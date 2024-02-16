每次出遊

總會為自己整理一本筆記本

可以蓋印章 或是 貼上各種門票

回家後就保存來

​特別有紀念價值



這次去大阪跟京都

我一樣也買了一本筆記本

專門記錄這是出去玩的種種一切

歡迎追蹤按讚









由於搭得是紅眼班機

一早6:30就要起飛的

所以至少4:00要到機場

換句話說呢

旋轉我3:00就要準備從家裡出發惹呢

怕睡過頭 又加上出去玩的小孩太興奮

所以乾脆起床確認行李

護照 / 日幣 / 信用卡/ 電子機票 等等等有沒有準備好

一早就請我媽載我跟我朋友一起來機場

大半夜的桃園機場其實挺空曠的

平常在這停車卸行李、等人 都會被趕呢

這是旋轉我的行李

去的時後秤是9.7KG

感覺明明就沒有帶很多阿 卻這麼重​

這次出遊是我們幾個第一次一起出國去玩

早在半年前我們就討論很久了

而且大家都很期待

雖說是大半夜的紅眼班機

可人其實也挺多的

而且也大部分得人都在機場過夜呢

這是我們準備前往check in 時拍的

拿到機票囉

而且旋轉我後來回家後才知道

原來可以上網登記畫座位呢

再次小小提醒一下各位

如果想要PO機票打卡

記得馬掉條馬唷 那可是有個資



一路出關都無法拍照

不過要記住

如果你隨身攜帶水的話

要先把水倒掉唷

出關後有飲水機可以裝水

雖然我貌似沒有找到XDDD























出關後可以看到很多hello kitty的周邊布置

好像是有跟三麗鷗合作的樣子吧

不過這是2019年得時候的樣子

現在不知道怎麼樣了

我們一路逛 一路拍照

才終於走道我們的登機門B8登機門

到的時候發現

發現已經有超多人在等了











有一大面的玻璃可以看見停機坪

我們要搭得飛機和行李都到了開始在送上飛機了









準備登機了

第一次搭長榮的飛機

這台BR 0178班機其實設備還是挺不錯的

經濟艙採用的是3 3 3的座位

每個座位的有一個個人螢幕

裡頭有許多電影

還有一個USB充電插孔









每個座位都有一個小抱枕 跟 一副拋棄式耳機

雖說是拋棄式的耳機

但如果你想要帶下飛做紀念也是可以的

抱枕抱起來挺舒服的XDDD

抱著睡覺挺好的

耳機因為平常旋轉不是帶這種的

所以戴不太習慣

​最後就乾脆不看影片惹









到了送飛機餐的時間拉

​飲料有咖啡 柳橙 蔓越莓 汽水 等等等

麵包一人一顆

口感上我覺得有點乾

​這趟飛大阪吃得是糖醋魚

糖醋吃起來還是不錯的 不過花椰菜太軟爛了

沙拉裡頭有 雞絲 紅蘿蔔 芹菜 玉米 等等

但是調味吃起來太鹹惹

吃沒幾口就不吃了

水果有 蘋果 跟 柳橙

在飛機上 空姐會詢問是否需要入境卡

在此一定要拿唷

因為下飛機後一路的入關動作如果因為沒填入境卡

就會被卡住

然後在機場填寫

此外 酒店 旅館 的地址要寫仔細唷

​不然會一樣會被退回

我們就因為這樣

卡在入關處 卡了10分鐘之久

就為了填寫這個











護照上可以看見上陸許可

一般情況下可以停留90天



接著就是去領行李拉

拿到行李後 機場人員很貼心會幫你核對資料

確保你的行李是你自己的

這點日本是真的做的很貼心











順利入關後

才發現關西機場超級無敵大的

分了很多樓層

第一件事就是要先去買

JR的地鐵票 和 ICOCA

1F 跟 2F 可以看見 JR綠色服務窗口

所有的JR票卷都可以在這邊買到

2F這邊有中文服務 所以可以來這買

人挺多的 不過速度很快 不會耽誤太久



我們買得是

關西機場>>>京都 + ICOCA

單程套票

​一共是3600日幣













所有東西準備就續後

我們就出發前往京都拉

第一天的目的地就是在京都呢

大約一個小時的車程

就順利到達京都了

當看到到處招牌都是日文時

才真真切切的感覺到

自己到了日本呢

伏見稻荷大舍

從京都車站轉車往稻荷車站

一下車就能看見伏見的鳥居

不過因為到得時候已經下午1點多了

所以我們就先找飯吃

車站往左走的第一條巷子

可以看見挺多攤販

而我們就挑在這家名為 " 花家 "的店家

地址 : 612-0806 京都府京都市伏見区深草開土町1-7

(圖片截自GOOGLE MAP)











一開始會選這間是因為它店外頭

擺了挺多的模型

看起來就挺好吃的

入座後就先給我們菜單慢慢看

麵類可以選擇 烏龍麵 or 蕎麥麵

​雖然我們英文很爛

日文更爛XDDD

不過我們看得懂圖片拉 哈哈











點完餐後

老闆會送上冰的麥茶

在吃飯的時候 茶喝完了 老闆還會繼續來倒

​這是我點的麵 820日幣

有 魚板 豆皮 雞肉 香菇 蘑菇 魚漿 玉子燒 等等...

湯頭挺鹹的 不過麵很Q彈 而且料很多

吃飽後我們就去逛稻荷大舍啦

這是稻荷最有名的千鳥居

這裡要注意唷千鳥居是右進左出

整整一大圈走完

至少要2-3小時

不過大部分遊客幾乎都是走完前面的左進右出後

就下山惹

我們也是因為時間的關係沒有走完 走了一小段後

我們就跑去吃午餐的那條街

吃各種小吃





點一份 然後分著吃

章魚燒

有點忘了一份多少錢

因為聽說日本的章魚燒 中間的麵糊是半熟的

這才是正統的 所以就點來吃看看

​吃起來其實還挺不錯的

不過有點不太習慣那種糊糊的感覺





紅豆餅

上面有印可愛的小狐狸

外面是那種軟軟的像雞蛋糕一樣

內餡的紅豆不會太甜

而且餡料很多

民宿-京都庵

晚上我們住的地方是

京都庵

地址：600-8831 京都府京都市下京区花畑町88

網路平價還不錯

實際住過確實挺不錯的

價格也很實在



之所以特別把門口圈起來

是因為它們口挺難找的

我們在附近晃惹整整一小時

後來還是遇到當地住戶 一個青年

看我們一群人拿著行李在那

主動向我們詢問是否要幫忙

不得不說 幸好英文還能通xd



所以如果要在這入住的旅客

注意一下唷

入口在 ROOT2 COFFEE 旁邊的小門唷









房間不大

基本上攤開行李後 走路就很不方便

雖然房間不大

但廁所還是有浴缸的

日本人對於泡澡這件事是很熱衷的









晚餐就在對面的小七解決惹

一進到小七

就什麼都想買惹

每樣東西看起來都很好吃

第一天晚上

就在各種聊天 吃甜點和討論隔天行程中渡過了

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