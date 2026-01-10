麗華西點過年禮盒推薦，糖果派對四宮格，傳統創新安心甜點。

麗華西點推出年節首選「糖果派對四宮格禮盒」，堅持無添加安心配方，口感軟 Q 不黏牙，是過年招待親友的最佳選擇。

每到農曆新年，家家戶戶的茶几上絕對少不了色彩繽紛的糖果盤。想要吃得應景又兼顧健康，來自老字號品牌的「麗華西點」絕對是您的不二之選。今年特別推出的「糖果派對四宮格禮盒」，完美解決了長輩怕甜膩、小孩怕蛀牙的困擾。這款禮盒集結了傳統風味與創新口感，堅持使用無添加的安心配方，打造出甜而不膩、軟 Q 且不黏牙的絕佳口感。無論是擺在客廳招待來訪親友，或是作為年節走春的伴手禮，這盒充滿溫度與質感的甜點，都能讓過年的每一口充滿幸福滋味。

老字號安心配方，獨立包裝好衛生

麗華西點多年來深耕傳統糕點市場，最讓人放心的就是品牌對原料的嚴格堅持。師傅將傳統手藝融入現代人的健康飲食習慣，主打「安心、用心、好入口」的核心理念。這款「糖果派對四宮格禮盒」一次收錄了四款人氣軟糖，不僅口味甜度平衡，更貼心採用單顆獨立包裝設計。這樣的設計不僅方便保存，不用擔心開封後吃不完受潮，在年節多人聚會時分食也更加衛生安心，從細節就能感受到品牌對消費者的體貼。

黃金比例南棗糕，軟Ｑ養生不黏牙

過年糖果盤裡絕對不能缺席的經典角色，非「南棗核桃糕」莫屬。麗華西點嚴選優質南棗與黑棗，經過長時間細火慢熬，調配出酸甜適中的黃金比例。入口後能感受到濃郁的棗泥香氣在嘴裡化開，口感軟 Q 帶勁卻完全不黏牙，這一點特別受到家中長輩的喜愛。搭配香脆的核桃顆粒，層次豐富且甜而不膩，加上全素者也能安心享用，絕對是年節期間老少咸宜、兼具養生與美味的必備零嘴。

非基改豆漿牛軋，濃郁芝麻香氣足

喜歡嘗鮮的朋友一定會愛上這款「豆漿芝麻牛軋糖」。有別於傳統奶粉製作，店家特別選用非基改黃豆製成的豆漿粉，搭配台灣在地特選的黑芝麻，一入口就能感受到濃郁卻不厚重的芝麻香氣。這款糖果堅持不添加色素、香料與防腐劑，吃起來口感格外柔軟，完全沒有硬梆梆咬不動的問題。豆漿的清香與芝麻的濃醇完美結合，是一款大人小孩都會愛上、吃多也不覺得負擔的清爽系牛軋糖。

手工熬煮焦糖醬，澳洲堅果奶香濃

螞蟻人絕對不能錯過的「太妃夏威夷軟糖」，展現了師傅精湛的手工熬煮功力。自製的焦糖醬打造出軟韌適中、咀嚼感十足的迷人口感，嚴選大顆飽滿的澳洲夏威夷豆包裹其中。咀嚼時淡淡的奶香與焦糖甜味在口中交織，每一口都能吃到原料最純粹的美味。同樣堅持無添加化學香料與防腐劑，讓人在享受甜蜜滋味的同時，也能吃得健康安心，是下午茶配茶或咖啡的最佳良伴。

特製芝麻夏威夷，層次豐富超涮嘴

最後一款「芝麻夏威夷豆軟糖」則是重口味愛好者的心頭好。由老師傅親手熬煮的濃郁芝麻醬，香氣逼人，入口後芝麻的濃醇滋味在口中慢慢化開。搭配酥脆的夏威夷豆，不僅增添了口感的層次變化，更中和了芝麻的濃烈。整體口感軟 Q 不黏牙，入口留香久久不散，越嚼越香、越吃越涮嘴。這款同樣堅持無人工添加物，讓您在過年團圓時刻，能與家人一同分享這份純粹的美味。

麗華西點

地址：新北市樹林區鎮前街77之2號

電話： 02-26816066

