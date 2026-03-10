國內外輕旅行必備！Travel Blue後背包，35L超好裝。

「Travel Blue 藍旅 Journey 經典款旅行後背包」擁有 35 公升的超大容量，完美取代傳統登機箱。

市面上的旅行背包款式眾多，而「Travel Blue 藍旅 Journey 經典款旅行後背包」憑藉著極佳的收納設計與舒適的背負系統，在眾多選擇中脫穎而出。這款背包的淨重僅約 1.1 公斤，卻能輕鬆容納長達 4 天 3 夜的換洗衣物、單眼相機與大尺寸筆記型電腦。包身採用防潑水材質與俐落的都會風格設計，並提供鐵灰、黑色等多款實用色系。其尺寸完美符合多數航空公司的手提行李規範，大幅省去機場排隊託運與等候轉盤的時間。不僅是出國航班上的絕佳登機包，更是國內跨縣市輕旅行、商務出差與攝影愛好者的神級收納好夥伴。

經典款式大容量，出國登機超方便

「Travel Blue Journey 經典款旅行後背包」主打 35 公升的海量收納空間，其方正挺拔的包型設計能最大化地利用內部每一個角落。實際打包 4 天 3 夜的秋冬換洗衣物、隨身盥洗包以及專業的相機攝影器材後，內部空間依然游刃有餘。背包兩側貼心配置了堅固的安全插扣，不僅能依據內容物的多寡自由調節包身厚度，避免背包過度膨脹，更能有效鎖定拉鍊防止意外撐開，大幅提升了旅途中的防護安全感。這款背包的尺寸設計完美契合多數航空公司的客艙行李標準，讓旅客能真正實現免託運的輕裝旅行哲學。

寬版肩帶超減壓，透氣背墊不悶熱

在長時間背負超過 10 公斤重物的情況下，背包的減壓系統便顯得格外重要。這款旅行背包採用了加寬加厚的肩帶設計，能將龐大的重量均勻分散至雙肩，大幅減輕肌肉的疲勞與痠痛感。貼近人體背部與腰部的位置，則全面鋪設了具備高彈性與高透氣度的減壓軟墊，即便在炎熱的天氣下長時間步行，也能保持背部乾爽不悶熱。更具巧思的是，在腰部透氣墊的後方隱藏了一處貼身的防盜拉鍊夾層，空間足以平放長型皮夾與護照，讓旅客在擁擠的觀光景點或大眾運輸上，也能安心保管最重要的個人財物。

底部獨立鞋袋區，輕鬆攜帶替換鞋

許多旅客在安排多天數的行程時，經常面臨需要攜帶第二雙替換鞋履，卻又擔心鞋底髒污沾染乾淨衣物的困擾。這款背包在底部極具巧思地規劃了專屬的獨立鞋子收納袋。這個隱藏式內袋直接向背包內部延伸，不僅能完美隔離鞋底的灰塵與泥土，維持主收納區的絕對整潔，也不會破壞背包外觀的俐落線條。若該趟旅程無需攜帶額外的鞋款，這個底部的獨立空間亦可作為收納髒衣物、雨傘或相機鏡頭包的彈性隔層，讓整體空間的運用達到極致的靈活與便利。

雙向提把與側扣，外接充電超便利

為了因應旅途中各種不同的移動場景，背包除了傳統的頂部提把外，更在側邊增設了堅固的加厚握把。無論是在擁擠的機艙內將背包放上頭頂行李架，或是短距離進出飯店與車站，都能直接將其作為手提旅行袋般輕鬆拿取。而在科技機能方面，背包側邊內建了實用的 USB 外接充電插孔。旅客只需預先將個人的行動電源連接至包內的專屬線材，在旅途中移動時便無須一直將笨重的行動電源拿在手上，只需將充電線插入背包外側的接口，即可隨時為手機補充流失的電量，真正實現解放雙手的便利性。

三層拉鍊大空間，筆電專屬防護層

背包整體規劃了三個採用雙開式滑順拉鍊的獨立大夾層。最外層適合收納濕紙巾、耳機與隨身充電線等需要頻繁拿取的小型物件。中間的主夾層則擁有極深的收納腹地，並設計了豐富的網袋與分層，讓旅客能像使用行李箱般將衣物與盥洗用品井然有序地分類歸位。最靠近背部的第三層，則是專為 3C 產品打造的防護空間，最大可安全容納高達 18.6 吋的筆記型電腦。這項設計讓商務旅客在通過機場安檢 X 光機時，能夠極為迅速流暢地將筆電單獨抽出，省去了翻找與重新打包的繁瑣過程。

