

早安呀~~~今天是行程的第二天，早餐的餐廳在樓上，空間適中，有一區現點現做的蛋料理區、一區飲料吧，再來就是沙拉、熟食、麵包、水果三大區塊



拿了顆太陽蛋、打了點炒飯，再拿上一些炒食蔬，原本想坐戶外區，但前一晚似乎有下雨，外頭還濕濕的，就在裏頭隨便找位子了



吃完早餐離第一個出發行程還有點時間，就到頂樓酒吧看看吧~~

中間有個很大的藤編座位區(大概可以坐上10位不成問題)

既然沒人，就順便拍個假掰照



從頂樓可看到尼曼一號裡的鐘塔



早餐耍廢時間結束啦，準備前往第一個行程-真心市集(Jing Jai Market)

記得上次來的時候已接近它們要打烊了，所以匆匆瀏覽了一下就離開了

這次是第一站，時間稍微充裕些



上午的人潮果真不容小覷~~~這次選了上次沒逛到區域重點掃貨



午餐在這裡找東西吃，去了上次沒逛到的小吃市集



被這些五顏六色的小點給吸引住，最後夾了烤香菇、炸蘑菇??跟一個類似甜點的東西

因為太熱了，所以也沒啥胃口，主要就是吃點東西墊個胃



逛著逛著又被吸引了~~~蝶豆花蜂巢霜淇淋~~好好吃啊，蜂巢還是塊狀的呢(好酷，第一次看到)



市集逛完後，我們接著準備泰服體驗啦!!!!



換好泰服後就是前往塔佩門去拍美照啦

塔佩門是清邁古城區，目前保存較好的古蹟及熱門拍照景點，也是許多泰服體驗的取景之一



這邊最熱門的就是與一群鴿子拍照(與鴿同行的概念)，反正就是會有"專門"的驅鴿人，用類似的瓦片的東西往鴿群方向的地上砸，鴿子受到驚嚇?後就會成群飛起

再由"專門"的攝影師在旁邊幫遊客拍照/錄影(順便收費，一人100泰銖)，大概就是這麼回事

當然，如果你不想花錢買專業照片，也可以在旁邊等鴿群飛過來，算好時間跟抓好角度拍拍拍~~也是可行的(但前提就是可能要有給力的小夥伴???)



原本塔佩門拍完要到另一個皇宮拍照，但我們剛好選了個日正當頭的時間，大夥兒基本上都無法在室外待太久

於是就請司機載我們到附近的帕欣寺稍作停留拍照了

帕辛寺是清邁當地香火鼎盛的寺廟，距今已超過600多年的歷史，其經典的紅瓦金邊建築及蘭納風格，是蘭納王朝的代表性的寺廟

外面賣椰子水攤販的大姊穿著一身傳統服飾~~真是漂亮，不忘跟她拍照紀念一下





結束了這火燙的行程後，先回飯店稍作休息

在出發去吃晚餐前，我和友人抓緊空檔衝去尼曼一號晃晃

今天一樣有市集，中午沒吃什麼東西，下午的泰服體驗消耗太多體力，先買點小東西墊個胃

柳橙汁搭脆皮燒肉~~~這燒肉怎麼會這麼好吃!!!!!配上一旁的泰式酸辣醬，喔~~~一整個大開胃!!!!







從側邊發現對面也有一個小商圈，穿過一個小徑發現室外桃源，一大片粉紅裝飾的建築及擺設



依稀記得下午在飯店的頂樓酒吧有買一送一的時段，來去喝一杯放鬆一下~~

點了兩杯調酒(很色素的酒精果汁~~~哈)



終於到了晚餐時間啦~~~一樣是來到上次來尼曼區的TongTemToh吃平價的泰北菜

還記得上次在餐廳拿了號碼牌，還在外頭等上將近半小時才入座，這次竟然不用排隊!!!!!!



這次一樣點了泰北拼盤、紅咖哩牛肉



甜菜炒雞蛋、炸豬肉



不過顛覆我上一次的記憶味蕾，這次的辣度明顯提升很多呀!!!!!那個紅咖哩牛肉以及"沒拍到"的冬陰功蘑菇湯，一度辣到讓我中場斷片了一下(真的不誇張，就是瞬間腦袋一片空白)

快吃完的時候，外頭開始下起了小雨，趁著雨勢還沒變大時趕緊離開餐廳

然後~~~~回到尼曼一號，去我最愛的The Happy Frog!!!!!

一年多前來，就被這裡的酒藏跟食物給深深吸引，保握今晚在市區的最後一天



點了一杯夏多內，搭配焗烤生蠔，天啊~~真是絕配

意外的小插曲是，原本只點一份的我，不知為何最後送上2份，但對於已經吃過晚餐的我和友人來說

實在是太多了，店員也驚覺點錯餐而跟我們道歉(不過要是沒吃晚餐，這2份共12顆我也是吃得下的啦~~~哈)



好啦~~~第二天的行程也是走好走滿，明天就是要往清萊的方向前進了

這意味著要坐上3小時以上的車啦~~~晚安!!!!!!



明天繼續跑行程啦~~~~



美食:真心市集、TongTemToh(平價泰北料理)、The Happy Frog(尼曼一號內餐酒館)



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