無法拍照
不過要記住
如果你隨身攜帶水的話
要先把水倒掉唷
出關後有飲水機可以裝水
雖然我貌似沒有找到XDDD

 

【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1


【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1


【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

 

【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1


【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1


【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

出關後可以看到很多hello kitty的周邊布置
好像是有跟三麗鷗合作的樣子吧
不過這是2019年得時候的樣子
現在不知道怎麼樣了

【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

我們一路逛 一路拍照
才終於走道我們的登機門B8登機門
到的時候發現
發現已經有超多人在等了


【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1


【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

有一大面的玻璃可以看見停機坪
我們要搭得飛機和行李都到了開始在送上飛機了

【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1


【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

準備登機了
第一次搭長榮的飛機
這台BR 0178班機其實設備還是挺不錯的
經濟艙採用的是3 3 3的座位
每個座位的有一個個人螢幕
裡頭有許多電影
還有一個USB充電插孔

【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1


【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

每個座位都有一個小抱枕 跟 一副拋棄式耳機
雖說是拋棄式的耳機
但如果你想要帶下飛做紀念也是可以的
抱枕抱起來挺舒服的XDDD
抱著睡覺挺好的
耳機因為平常旋轉不是帶這種的
所以戴不太習慣
​最後就乾脆不看影片惹

【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1


【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

到了送飛機餐的時間拉
​飲料有咖啡 柳橙 蔓越莓 汽水 等等等
麵包一人一顆
口感上我覺得有點乾
​這趟飛大阪吃得是糖醋魚
糖醋吃起來還是不錯的 不過花椰菜太軟爛了
沙拉裡頭有 雞絲 紅蘿蔔 芹菜 玉米 等等 
但是調味吃起來太鹹惹
 吃沒幾口就不吃了
水果有 蘋果 跟 柳橙

【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

 

在飛機上 空姐會詢問是否需要入境卡
在此一定要拿唷
因為下飛機後一路的入關動作如果因為沒填入境卡
就會被卡住 
然後在機場填寫
此外 酒店 旅館 的地址要寫仔細唷
​不然會一樣會被退回
我們就因為這樣
卡在入關處 卡了10分鐘之久
就為了填寫這個

 


【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1


【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

護照上可以看見上陸許可
一般情況下可以停留90天

接著就是去領行李拉
拿到行李後 機場人員很貼心會幫你核對資料
確保你的行李是你自己的
這點日本是真的做的很貼心


【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1


【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

 

順利入關後
才發現關西機場超級無敵大的
分了很多樓層
第一件事就是要先去買
JR的地鐵票 和 ICOCA

 

1F 跟 2F 可以看見 JR綠色服務窗口
所有的JR票卷都可以在這邊買到
2F這邊有中文服務 所以可以來這買
人挺多的 不過速度很快 不會耽誤太久

我們買得是
關西機場>>>京都 + ICOCA
單程套票
​一共是3600日幣

【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1


【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1


【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

所有東西準備就續後
我們就出發前往京都拉
第一天的目的地就是在京都呢
大約一個小時的車程
就順利到達京都了
當看到到處招牌都是日文時
才真真切切的感覺到
自己到了日本呢

伏見稻荷大舍

【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

從京都車站轉車往稻荷車站
一下車就能看見伏見的鳥居
不過因為到得時候已經下午1點多了
所以我們就先找飯吃

【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

車站往左走的第一條巷子
可以看見挺多攤販
而我們就挑在這家名為 "  花家 "的店家
地址 : 612-0806 京都府京都市伏見区深草開土町1-7
(圖片截自GOOGLE MAP)


【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1


【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

一開始會選這間是因為它店外頭
擺了挺多的模型
看起來就挺好吃的
入座後就先給我們菜單慢慢看
麵類可以選擇 烏龍麵 or 蕎麥麵
​雖然我們英文很爛
日文更爛XDDD
不過我們看得懂圖片拉 哈哈


【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1


【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

點完餐後
老闆會送上冰的麥茶
在吃飯的時候 茶喝完了 老闆還會繼續來倒
​這是我點的麵 820日幣
有 魚板 豆皮 雞肉 香菇 蘑菇 魚漿 玉子燒 等等...
湯頭挺鹹的 不過麵很Q彈 而且料很多

【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

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【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

吃飽後我們就去逛稻荷大舍啦
這是稻荷最有名的千鳥居
這裡要注意唷千鳥居是右進左出
整整一大圈走完
至少要2-3小時
不過大部分遊客幾乎都是走完前面的左進右出後
就下山惹
我們也是因為時間的關係沒有走完

走了一小段後
我們就跑去吃午餐的那條街
吃各種小吃

【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1


點一份 然後分著吃
章魚燒
有點忘了一份多少錢
因為聽說日本的章魚燒 中間的麵糊是半熟的
這才是正統的 所以就點來吃看看
​吃起來其實還挺不錯的
不過有點不太習慣那種糊糊的感覺
【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

紅豆餅
上面有印可愛的小狐狸
外面是那種軟軟的像雞蛋糕一樣
內餡的紅豆不會太甜
而且餡料很多

民宿-京都庵

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晚上我們住的地方是
京都庵
地址：600-8831 京都府京都市下京区花畑町88
網路平價還不錯
實際住過確實挺不錯的
價格也很實在
 
之所以特別把門口圈起來
是因為它們口挺難找的
我們在附近晃惹整整一小時
後來還是遇到當地住戶 一個青年
看我們一群人拿著行李在那
主動向我們詢問是否要幫忙
不得不說 幸好英文還能通xd


所以如果要在這入住的旅客
注意一下唷
入口在 ROOT2 COFFEE 旁邊的小門唷

【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1


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房間不大
基本上攤開行李後 走路就很不方便
雖然房間不大
但廁所還是有浴缸的
日本人對於泡澡這件事是很熱衷的

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【遊記】日本-大阪+京都║五天四夜➽DAY1

晚餐就在對面的小七解決惹
一進到小七
就什麼都想買惹
每樣東西看起來都很好吃

第一天晚上
就在各種聊天 吃甜點和討論隔天行程中渡過了

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