台中西屯大祥海鮮燒鵝餐廳！平日限定海鮮桌菜，必吃招牌鮮蝦粥。

台中市西屯區的「大祥海鮮燒鵝餐廳」，平日限定的 3200 元超值八道海鮮桌菜，能一次品嚐到招牌燒鵝、鮑魚鮮蝦粥與何首烏雞湯等功夫手路菜。

座落於台中市西屯區漢口路上的「大祥海鮮燒鵝餐廳」，主打產地直送的新鮮海產與考驗師傅火候的功夫手路菜，是當地極具指標性的平價海鮮熱炒名店。擁有深厚廚藝底蘊的主廚老闆，每日親自嚴選鮮活海鮮，並不定時推出令人驚豔的私房料理，深受許多老主顧的喜愛與推崇。為了回饋顧客，餐廳特別於即日起至 4 月底，推出平日週一至週五限定的超值山珍海味桌菜。原價 4500 元的 8 道精緻料理，現在僅需優惠價 3200 元即可享用，且內用與外帶皆適用。無論是家族聚餐或是下班後的同事小酌，皆能在此以最實惠的價格，品嚐到滿桌的頂級海陸饗宴。

西屯資深海鮮店，平價熱炒聚餐好

大祥海鮮燒鵝餐廳的用餐環境寬敞明亮，主要提供適合多人聚餐的傳統大圓桌，若人數較少亦有合適的座位安排，尖峰時段可能需要稍微配合併桌。針對注重隱私或有商務需求的顧客，餐廳另設有專屬的獨立包廂空間，建議提前致電預約保留。走進店內，首先映入眼簾的便是裝滿各式頂級海鮮的大型水族箱，從生猛龍蝦到鮮活鮑魚應有盡有，保證讓饕客品嚐到最純粹的鮮甜海味。店內不僅供應價格透明的時價海鮮料理，亦有豐富多元的平價熱炒品項與各式飲品選擇，讓旅客無須舟車勞頓奔赴漁港，在市中心便能輕鬆享受星級主廚的絕佳手藝。

日式胡麻九孔鮑，招牌燒鵝皮酥脆

平日限定的 8 道山珍海味桌菜，首先由清爽開胃的「日式胡麻九孔鮑」揭開奢華序幕。精選肉質肥美厚實的新鮮九孔鮑，搭配主廚特調的濃郁日式胡麻醬汁，入口時能深刻感受到鮑魚極致鮮嫩與Ｑ彈的完美咀嚼感。緊接著登場的重頭戲「招牌燒鵝」，完美展現了餐廳深厚的料理底蘊。這道工序繁複的經典功夫菜，必須將全鵝耗時醃製長達 3 天使其徹底入味後再進行高溫烘烤。金黃閃耀的酥脆外皮下，鎖住了豐盈多汁的鮮嫩肉質。獨門的香料配方讓燒鵝自帶迷人的鹹香微甜，單吃便令人回味無窮，若再蘸取隨餐附上的特製冰梅醬，更能引出豐富多變的酸甜層次。

鮑魚鮮蝦粥清甜，清蒸鮮魚肉細緻

廣受饕客一致好評的「鮑魚鮮蝦粥」，同樣是這套超值桌菜中不可錯過的靈魂亮點。呈現著淡淡誘人蝦紅色的濃郁粥底，吸附了滿滿的鮮蝦精華與海鮮特有的自然清甜，每一口皆是極致的溫潤享受。強烈建議先品嚐一口原味後，再拌入店家以頂級食材特製的干貝醬，瞬間昇華的海味層次絕對令人大呼過癮。喜愛品嚐魚肉鮮甜的旅客，則必嚐考驗火候的「清蒸鮮魚」。餐廳嚴選每日新鮮直送的優質漁獲，清蒸的做法完美保留了魚肉最原始的細緻與扎實口感，且絲毫沒有任何令人不悅的土腥味。搭配同樣極具水準的手工點心「炸海鮮捲」，外酥內軟的絕佳滋味令人齒頰留香。

孜然松阪排入味，何首烏雞湯回甘

在肉類料理的表現上，「孜然松阪排」展現了極具嚼勁的爽快口感。嚴選優質松阪豬肉經過獨門醬料醃製入味後下鍋高溫油炸，起鍋時均勻撒上特製的孜然椒鹽，趁熱享用時那扎實的肉質與濃郁的香料氣息交織，是一道極度涮嘴的下酒佳餚。大口吃肉之餘，套餐亦貼心搭配了一盤清炒的當季新鮮時蔬，完美平衡了整桌宴席的味覺體驗。最後的壓軸湯品「何首烏雞湯」，選用營養價值極高的烏骨雞，加入何首烏與枸杞等溫補中藥材，耗時 3 個小時慢火細熬。燉煮出的湯頭呈現深邃的色澤，口感濃郁回甘且清爽不燥熱，越煮越香醇的絕佳風味，為這場豐盛的海鮮饗宴畫下最完美的句點。