2026台中燈會全攻略！嚕嚕米主燈亮相，必逛動物夢世界。

今年台中燈會除了攜手全球超人氣 IP「嚕嚕米（Moomin）」打造夢幻主燈外，極具教育意義與傳統花燈工藝的「動物夢世界」主題燈區更是不可錯過的必看亮點。

自從燈會移師至腹地廣大的台中中央公園舉辦後，每年的台中元宵燈會皆備受全台矚目。迎接 2026 馬年的到來，本屆燈會突破以往傳統生肖框架，特別邀請知名卡通角色「嚕嚕米」擔綱主燈，為節慶注入溫柔與勇氣的嶄新意象。除了引人注目的主燈秀，園區內更精心規劃了「動物夢世界」特區。該展區有別於追求科技逼真感的現代花燈，回歸充滿童趣幻想的傳統花燈藝術，透過一件件精美的光影作品，傳達動物友善、生態保育與尊重生命的深刻意涵。對於親子家庭而言，這不僅是一場絢麗的視覺饗宴，更是一趟充滿知識與生命教育意義的完美旅程。

中央公園賞花燈，接駁專車超便利

2026 年台中元宵燈會活動展期自 2 月 15 日起至 3 月 3 日止。為疏導龐大的參觀人潮並維持周邊交通順暢，主辦單位特別規劃了完善的免費交通接駁專車。民眾可於 2 月 27 日至 3 月 1 日期間，前往捷運市政府站或台鐵松竹站搭乘接駁車直達中央公園會場。班距約為 15 至 20 分鐘一班，採坐滿即發車的機動模式。首班車於下午 16 點 30 分發車，末班車則營業至晚間 22 點 30 分。若選擇自行驅車前往，務必提前查詢周邊道路的封閉管制資訊，建議多加利用大眾運輸工具以大幅提升旅遊品質。

嚕嚕米化身主燈，精彩光雕展演秀

本屆燈會最具話題性的焦點，莫過於由人氣角色嚕嚕米化身而成的巨型主燈。為了呼應馬年意象，現場同時展出了外型精緻且高度還原的展翅天馬花燈，以及乘載眾多動植物、宛如諾亞方舟般的「希望號」巨型木船，營造出充滿奇幻色彩的童話氛圍。活動期間內，每日晚間 18 點至 22 點（最終場為 21 點 30 分），每半小時便會上演一場長達數分鐘的精彩主燈秀。透過絢麗的光雕投影與震撼的聲光效果完美結合，點亮了台中的璀璨夜空，為參觀民眾帶來極具視覺張力的沉浸式體驗。

埃及貓神現預言，貓眼凝視護明日

位在接駁車下車點附近的「動物夢世界」展區，是本屆燈會最具內涵的隱藏版亮點。從入口處充滿神祕氣息的「來自 4916 年前的預言訊息－埃及貓女神」揭開序幕，引領民眾步入關注流浪動物的光影世界。「貓眼凝視」巧妙結合樹上的燈飾，以觀察人類生活的貓咪視角為靈感，喚起大眾對周遭生命的關注；而「擁抱明日」與「夢境啟程」則打破傳統刻板印象，透過貓、狗、鳥類和平共處的溫馨花燈造型，傳遞世界和平與萬物皆值得守護的深刻理念。建議觀賞時可稍微避開正面角度，能捕捉到更具層次感的光影輪廓。

消逝之塔藏黑熊，絕美星幕伴迴環

該展區內的每件作品皆蘊含深厚理念。例如「消逝之塔」隱約投射出台灣黑熊與穿山甲等瀕絕動物輪廓；「幻蝶瀑布」則完美演繹台中國道與生態共存的藝術。此外，還有象徵積極行動的「希望彩虹谷」，以及結合新社香菇的「菇菌秘林」。其中最容易被錯過的絕美隱藏版「星幕共伴」，必須靠近細看才能發現上方令人驚豔的璀璨星空佈景。若再往內探索，還能發現由貓咪造型組成的「希望迴環」，以及由地鼠與穿山甲組成超萌高矮比例的「地下密會」。每一個花燈旁的解說卡都值得旅客駐足細讀，從中汲取豐富知識。

經典童話歡樂谷，台中特產齊入鏡

燈會現場更巧妙融入了豐富的台中在地特色與經典故事。不僅有結合霧峰初霧純米大吟釀等特產的創意花燈，更設置了與萬和宮、慈濟宮等在地廟宇合作的祈福消災橋樑。在互動性極高的「心願發射站」投影幕前，民眾能看見滿載祝福的數位天燈緩緩升空。走向由台中市教育局精心佈置的「童趣歡樂谷」展區，灰姑娘的南瓜馬車、綠野仙蹤的經典角色、白雪公主與糖果屋等耳熟能詳的童話場景輪番登場，為這趟兼具娛樂與教育意義的元宵賞燈之旅畫下最完美的句點。

