新竹北區霸鍋燒，海鮮鍋燒百元價，內用免費加麵老闆超佛心。

新竹「霸鍋燒」主打高 CP 值海鮮鍋燒麵，只要 140 元就能吃到兩隻新鮮大白蝦，是一間充滿溫度的暖心小店。

在新竹中正市場步行約 200 公尺處，也就是老新竹人記憶中的舊紅藍寶石戲院斜對面，有一間外觀低調但店名相當霸氣的「霸鍋燒」。這裡最令人驚豔的莫過於超高的性價比，招牌的海鮮鍋燒番茄烏龍麵竟然只要 140 元，而且內用還能免費加麵一次，完全不怕客人吃。雖然價格親民，但用料卻絲毫不馬虎，老闆本身平日還身兼長照居服員，希望能為社會盡一份心力，因此店內也默默提供待用餐。這樣一碗熱騰騰的鍋燒意麵，不只填飽了肚子，更溫暖了在地人的心與胃。

招牌番茄海鮮烏龍，兩隻大白蝦鮮甜必吃

來到這裡首推「海鮮鍋燒番茄烏龍麵」，這可是店內的招牌中的招牌。湯底由老闆親自熬煮，喝得到番茄自然的酸香氣息，開胃又順口。麵體特別選用「寶寶麵」，主打親子共食也沒問題，且久泡也不易軟爛。配料方面更是誠意滿滿，除了基本的透抽、蚵仔、蛤蜊和魚片外，最吸睛的就是那兩隻肉質緊實的大白蝦，吃起來鮮甜無比。再加上鑫鑫腸、豆腐、蛋餃等豐富鍋料，這樣的水準與價格真的讓人感到物超所值。

蒜味羊肉鍋燒濃郁，真材實料蒜末喝得到

如果你是蒜頭愛好者，那麼這碗「蒜味羊肉鍋燒」絕對不能錯過。這裡的蒜香不是只浮在表面的蒜油，而是湯頭裡真的喝得到滿滿的蒜末，完全不敷衍。羊肉片帶有適當的油脂，吃起來 Q 彈有嚼勁，且處理得宜完全沒有惱人的腥味。濃郁的蒜味湯頭與羊肉的鮮甜相互襯托，喝起來溫潤順口，在微涼的夜晚來上一碗，暖身又過癮，是許多重口味饕客的心頭好。

沙茶牛肉鍋燒經典，香氣厚實肉嫩不油膩

說到鍋燒麵，怎能少了台灣人靈魂深處的經典「沙茶」口味？這款牛肉鍋燒沙茶烏龍麵，老闆下沙茶醬完全沒在客氣，湯頭香氣厚實濃郁，卻意外地不會感到油膩。牛肉片的份量給得相當實在，口感軟嫩中帶點咬勁，配上吸飽了沙茶湯汁的寶寶麵，每一口都充滿了台式家鄉味，讓人忍不住一口接一口停不下來。對於喜歡傳統風味的朋友來說，這絕對是不會踩雷的安全牌首選。

黃金海帶芽爽脆滑，韓式泡菜開胃又解膩

除了主食鍋燒麵，店內的幾款小菜也表現得可圈可點，非常適合點來轉換口味。「黃金海帶芽」口感爽脆中帶點滑溜，清爽的滋味相當討喜；「韓式泡菜」酸度明顯、辣度溫和，走的是開胃路線，吃到一半加進湯麵裡又能變換出另一種風味。另外還有口感甜脆濃郁的「黃金泡菜」，單吃就很有記憶點。這些百元有找的銅板小菜，讓整頓餐點的豐富度與滿足感更上一層樓。

老闆身兼長照居服，提供待用餐傳遞溫暖

在與老闆閒聊後才得知，原來他平日還身兼長照居服員的工作。因為在工作中看盡了人生百態與疾苦，希望能盡自己的一份心力回饋社會，因此在店內默默提供了「待用餐」給需要幫助的人。這份佛心並沒有大張旗鼓地寫在牆上，而是化作實際的行動蘊藏在料理之中。霸鍋燒賣的不僅僅是美味與高 CP 值，更是一份人與人之間互助的溫暖，讓這間小店在喧囂的城市中顯得格外耀眼。

霸鍋燒

地址 : 新竹市北區經國路二段81號

時間 : 17:00–00:00

電話 : 0902 288 959

