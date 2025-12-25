KKLife宅配美食開箱，戰斧豬排與羔羊肩排，在家輕鬆享用聖誕大餐。

年末派對聚餐首選「KKLife」厚實肉排系列，主打簡單加熱即可上桌的餐廳級美味。開箱「鳳梨洋蔥醬烤戰斧豬排」與「義式莓果醬烤羔羊肩排」，不用備料也能輕鬆端出儀式感十足的聖誕大餐。

隨著聖誕節與跨年將至，聚餐派對行程滿檔，想在家慶祝卻又不想花時間備料醃肉？「KKLife」推出的厚實肉排系列絕對是忙碌現代人的救星。品牌主打方便、美味與安心，採用高品質食材與餐廳級工法。這次實測兩款人氣新品，只需透過烤箱或氣炸鍋簡單覆熱，就能完美還原高級排餐的口感。無論是肉質鮮嫩的戰斧豬排，還是無腥味的羔羊肩排，搭配特製醬汁，瞬間讓餐桌升級為高級西餐廳，是肉肉控不可錯過的囤貨清單。

懶人料理零失敗，氣炸烤箱輕鬆搞定

KKLife 一向是懶人料理的神隊友，這次推出的肉排系列同樣主打高便利性。產品僅需退冰後送入烤箱或氣炸鍋加熱，完全免去醃製、顧火候的繁瑣步驟。隨附的特製醬包也只需用電鍋蒸熱即可使用，對料理新手或忙碌的上班族來說非常友善。外盒標示的 2-3 人份量誠意十足，簡單擺盤後就是一道像樣的宴客大菜，讓你在家也能輕鬆擁有儀式感。

鳳梨洋蔥戰斧豬，南洋酸甜好開胃

這款「鳳梨洋蔥醬烤戰斧豬排」視覺效果極佳，選用豬隻前端肩胛部位，也就是俗稱的小戰斧。肉質清甜帶有彈性，油花分布均勻，切開後能看到柔嫩的紋理，單吃就很有存在感。靈魂所在的秘製醬汁加入了大量鳳梨丁與洋蔥丁，融合獨特的南洋香料，口感酸甜爽口且料感十足，搭配厚實的豬排一起食用，既解膩又開胃。

義式莓果羔羊排，紅寶石醬添高級感

許多人對羊肉避之唯恐不及，但這款「義式莓果醬烤羔羊肩排」絕對能讓你改觀。嚴選小羔羊肩排，肉質結實卻意外地軟嫩多汁，吃起來溫潤且完全沒有惱人的腥羶味，即便是平常不敢吃羊肉的人也能大口享受。佐醬是充滿驚喜的義式莓果醬，酸甜莓果香氣中帶有細緻果肉，搭配清爽的義式青醬基底，紅綠相間的色澤宛如紅寶石般，讓整體風味與視覺層次更顯高級。

年末派對神隊友，十分鐘端出宴客菜

整體而言，KKLife 的厚實肉排系列完美解決了想吃大餐又不想動手的困擾。不需要高超的廚藝，只要簡單加熱、搭配一些烤蔬菜擺盤，就能在十分鐘內端出餐廳等級的主餐。無論是聖誕大餐、跨年倒數還是週末犒賞自己，這組肉排都是冰箱必備的囤貨好物，讓你在家吃飯也能享受滿滿的高級感與幸福味。





KKLife冷凍食品專家—玉成門市

地址：臺北市南港區玉成街66-8號

電話：02-26511055

延伸閱讀

台北江麻辣臭豆腐，冬季新品宮廷御膳，酸菜魚蒜香雞白鍋暖胃推薦。

北港朝天宮周邊美食早茶食光！市場內的道地港式飲茶，銅板價品嚐鮮蝦腸粉。

冬天必吃濃湯麵！灣guán第五季黑白新菜單登場，藥燉紅麵線與酸菜白肉濃湯麵暖胃又吸睛。

雞湯香氣超濃郁！台中「有糊同享」暖心雞湯麵線，海陸滿料吃過一次就回不去。

台中米其林必比登推薦！尚牛二館現宰溫體牛肉火鍋，超嫩肉盤天天直送。