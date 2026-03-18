爆汁韓式唐揚雞必吃！台中雙醬咖哩美村店，雙倍肉量高CP值。

位於台中勤美商圈周邊的「雙醬咖哩美村店」，主打極具親民價格與多樣化口味的日式家庭風咖哩。

知名連鎖品牌「雙醬咖哩」以平價且大份量的餐點在市場上佔有一席之地，其中座落於台中市西區的「美村店」，更是周邊上班族與學生的美食口袋名單。這裡不僅延續了品牌主打的「日式甘甜咖哩」與「義式番茄醬」雙拼特色，更在炸物處理上展現了極高的水準。從外酥內嫩的厚切豬排、鮮甜酥脆的炸蝦，到裹滿濃郁辣醬的韓式唐揚雞，每一款單品皆具備極高的水準。此外，美村店採全天候營業、午間不休息的貼心模式，無論是正餐時段或是下午茶想來份炸物解饞，皆能隨時滿足對美食的渴望。

勤美商圈高性價，湯品飲料免費續

雙醬咖哩美村店的用餐環境主打乾淨清爽的日式家庭簡餐風格，座位雖然不多，但整體氛圍相當溫馨舒適。店內採取半自助式的服務模式，顧客可透過點餐機或劃單的方式完成點餐。最受饕客讚賞的，便是內用區免費提供無限續加的冬瓜茶與熱騰騰的味噌湯，搭配免收服務費的機制，性價比極高。此外，美村店更推出了獨家優惠活動：單筆消費滿 500 元即贈送一份黃金脆薯；內用或外帶單筆消費滿 150 元即可獲得 1 點，集滿 10 點更能直接兌換一份香酥可口的黃金豬排，極具誠意。

雙醬起司豬排飯，番茄咖哩完美搭

初次造訪的旅客，強烈推薦點選定價 250 元的「歐姆蛋起司豬排咖哩飯（雙醬）」。這款餐點完美結合了兩種截然不同的醬汁風味：一側是口感鬆綿入味、帶有甘甜底蘊的日式咖哩；另一側則是融入洋蔥與番茄、酸甜開胃的義式番茄醬，兩者交融後口感極度滑順。主角「起司豬排」嚴選扎實不乾柴的里肌肉，炸至外衣酥脆後鋪上濃郁起司與黃芥末醬，一口咬下肉汁四溢且帶有迷人的卡滋聲響。若想品嚐最純粹的風味，定價 160 元的經典「黃金豬排咖哩飯」同樣是不容錯過的超值選擇。

泰式紅咖哩軟嫩，金黃炸蝦超酥脆

除了經典的日式與雙醬風味，店內亦提供極具南洋風情的特色咖哩。定價 190 元的「泰式紅咖哩（牛肉）」屬於不辣的溫潤口味，濃郁的椰奶香氣搭配花椰菜、玉米筍與四季豆等季節時蔬，醬汁淋在白飯上極度契合；經過醃製的牛肉口感軟嫩入味，令人回味無窮。若想為餐點增添豐富度，非常推薦以 120 元單點一份「炸蝦（2 隻）」，炸至金黃酥脆的鮮甜炸蝦，無論是單吃或沾附咖哩醬汁皆能展現絕佳風味，對於小鳥胃或獨自用餐的顧客而言份量恰到好處。

韓式唐揚雞誘人，雙倍雞肉超滿足

炸物控絕對不能錯過定價 160 元的必點人氣單品「韓式唐揚雞」。老闆娘將整條雞柳裹粉高溫酥炸，起鍋後剪開並豪邁淋上特調的韓式辣醬。微辣帶甜的濃郁醬汁緊緊包裹著酥脆外皮，內部雞肉依然保持著極致的軟嫩度，越吃越涮嘴。若偏好非油炸的肉類主食，定價 200 元的「雙倍雞肉咖哩（享肉咖哩）」絕對是增肌首選。渾圓的白飯與濃郁咖哩被滿滿厚實肥美的雞肉片徹底淹沒，大口吃肉的痛快感，保證讓所有肉食愛好者都能獲得最極致的滿足。

雙醬咖哩 美村店

地址: 臺中市西區美村路一段200號

電話: 04 2301 2599

營業時間: 11:00-20:00 ( 午間不休，公休日:週二)

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