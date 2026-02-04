台中好傢在崇德店試躺推薦，獨家鄧祿普床墊，飯店級涼感睡眠秘密。

「好傢在寢具床墊館」在地經營多年，獨家代理 Dunlopillo 鄧祿普床墊。主打涼感親膚與五段式支撐，門市體驗無壓力。

每天結束忙碌的工作，最渴望的就是能擁有一夜好眠。如果你也常覺得明明睡了很久，醒來卻依然腰痠背痛，或許問題就出在每天陪伴你的床墊上。位於台中北屯的「好傢在寢具床墊館 崇德店」，是在地經營多年的居家生活品牌。這裡不只販售寢具，更提供獨家代理的 Dunlopillo 鄧祿普床墊試躺服務。寬敞明亮的門市環境、專業親切的解說，以及強調「混搭選購」的靈活服務，完全顛覆了傳統寢具店的刻板印象。走一趟好傢在，親身體驗涼感支撐的飯店級躺感，你才會發現原來「睡得好」真的能改變一整天的生活品質。

在地經營十六間門市，一站式購足

成立於 2005 年的「好傢在寢具床墊館」，是深耕台灣在地的居家生活美學品牌，目前全台已有 16 間實體門市。他們自詡為「居家生活的魔法師」，提供從床墊、寢具、枕頭到居家飾品的一站式購物體驗。崇德門市的一樓以寢具與可愛的瓦奇菲爾德達洋貓專區為主，二樓則規劃為寬敞的床墊與沙發展示區。這裡強調寢具可以混搭選購，不必被整組商品綁住，讓顧客能輕鬆將生活美學融入日常，逛一圈就能獲得滿滿的佈置靈感。

獨家代理白金系列，涼感親膚不悶熱

來到這裡必試的就是好傢在「獨家代理」的 Dunlopillo 鄧祿普白金系列 Ritz Luxury 床墊。這張床墊一躺上去就能感受到宛如高級飯店般的舒適感，表布採用進口 CoolSilk 2.0 Nano-G 專利面料，觸感極致涼爽。即便長時間試躺，背部也不會產生悶熱黏膩感，對於台灣潮濕悶熱的氣候，或是夜晚容易流汗、怕熱的族群來說，這款床墊的透氣涼感設計絕對是一大加分亮點。

天然乳膠蜂巢獨立筒，支撐穩固護腰

在舒適的表布之下，這款床墊的內層結構更是扎實。選用 100% 天然鄧祿普乳膠搭配蜂巢式獨立筒彈簧，創造出既有彈性又具備足夠支撐力的完美躺感。整體支撐性非常穩固，不會有過軟陷下去的感覺，也不是那種死硬的觸感。身體的重量能被平均分散，特別是腰部與背部都能感受到被溫柔且有力地承托住，讓脊椎在睡眠時能保持自然的曲線，徹底放鬆緊繃的肌肉。

五段式支撐翻身不擾伴，十五年保固

為了符合人體工學，這款床墊採用了五段式獨立筒設計，能依照頭、肩、腰、臀、腿不同部位的重量提供精準支撐。實際體驗翻身時，抗干擾效果極佳，幾乎不會影響到睡在旁邊的人，非常適合淺眠或伴侶同睡的家庭。此外，產品堅持無毒材質與環保製程，更提供彈簧 15 年不塌陷的安心保固，回彈力佳且久躺不易變形，從標準雙人到 King Size 特大雙人床皆可訂製，是值得長期投資的睡眠夥伴。

空間明亮動線寬敞，專業解說無壓力

除了優質的產品，好傢在崇德店的購物體驗也讓人印象深刻。門市空間明亮、動線寬敞，試躺過程完全不會感到壓迫或尷尬。服務人員的解說非常細心且專業，會依照顧客的睡姿習慣與身形需求給予建議，而不是一味推銷高價款式。加上現場能同時挑選枕頭、被胎與居家香氛，這種「一次搞定」的便利性與貼心服務，讓人能在此放鬆心情，專注尋找最適合自己的睡眠組合。

台中北屯床墊推薦-好傢在寢具床墊館 崇德店

店家地址：406台灣臺中市北屯區崇德路二段29號

店家電話：04-22362537

營業時間：星期一～日: 11:30 – 21:30

