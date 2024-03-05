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2024台北杜鵑花季盛大開幕！大安森林公園迎接花海盛宴

2024-03-05 22:48:47 饅頭弟 人氣：100
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窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2114篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 大安區

2024台北杜鵑花季」從31日開始，在大安森林公園精彩登場

公園內超過21萬株盛開的杜鵑，還有超過2萬盆的繡球花、醉蝶花

薰衣草等季節花卉，讓您盡情沉浸在花海中，享受春天的美好氛圍

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杜鵑花季的精彩焦點不勝枚舉，尤其有三大展區絕對不容錯過

首先是杜鵑賞花徑，位於大安森林公園的231011號出入口以及兒童小舞台附近

沿著捷運2號出口一路走來，還有大樹講堂等重點區域，處處都是精心佈置的花卉節點

今年特別值得一提的是，除了超過2萬盆季節花卉的盛放，特別為夜晚賞花增添了一抹浪漫的燈光設計

透過草坪燈、銅線串燈、投光燈等多樣的燈飾，大安森林公園在日夜間展現出不同的美妙風采

2024台北杜鵑花季

活動地址：台北市大安區新生南路二段1(大安森林公園1號出口)

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杜鵑花節中的一大亮點絕對是位於公園3號出口附近草皮區的「鵑流不息」展區

今年的杜鵑花季特別邀請到了「小亨利木工」教室的王宏亨老師

以日系洋派建築結構「真束洋小屋」為設計藍圖，打造了一座木屋

這個木屋展示了源自日本和西洋、以及在地成長茁壯的臺灣杜鵑

透過理性層層堆疊的木構，展現了杜鵑花朵柔美的美感，讓人無法忽視其獨特的魅力

無論您對於建築結構或是花卉都有興趣，這個展區都值得您一探究竟

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即日起至3月底，只要在「大安森林公園」或「臺北市立動物園」的指定地點

與「動物園110周年動物列車」立板合影（共2張照片），就可以前往動物園遊客服務中心兌換精美的「花影好禮」

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10號出口有著燕子使者迎賓

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3號出口則是主要意象節點

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鋼彈機器人是許多人的美好回憶，它們在許多人的童年中扮演著重要的角色

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哇！真是浪漫又溫馨的場景，在地上擺上愛心花圈，讓人感到無比溫暖和愉悅

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環形的「杜鵑花心心」每年都是必訪的展區

可以沿著落羽松步道走上制高點，從那裡捕捉到桃紅和白色杜鵑花交錯的美景

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附近的繡球花也是人氣之選除了大家熟悉的「藍繡球」、「紅繡球」和「妖精之瞳」外

還新增了「白砂糖」、「布魯梅斯」、「丑角」、「舞會」和「爆米花」等不同品種，為您帶來更多元的花海饗宴

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