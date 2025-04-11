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日本[分享]窮遊京都攻略

2025-04-11 09:45:12 文字：姬蝶
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姬蝶

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日本[分享]窮遊京都攻略

窮遊京都不代表要犧牲旅遊，只要規劃得當，仍然可以玩得很開心！以下是一些省錢又好玩的京都旅遊攻略：

日本[分享]窮遊京都攻略

1. 交通省錢攻略

(1) 抵達京都

  • 從關西機場到京都
    • 最省錢：搭**關空快速（JR關空快速線）**至大阪，再轉JR到京都，約1,190日圓。
    • 性價比高：搭乘關西機場巴士直達京都，約2,600日圓。

(2) 京都市內交通

  • 徒步 & 租腳踏車：京都許多景點距離不遠，步行或租腳踏車（500-1,000日圓/天）是最划算的方式。
  • 巴士一日券（700日圓）：如果一天要搭3趟以上公車，非常划算！
  • 地鐵+巴士一日券（1,100日圓）：適合遠一點的景點（如伏見稻荷+金閣寺）。

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2. 住宿省錢攻略

  • 青年旅館（Hostel）：背包客最愛，如Piece Hostel、K’s House Kyoto，床位約2,500-4,500日圓/晚。
  • 膠囊旅館：First Cabin Kyoto、Nine Hours Kyoto，約3,000-5,000日圓/晚。
  • 便宜民宿 & Airbnb：可找便宜的町家風民宿，價格大約3,000-6,000日圓/晚。

3. 免費 & 超值景點推薦

(1) 免費景點

  • 伏見稻荷大社（千本鳥居）
  • 清水寺（外圍免費，進入本堂600日圓）
  • 金閣寺（只能外面遠眺，入內門票500日圓）
  • 哲學之道（賞櫻或賞楓必去）
  • 鴨川河畔（悠閒散步，免費體驗當地風情）

(2) 便宜景點

  • 銀閣寺（500日圓）
  • 龍安寺（500日圓，欣賞枯山水庭園）
  • 二条城（1,300日圓，但歷史迷值得一去）

4. 省錢美食攻略

(1) 平價美食推薦

  • 拉麵：一蘭（京都站店）、天下一品（濃厚雞白湯），約800-1,000日圓。
  • 烏龍麵/蕎麥麵：丸龜製麵（500-800日圓）。
  • 壽司：壽司郎、くら寿司（100日圓/盤）。
  • 便利商店/超市熟食：7-11、全家、LAWSON晚間折扣便當（400-700日圓）。

(2) 免費試吃

  • 錦市場：許多商家提供試吃，像是豆乳甜點、漬物等。
  • 宇治茶店：免費試喝高級抹茶。

5. 購物 & 紀念品省錢攻略

  • 百元商店（大創DAISO、Can★Do）：買小禮物、紀念品最便宜。
  • 二手和服租借：有些二手店提供超低價租借，約1,500-2,500日圓/天。
  • 藥妝折扣：唐吉訶德（Donki）、松本清，記得比價後再買。

6. 其他省錢小撇步

  • 避開旺季：櫻花季、紅葉季、黃金週等時期住宿會貴一倍。
  • 帶水壺：京都有許多免費飲水機，省下買瓶裝水的錢。
  • 使用優惠券：如京都巴士一日券常附有折扣優惠（如寺廟門票、餐飲）。

這樣安排下來，一天基本開銷約在4,000-7,000日圓，還能享受滿滿的京都文化！

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